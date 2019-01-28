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Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов

Далеко, дорого, небезопасно, никакой инфраструктуры и ещё, кажется, там могут съесть — это всё, что мы знаем о Новой Гвинее. Даже в XXI веке она остаётся почти такой же дикой и труднодоступной, как во времена Миклухо-Маклая. Пожалуй, единственный способ всё-таки её увидеть, избежав всех сложностей, — отправиться в круиз вокруг острова.
Текст: Ольга Яковина Фото: Pablo Bianko, Ольга Яковина
28 января 2019 в 15:45
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  • Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
    Подводный мир у берегов Новой Гвинеи славится едва ли не самым большим в мире разнообразием рыб и кораллов.

Невозможность острова

Силуэт Новой Гвинеи на карте напоминает застывшего в прыжке кенгуру-мутанта. Когда-то она была частью Австралии – учёные считают, что древние люди и звери (недаром среди них столько сумчатых) перебрались сюда с континента по тонкому перешейку. Но из-за повышения уровня Мирового океана Новая Гвинея в конце концов стала самостоятельной частью суши.

Вдоль её берегов тянутся густые мангровые заросли. Эта широкая топкая полоса совершенно непроходима, пробраться вглубь острова можно только по рекам. А рельеф столь горист, что поселившиеся здесь племена практически не могли общаться ни с внешним миром, ни друг с другом. Они так до сих пор и говорят на разных языках – в Новой Гвинее более 800 местных наречий и диалектов.

Неудивительно, что, несмотря на наличие ценных ресурсов, включая золото, медь и нефть, жители Новой Гвинеи сохранили первобытно-общинный строй до середины прошлого века, а многие из них живут так и сегодня. Пожалуй, это один из последних островков первобытной дикости на нашей цивилизованной планете.

  • Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
    То, что выглядит симпатичным островком, — на самом деле вулкан Кадовар, последнее крупное извержение здесь произошло в январе 2018 года.

Ну как островок – вообще-то второй по величине остров после Гренландии. На то, чтобы просто обойти его по кругу, нигде особенно не задерживаясь, круизному лайнеру требуется почти три недели. 17 дней – именно столько мне предстоит провести на борту Silver Discoverer, принадлежащего одной из ведущих круизных компаний мира Silversea. На закате он отчаливает от пристани австралийского городка Кэрнс и решительно направляется к темнеющему горизонту. За спиной гаснут огни цивилизации, впереди зажигаются звёзды, и открытое море становится похожим на открытый космос.

И корабль плывёт

Первый же день плавания ломает все мои представления о круизах. Всегда считала их довольно скучным делом – но это, оказывается, я просто не пробовала во время качки принять душ или пройти по палубе с чашкой кофе. Чтобы добраться до Новой Гвинеи, наш корабль делает марш-бросок через Коралловое море. Во время этого перехода порядочно болтает – и даже попытка сделать селфи на палубе превращается в челлендж. Впрочем, качка быстро заканчивается, но скучно так и не становится.

Обычных круизов к берегам Новой Гвинеи не делают. Такие плавания относятся к категории expedition, и это уже совсем другая история. Во-первых, никаких исполинских лайнеров – только небольшие суда на сотню пассажиров. Во-вторых, каждый круиз уникален, маршрут не повторяется, даже если корабль возвращается к тем же берегам. В-третьих, высадки – это не символические обзорные экскурсии, а настоящие маленькие экспедиции, полные приключений.

  • Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
    В центре острова — множество пресных озёр, у которых стоят деревушки с домиками на сваях.

В путешествии с нами – целый отряд учёных, специалистов по флоре, фауне, геологии и антропологии региона. Каждый день они читают лекции о местах, мимо которых мы проплываем, – не скучные бубниловки, а интереснейшие презентации в духе TED Talks. А после высадок подробно объясняют, что же мы такое видели и слышали. В команде есть даже специалист по древнему судостроению – в ясные ночи он собирает нас на верхней палубе и учит ориентироваться по звёздам.

А ещё выяснилось, что в круизах Silversea система «всё включено» – это действительно всё включено, отдельной платы за коктейль в баре на корме не требуется. И за стабильный вайфай на всём протяжении маршрута тоже. В общем, 17 дней перестали казаться мне таким уж пугающе долгим сроком.

  • Традиционные ткани тапа делают из коры хлебного дерева и расписывают узорами — местные украшают ими юбки, а туристы увозят домой вместо магнитиков.
  • Расплатиться за сувениры карточкой не выйдет, но обменять наличные можно на борту — для этого на корабль приходят сотрудники местного банка.
  • Сушёная и засоленная рыба долго хранится даже в условиях тропического климата.

На лицо ужасные, добрые внутри

Новую Гвинею разделяет пополам прочерченная по линейке граница – западная часть принадлежит Индонезии, восточная же с 1975 года известна миру как Папуа – Новая Гвинея. Самое бедное и экономически неразвитое во всём Тихоокеанском регионе государство, лишённое выдающихся памятников истории, архитектуры и природы. Смотреть там не на что – за исключением местных жителей. Но зато те до того прекрасны, что невозможно наглядеться.

Каждый день Silver Discoverer встаёт на якорь у нового берега, мы рассаживаемся по резиновым лодкам-зодиакам и отправляемся в гости к людоедам. На самом деле они уже давно никакие не людоеды. Вернее, случаи каннибализма до сих пор случаются – в глубине острова есть дикие племена, которые всё ещё живут по законам джунглей, но туристов к ним не возят, туда и полиция с антропологами стараются лишний раз не соваться. А те деревни, куда заглядывают круизные пассажиры, принимают гостей со всей возможной приветливостью и дружелюбием.

  • Традиция носить тату на лице сохранилась на острове и сегодня — хотя молодые девушки делают это всё реже и реже.
  • Рисунки на теле — что-то вроде удостоверения личности, по ним можно узнать социальный статус и краткую биографию носителя.

Нас встречают песнями и танцами, украшают гирляндами цветов и поят кокосовым молоком. Вожди племён, волнуясь, читают по бумажке приветственные речи на английском. Женщины раскладывают на циновках нехитрые поделки из ракушек и кокосовых скорлупок. Старики демонстрируют, как разжигать огонь дощечкой и колышком, как делать татуировки острой колючкой, как добывать из сердцевины саговой пальмы съедобную мякоть и варить из неё похожую на кисель пасту – главный местный деликатес. Молодые парни пляшут, колотя по барабанам из кожи игуан. А мальчишки с копьями старательно строят грозные рожи в камеру.

Их невероятные сложносочинённые наряды из бус, птичьих перьев, тропических цветов и листьев можно рассматривать часами – не надоедает. В каждой деревне – свои узоры и цвета, свои фасоны пышных головных уборов и юбок из сухой травы. Но их уже никто не носит в обычной жизни. Цивилизация всё-таки добралась до острова, у простеньких хижин стоят пластиковые баки для дождевой воды, на верёвках сушатся футболки с героями комиксов и китайские полотенца, а дети говорят по-английски – это один из официальных языков в Папуа – Новой Гвинее.

  • Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
    Жители Папуа — Новой Гвинеи до сих пор верят в злых и добрых духов и общаются с ними при помощи песен, танцев и разыгрываемых по праздникам историй.

Заметив на крыше хижины чёрные панели, спрашиваю вождя, на котором только банановые листья и кабаньи клыки:

– Вы пользуетесь солнечными батареями?
– Только чтобы заряжать мобильные телефоны, – отвечает вождь и хохочет.

Кают-компания

Одними визитами к папуасам высадки не ограничиваются – каждый день нас ждёт новое приключение. Снорклинг у коралловых рифов, плавание с китовыми акулами, купание в водопаде, дикие пляжи на необитаемых островах, где вода до того прозрачна, что не видно границы между ней и воздухом. Мы бродим по джунглям, рассматривая в бинокли диковинных птиц и бабочек с крыльями размером с мою ладонь, пробираемся на зодиаках меж скал, торчащих из воды, как коралловые полипы.

  • На долблёных папуасских каноэ главное — не делать резких движений, иначе перевернутся не только ваши представления о Новой Гвинее.
  • Кухня Новой Гвинеи незамысловата: тропические фрукты, овощи, саго, кокосовое молоко, рыба и моллюски — вот и всё меню.
  • Бабочки Новой Гвинеи отличаются внушительными размерами.

На прогулке по дождевому лесу нас действительно накрывает дождь. Вернее, тропический ливень: он совершенно не похож на дождь, а похож на генеральную репетицию армагеддона. За стеной воды не видно дальше метра, грохот капель оглушает, и начинает казаться, будто в своём плавании по дальним окраинам мироздания мы пропустили начало нового вселенского потопа. Пытаясь разглядеть стоящий на рейде Silver Discoverer, я думаю – а ведь он же настоящий ковчег, где собралось по паре от всех, кажется, народностей планеты. Так что, даже если от мира действительно вот-вот останется мокрое место, генофонд человечества почти полностью сохранится.

Правда, большая часть пассажиров давно вышла из репродуктивного возраста. Наш лайнер – этакий плавучий отель «Мэриголд», где моложе меня – только юнги. Но во всём есть свои плюсы: невероятно приятно вдруг снова оказаться в юношеском разряде. А ещё моих новых друзей ужасно интересно слушать. Каждый вечер за ужином нас меняют местами, так что всякий раз оказываешься за столом с новыми собеседниками. И узнаёшь новые удивительные биографии. Вышедшие на пенсию моряки-подводники из Австралии, новозеландские виноделы, аргентинский фотограф и его подруга-фотомодель с острова Пасхи, старушка из Висконсина, которая в 70 лет начала писать книги и стала прославленным мастером детективов, два пожилых друга из Тайваня – для одного из них это путешествие должно было стать подарком на юбилей свадьбы, но жена скончалась от рака, не дожив до отплытия, и теперь они с верным другом везут в коробочке её прах, чтобы развеять над океаном. Я как будто смотрю эпический сериал со множеством героев и сюжетных линий – с трагедиями, роковыми обстоятельствами, предательствами и моментами ослепительного счастья. И с нетерпением жду приближения вечера – и нового сезона.

В кольце огня

Граница между Папуа – Новой Гвинеей и Индонезией невидима, но ощутима, даром что первая же индонезийская провинция на нашем пути тоже называется Папуа. Теперь нас встречают делегации местных чиновников, а для аборигенов мы оказываемся не менее экзотическим зрелищем, чем они для нас. Они фиксируют на фото и видео каждый наш шаг, стоит на секунду остановиться – облепляют и просят сделать с ними селфи. Гуляя под непрерывное щёлканье камер, начинаешь замечать у себя все признаки звёздной болезни.

  • Представители племени динь-динь встречают лайнер в порту Алотау.
  • Жители индонезийского местечка с многообещающим названием Фак-Фак больше не носят перья и листья — они приняли ислам.

Но главное – меняются закаты. Становятся яркими, как галлюцинация, и обрушиваются на голову внезапно и стремительно, как стихийное бедствие. Раз – и небо полыхает всеми красками спектра, два – и всё уже погасло, три – из тучи выкатывается огромная и наглая луна и перекрашивает море в цвет ртути. А ты за всё это время едва успеваешь выдохнуть. Даже если бы в этом плавании мы не видели ничего, кроме закатов, оно бы стоило двух дней дороги к точке старта.

Возможно, всё дело в вулканическом пепле, что незримо присутствует в воздухе. Мы проходим через самую сейсмически активную зону планеты – Тихоокеанское вулканическое кольцо, 90% извержений и землетрясений на земле случается именно здесь. Повестка дня в таких местах просто чудесная: завтрак, скрэбл в большом лаундже, извержение вулкана, ланч. Практически любой остров или скала, что торчат здесь из воды, – на самом деле вулканы в разной стадии активности. Но даже те, что тихо спят, в любой момент могут проснуться и заплевать лавой всю округу.

Пока мы аккуратно обходим курящийся дымом и покрытый пеплом островок, полгода назад бывший милым и зелёным, из его макушки вырывается огромный столб дыма – новое извержение. Смотрю на карту в своём смартфоне, чтобы записать геолокацию, – оказывается, мы имели дело с вулканом Blup Blup на острове Mut Mut. Так и хочется сказать ему: «Чао-чао!»

Ниоткуда с любовью

Чаще всего геолокация не срабатывает – забиваешь в поиск названия крошечных островов, у которых мы встаём на якорь, а навигатор отвечает: «Нет такой точки». Хотя вот же она – одна улица, десяток хижин, три собаки, пять рыбацких лодок, пальмовая рощица и коралловый пляж, усыпанный ракушками. В центре торчат покрытые джунглями скалы – застывшая лава. В глубине бьют невидимые родники и пористые камни сочатся водопадами. А когда море во время отлива отступает, то становятся видны промытые волнами гроты – как будто скалы стоят на цыпочках. Спрашиваешь у местных: «Как называется ваш остров?». Пожимают плечами: «Ну... Остров».

  • Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
    В центре острова — множество пресных озёр, у которых стоят деревушки с домиками на сваях.

Когда мы возвращаемся на корабль, ветер стихает, море становится гладким как зеркало и отражает всё небо до последнего маленького облачка. Прощаясь с нами, Новая Гвинея и правда сделала дорогу зеркалом, совсем как в старой русской напутственной поговорке. Оказавшись в самом центре этого калейдоскопа, теряешь всякое ощущение пространства, чувствуешь себя кометой, что медленно и невесомо дрейфует сквозь бело-голубое космическое пространство. Посреди нигде – in the middle of nowhere, кажется, так это называется по-английски. Пожалуй, мой навигатор не ошибся.

К этому внеземному существованию за три недели плавания успеваешь так привыкнуть, что перестаёшь чувствовать притяжение земли. Когда впереди показывается бухта австралийского города Дарвин – последнего в нашем маршрутном листе, – я не могу поверить, что 17 дней пролетели так быстро. И уже чувствую, как сильно буду скучать по ощущению танцующей палубы под ногами.

Когда в своей каюте забираешься под одеяло и закрываешь глаза, море будто берёт тебя на ручки и качает – так нежно, как это умеют только волны и мама. И как, скажите на милость, уснуть теперь на этой твёрдой земле?

Координаты

Визы

Круизы к Новой Гвинее обычно отправляются из Авст­ралии, так что потребуется австралийская виза. Она электронная, оформляется за 135 AUD (около $95) через сайт homeaffairs.gov.au, штамп в паспорт при этом не ставится. Процесс занимает не менее 4 недель. Для посещения Индонезии сроком до 30 дней виза не требуется. Для Папуа – Новой Гвинеи требуется, и получать её заранее – тот ещё квест, но в круизах с высадками продолжительностью менее суток визу ставят на борту корабля бесплатно.

Как организовать

Список направлений и даты экспедиционных круизов компании Silversea можно найти на silversea.com. Указанная на сайте цена – конечная, в неё уже включены все напитки, питание, экскурсии и чаевые. Компания также предлагает дополнительную экскурсионную программу на берегу на 1–3 дня с размещением и трансферами в точках отплытия и завершения круиза.

  • Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
    Музыкально-танцевальные коллективы на острове называют синг-синг.

Сезон

Лучшим временем для плавания к Новой Гвинее считается период с мая по октябрь, когда на большей части острова – сухой сезон.

Важно

Солнце в этой части мира — особенно активное и злое, запаситесь кремами с максимальным защитным фактором и наносите их на все открытые участки тела.

На длинных переходах через открытый океан порой довольно сильно качает, и если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом – захватите таблетки и/или браслеты от укачивания и выбирайте каюту поближе к ватерлинии и центру судна.

Большинство высадок в круизах к Новой Гвинее — «мокрые», то есть до берега надо будет пройти по мелководью, где дно усыпано кораллами и ракушками. Поэтому нужна обувь на крепкой подошве, чтобы быстро сохла и не расклеивалась от солёной воды, например, гидрокроссовки для водных видов спорта.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№67, ноябрь 2018 — январь 2019).
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