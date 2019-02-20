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National Geographic Traveler

Календарь: финал зимней сказки и громкое начало весны

Редакция журнала National Geographic Traveler собрала для вас главные яркие события в мире грядущей весной, которые нельзя пропускать!
20 февраля 2019 в 12:12
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  • Календарь: финал зимней сказки и громкое начало весны
    Фото: Matthias Oesterle / Contributor / GETTY IMAGES

Карнавал Sitges

Сиджес, Каталония
28 февраля – 6 марта

Блёстки, перья и бесчинства – самая большая вечеринка в Испании каждый год собирает порядка 250 тыс. человек, и уютный курортный Сиджес на целую неделю уходит в кромешный, круглосуточный отрыв. Каждый день здесь устраивается шествие, обозначенное новой темой: Парад Распутников – для любителей эротических вечеринок, Безумные гонки на кроватях, Детский парад, Завершающий парад, на который принято являться в чёрном, и всенародные Похороны сардинки, с которых начинается Великий пост.

sitges-tourist-guide.com

Фестиваль фонарей

Тайвань
19 февраля – 3 марта

Кульминация праздника в честь наступления года Свиньи. Днём фонарики выставлены на площадях и в храмах, а ночью они отправляются в небо. Сопровождается действо масштабной канонадой фейерверков. В Тайдуне праздник завершается экзотическим обрядом: человека, изображающего бога процветания, забрасывают петардами.

2019taiwanlantern.taiwan.net.tw

День селёдки

Калининград, Россия
13 апреля

Так отмечает свой день рождения Музей Мирового океана. На открытой территории – гастрономическая часть фестиваля (здесь можно продегустировать рыбу из Паланги и Калининграда). У Военно-морского центра и Старого порта пройдут открытые концерты. А в самом музее и на научно-исследовательском судне «Витязь» вас ждут экскурсии и интересные встречи.

world-ocean.ru

Фестиваль Snowbombing

Майрхофен, Австрия
8–13 апреля

Крупнейший музыкальный фестиваль на горнолыжном склоне в этом году отмечает 20-летний юбилей. Значит, ещё громче будут стучать ботинки о барные стойки, ещё больше коктейлей будет выпито в барах и ещё больше народу протопчет тропинки на ночные опен-эйры в лесу. В этом году выступят The Prodigy, Stormzy, Fat Boy Slim и др.

snowbombing.com

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№68, февраль — март 2019).
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