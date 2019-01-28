Новая Гвинея: остров вулканов и папуасов
Невозможность острова
Силуэт Новой Гвинеи на карте напоминает застывшего в прыжке кенгуру-мутанта. Когда-то она была частью Австралии – учёные считают, что древние люди и звери (недаром среди них столько сумчатых) перебрались сюда с континента по тонкому перешейку. Но из-за повышения уровня Мирового океана Новая Гвинея в конце концов стала самостоятельной частью суши.
Вдоль её берегов тянутся густые мангровые заросли. Эта широкая топкая полоса совершенно непроходима, пробраться вглубь острова можно только по рекам. А рельеф столь горист, что поселившиеся здесь племена практически не могли общаться ни с внешним миром, ни друг с другом. Они так до сих пор и говорят на разных языках – в Новой Гвинее более 800 местных наречий и диалектов.
Неудивительно, что, несмотря на наличие ценных ресурсов, включая золото, медь и нефть, жители Новой Гвинеи сохранили первобытно-общинный строй до середины прошлого века, а многие из них живут так и сегодня. Пожалуй, это один из последних островков первобытной дикости на нашей цивилизованной планете.
Ну как островок – вообще-то второй по величине остров после Гренландии. На то, чтобы просто обойти его по кругу, нигде особенно не задерживаясь, круизному лайнеру требуется почти три недели. 17 дней – именно столько мне предстоит провести на борту Silver Discoverer, принадлежащего одной из ведущих круизных компаний мира Silversea. На закате он отчаливает от пристани австралийского городка Кэрнс и решительно направляется к темнеющему горизонту. За спиной гаснут огни цивилизации, впереди зажигаются звёзды, и открытое море становится похожим на открытый космос.
И корабль плывёт
Первый же день плавания ломает все мои представления о круизах. Всегда считала их довольно скучным делом – но это, оказывается, я просто не пробовала во время качки принять душ или пройти по палубе с чашкой кофе. Чтобы добраться до Новой Гвинеи, наш корабль делает марш-бросок через Коралловое море. Во время этого перехода порядочно болтает – и даже попытка сделать селфи на палубе превращается в челлендж. Впрочем, качка быстро заканчивается, но скучно так и не становится.
Обычных круизов к берегам Новой Гвинеи не делают. Такие плавания относятся к категории expedition, и это уже совсем другая история. Во-первых, никаких исполинских лайнеров – только небольшие суда на сотню пассажиров. Во-вторых, каждый круиз уникален, маршрут не повторяется, даже если корабль возвращается к тем же берегам. В-третьих, высадки – это не символические обзорные экскурсии, а настоящие маленькие экспедиции, полные приключений.
В путешествии с нами – целый отряд учёных, специалистов по флоре, фауне, геологии и антропологии региона. Каждый день они читают лекции о местах, мимо которых мы проплываем, – не скучные бубниловки, а интереснейшие презентации в духе TED Talks. А после высадок подробно объясняют, что же мы такое видели и слышали. В команде есть даже специалист по древнему судостроению – в ясные ночи он собирает нас на верхней палубе и учит ориентироваться по звёздам.
А ещё выяснилось, что в круизах Silversea система «всё включено» – это действительно всё включено, отдельной платы за коктейль в баре на корме не требуется. И за стабильный вайфай на всём протяжении маршрута тоже. В общем, 17 дней перестали казаться мне таким уж пугающе долгим сроком.
-
Традиционные ткани тапа делают из коры хлебного дерева и расписывают узорами — местные украшают ими юбки, а туристы увозят домой вместо магнитиков.
-
Расплатиться за сувениры карточкой не выйдет, но обменять наличные можно на борту — для этого на корабль приходят сотрудники местного банка.
-
Сушёная и засоленная рыба долго хранится даже в условиях тропического климата.
На лицо ужасные, добрые внутри
Новую Гвинею разделяет пополам прочерченная по линейке граница – западная часть принадлежит Индонезии, восточная же с 1975 года известна миру как Папуа – Новая Гвинея. Самое бедное и экономически неразвитое во всём Тихоокеанском регионе государство, лишённое выдающихся памятников истории, архитектуры и природы. Смотреть там не на что – за исключением местных жителей. Но зато те до того прекрасны, что невозможно наглядеться.
Каждый день Silver Discoverer встаёт на якорь у нового берега, мы рассаживаемся по резиновым лодкам-зодиакам и отправляемся в гости к людоедам. На самом деле они уже давно никакие не людоеды. Вернее, случаи каннибализма до сих пор случаются – в глубине острова есть дикие племена, которые всё ещё живут по законам джунглей, но туристов к ним не возят, туда и полиция с антропологами стараются лишний раз не соваться. А те деревни, куда заглядывают круизные пассажиры, принимают гостей со всей возможной приветливостью и дружелюбием.
Нас встречают песнями и танцами, украшают гирляндами цветов и поят кокосовым молоком. Вожди племён, волнуясь, читают по бумажке приветственные речи на английском. Женщины раскладывают на циновках нехитрые поделки из ракушек и кокосовых скорлупок. Старики демонстрируют, как разжигать огонь дощечкой и колышком, как делать татуировки острой колючкой, как добывать из сердцевины саговой пальмы съедобную мякоть и варить из неё похожую на кисель пасту – главный местный деликатес. Молодые парни пляшут, колотя по барабанам из кожи игуан. А мальчишки с копьями старательно строят грозные рожи в камеру.
Их невероятные сложносочинённые наряды из бус, птичьих перьев, тропических цветов и листьев можно рассматривать часами – не надоедает. В каждой деревне – свои узоры и цвета, свои фасоны пышных головных уборов и юбок из сухой травы. Но их уже никто не носит в обычной жизни. Цивилизация всё-таки добралась до острова, у простеньких хижин стоят пластиковые баки для дождевой воды, на верёвках сушатся футболки с героями комиксов и китайские полотенца, а дети говорят по-английски – это один из официальных языков в Папуа – Новой Гвинее.
Заметив на крыше хижины чёрные панели, спрашиваю вождя, на котором только банановые листья и кабаньи клыки:
– Вы пользуетесь солнечными батареями?
– Только чтобы заряжать мобильные телефоны, – отвечает вождь и хохочет.
Кают-компания
Одними визитами к папуасам высадки не ограничиваются – каждый день нас ждёт новое приключение. Снорклинг у коралловых рифов, плавание с китовыми акулами, купание в водопаде, дикие пляжи на необитаемых островах, где вода до того прозрачна, что не видно границы между ней и воздухом. Мы бродим по джунглям, рассматривая в бинокли диковинных птиц и бабочек с крыльями размером с мою ладонь, пробираемся на зодиаках меж скал, торчащих из воды, как коралловые полипы.
-
На долблёных папуасских каноэ главное — не делать резких движений, иначе перевернутся не только ваши представления о Новой Гвинее.
-
Кухня Новой Гвинеи незамысловата: тропические фрукты, овощи, саго, кокосовое молоко, рыба и моллюски — вот и всё меню.
-
Бабочки Новой Гвинеи отличаются внушительными размерами.
На прогулке по дождевому лесу нас действительно накрывает дождь. Вернее, тропический ливень: он совершенно не похож на дождь, а похож на генеральную репетицию армагеддона. За стеной воды не видно дальше метра, грохот капель оглушает, и начинает казаться, будто в своём плавании по дальним окраинам мироздания мы пропустили начало нового вселенского потопа. Пытаясь разглядеть стоящий на рейде Silver Discoverer, я думаю – а ведь он же настоящий ковчег, где собралось по паре от всех, кажется, народностей планеты. Так что, даже если от мира действительно вот-вот останется мокрое место, генофонд человечества почти полностью сохранится.
Правда, большая часть пассажиров давно вышла из репродуктивного возраста. Наш лайнер – этакий плавучий отель «Мэриголд», где моложе меня – только юнги. Но во всём есть свои плюсы: невероятно приятно вдруг снова оказаться в юношеском разряде. А ещё моих новых друзей ужасно интересно слушать. Каждый вечер за ужином нас меняют местами, так что всякий раз оказываешься за столом с новыми собеседниками. И узнаёшь новые удивительные биографии. Вышедшие на пенсию моряки-подводники из Австралии, новозеландские виноделы, аргентинский фотограф и его подруга-фотомодель с острова Пасхи, старушка из Висконсина, которая в 70 лет начала писать книги и стала прославленным мастером детективов, два пожилых друга из Тайваня – для одного из них это путешествие должно было стать подарком на юбилей свадьбы, но жена скончалась от рака, не дожив до отплытия, и теперь они с верным другом везут в коробочке её прах, чтобы развеять над океаном. Я как будто смотрю эпический сериал со множеством героев и сюжетных линий – с трагедиями, роковыми обстоятельствами, предательствами и моментами ослепительного счастья. И с нетерпением жду приближения вечера – и нового сезона.
В кольце огня
Граница между Папуа – Новой Гвинеей и Индонезией невидима, но ощутима, даром что первая же индонезийская провинция на нашем пути тоже называется Папуа. Теперь нас встречают делегации местных чиновников, а для аборигенов мы оказываемся не менее экзотическим зрелищем, чем они для нас. Они фиксируют на фото и видео каждый наш шаг, стоит на секунду остановиться – облепляют и просят сделать с ними селфи. Гуляя под непрерывное щёлканье камер, начинаешь замечать у себя все признаки звёздной болезни.
Но главное – меняются закаты. Становятся яркими, как галлюцинация, и обрушиваются на голову внезапно и стремительно, как стихийное бедствие. Раз – и небо полыхает всеми красками спектра, два – и всё уже погасло, три – из тучи выкатывается огромная и наглая луна и перекрашивает море в цвет ртути. А ты за всё это время едва успеваешь выдохнуть. Даже если бы в этом плавании мы не видели ничего, кроме закатов, оно бы стоило двух дней дороги к точке старта.
Возможно, всё дело в вулканическом пепле, что незримо присутствует в воздухе. Мы проходим через самую сейсмически активную зону планеты – Тихоокеанское вулканическое кольцо, 90% извержений и землетрясений на земле случается именно здесь. Повестка дня в таких местах просто чудесная: завтрак, скрэбл в большом лаундже, извержение вулкана, ланч. Практически любой остров или скала, что торчат здесь из воды, – на самом деле вулканы в разной стадии активности. Но даже те, что тихо спят, в любой момент могут проснуться и заплевать лавой всю округу.
Пока мы аккуратно обходим курящийся дымом и покрытый пеплом островок, полгода назад бывший милым и зелёным, из его макушки вырывается огромный столб дыма – новое извержение. Смотрю на карту в своём смартфоне, чтобы записать геолокацию, – оказывается, мы имели дело с вулканом Blup Blup на острове Mut Mut. Так и хочется сказать ему: «Чао-чао!»
Ниоткуда с любовью
Чаще всего геолокация не срабатывает – забиваешь в поиск названия крошечных островов, у которых мы встаём на якорь, а навигатор отвечает: «Нет такой точки». Хотя вот же она – одна улица, десяток хижин, три собаки, пять рыбацких лодок, пальмовая рощица и коралловый пляж, усыпанный ракушками. В центре торчат покрытые джунглями скалы – застывшая лава. В глубине бьют невидимые родники и пористые камни сочатся водопадами. А когда море во время отлива отступает, то становятся видны промытые волнами гроты – как будто скалы стоят на цыпочках. Спрашиваешь у местных: «Как называется ваш остров?». Пожимают плечами: «Ну... Остров».
Когда мы возвращаемся на корабль, ветер стихает, море становится гладким как зеркало и отражает всё небо до последнего маленького облачка. Прощаясь с нами, Новая Гвинея и правда сделала дорогу зеркалом, совсем как в старой русской напутственной поговорке. Оказавшись в самом центре этого калейдоскопа, теряешь всякое ощущение пространства, чувствуешь себя кометой, что медленно и невесомо дрейфует сквозь бело-голубое космическое пространство. Посреди нигде – in the middle of nowhere, кажется, так это называется по-английски. Пожалуй, мой навигатор не ошибся.
К этому внеземному существованию за три недели плавания успеваешь так привыкнуть, что перестаёшь чувствовать притяжение земли. Когда впереди показывается бухта австралийского города Дарвин – последнего в нашем маршрутном листе, – я не могу поверить, что 17 дней пролетели так быстро. И уже чувствую, как сильно буду скучать по ощущению танцующей палубы под ногами.
Когда в своей каюте забираешься под одеяло и закрываешь глаза, море будто берёт тебя на ручки и качает – так нежно, как это умеют только волны и мама. И как, скажите на милость, уснуть теперь на этой твёрдой земле?
Координаты
Визы
Круизы к Новой Гвинее обычно отправляются из Австралии, так что потребуется австралийская виза. Она электронная, оформляется за 135 AUD (около $95) через сайт homeaffairs.gov.au, штамп в паспорт при этом не ставится. Процесс занимает не менее 4 недель. Для посещения Индонезии сроком до 30 дней виза не требуется. Для Папуа – Новой Гвинеи требуется, и получать её заранее – тот ещё квест, но в круизах с высадками продолжительностью менее суток визу ставят на борту корабля бесплатно.
Как организовать
Список направлений и даты экспедиционных круизов компании Silversea можно найти на silversea.com. Указанная на сайте цена – конечная, в неё уже включены все напитки, питание, экскурсии и чаевые. Компания также предлагает дополнительную экскурсионную программу на берегу на 1–3 дня с размещением и трансферами в точках отплытия и завершения круиза.
Сезон
Лучшим временем для плавания к Новой Гвинее считается период с мая по октябрь, когда на большей части острова – сухой сезон.
Важно
Солнце в этой части мира — особенно активное и злое, запаситесь кремами с максимальным защитным фактором и наносите их на все открытые участки тела.
На длинных переходах через открытый океан порой довольно сильно качает, и если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом – захватите таблетки и/или браслеты от укачивания и выбирайте каюту поближе к ватерлинии и центру судна.
Большинство высадок в круизах к Новой Гвинее — «мокрые», то есть до берега надо будет пройти по мелководью, где дно усыпано кораллами и ракушками. Поэтому нужна обувь на крепкой подошве, чтобы быстро сохла и не расклеивалась от солёной воды, например, гидрокроссовки для водных видов спорта.Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
Первый же день плавания ломает все мои представления о круизах. Всегда считала их довольно скучным делом — но это, оказывается, я просто не пробовала во время качки принять душ или пройти по палубе с чашкой кофе. Чтобы добраться до Новой Гвинеи, наш корабль делает марш-бросок через Коралловое море. Во время этого перехода порядочно болтает — и даже попытка сделать селфи на палубе превращается в челлендж. Впрочем, качка быстро заканчивается, но скучно так и не становится.
Обычных круизов к берегам Новой Гвинеи не делают. Такие плавания относятся к категории expedition, и это уже совсем другая история. Во-первых, никаких исполинских лайнеров — только небольшие суда на сотню пассажиров. Во-вторых, каждый круиз уникален, маршрут не повторяется, даже если корабль возвращается к тем же берегам. В-третьих, высадки — это не символические обзорные экскурсии, а настоящие маленькие экспедиции, полные приключений.
В путешествии с нами — целый отряд учёных, специалистов по флоре, фауне, геологии и антропологии региона. Каждый день они читают лекции о местах, мимо которых мы проплываем, — не скучные бубниловки, а интереснейшие презентации в духе TED Talks. А после высадок подробно объясняют, что же мы такое видели и слышали. В команде есть даже специалист по древнему судостроению — в ясные ночи он собирает нас на верхней палубе и учит ориентироваться по звёздам.
А ещё выяснилось, что в круизах Silversea система «всё включено» — это действительно всё включено, отдельной платы за коктейль в баре на корме не требуется. И за стабильный вайфай на всём протяжении маршрута тоже. В общем, 17 дней перестали казаться мне таким уж пугающе долгим сроком.
-
Традиционные ткани тапа делают из коры хлебного дерева и расписывают узорами — местные украшают ими юбки, а туристы увозят домой вместо магнитиков.
-
Расплатиться за сувениры карточкой не выйдет, но обменять наличные можно на борту — для этого на корабль приходят сотрудники местного банка.
-
Сушёная и засоленная рыба долго хранится даже в условиях тропического климата.
На лицо ужасные, добрые внутри
Новую Гвинею разделяет пополам прочерченная по линейке граница — западная часть принадлежит Индонезии, восточная же с 1975 года известна миру как Папуа — Новая Гвинея. Самое бедное и экономически неразвитое во всём Тихоокеанском регионе государство, лишённое выдающихся памятников истории, архитектуры и природы. Смотреть там не на что — за исключением местных жителей. Но зато те до того прекрасны, что невозможно наглядеться.
Каждый день Silver Discoverer встаёт на якорь у нового берега, мы рассаживаемся по резиновым лодкам-зодиакам и отправляемся в гости к людоедам. На самом деле они уже давно никакие не людоеды. Вернее, случаи каннибализма до сих пор случаются — в глубине острова есть дикие племена, которые всё ещё живут по законам джунглей, но туристов к ним не возят, туда и полиция с антропологами стараются лишний раз не соваться. А те деревни, куда заглядывают круизные пассажиры, принимают гостей со всей возможной приветливостью и дружелюбием.
Нас встречают песнями и танцами, украшают гирляндами цветов и поят кокосовым молоком. Вожди племён, волнуясь, читают по бумажке приветственные речи на английском. Женщины раскладывают на циновках нехитрые поделки из ракушек и кокосовых скорлупок. Старики демонстрируют, как разжигать огонь дощечкой и колышком, как делать татуировки острой колючкой, как добывать из сердцевины саговой пальмы съедобную мякоть и варить из неё похожую на кисель пасту — главный местный деликатес. Молодые парни пляшут, колотя по барабанам из кожи игуан. А мальчишки с копьями старательно строят грозные рожи в камеру.
Их невероятные сложносочинённые наряды из бус, птичьих перьев, тропических цветов и листьев можно рассматривать часами — не надоедает. В каждой деревне — свои узоры и цвета, свои фасоны пышных головных уборов и юбок из сухой травы. Но их уже никто не носит в обычной жизни. Цивилизация всё-таки добралась до острова, у простеньких хижин стоят пластиковые баки для дождевой воды, на верёвках сушатся футболки с героями комиксов и китайские полотенца, а дети говорят по-английски — это один из официальных языков в Папуа — Новой Гвинее.
Заметив на крыше хижины чёрные панели, спрашиваю вождя, на котором только банановые листья и кабаньи клыки:
- Вы пользуетесь солнечными батареями?
- Только чтобы заряжать мобильные телефоны, — отвечает вождь и хохочет.
Кают-компания
Одними визитами к папуасам высадки не ограничиваются — каждый день нас ждёт новое приключение. Снорклинг у коралловых рифов, плавание с китовыми акулами, купание в водопаде, дикие пляжи на необитаемых островах, где вода до того прозрачна, что не видно границы между ней и воздухом. Мы бродим по джунглям, рассматривая в бинокли диковинных птиц и бабочек с крыльями размером с мою ладонь, пробираемся на зодиаках меж скал, торчащих из воды, как коралловые полипы.
-
На долблёных папуасских каноэ главное — не делать резких движений, иначе перевернутся не только ваши представления о Новой Гвинее.
-
Кухня Новой Гвинеи незамысловата: тропические фрукты, овощи, саго, кокосовое молоко, рыба и моллюски — вот и всё меню.
-
Бабочки Новой Гвинеи отличаются внушительными размерами.
На прогулке по дождевому лесу нас действительно накрывает дождь. Вернее, тропический ливень: он совершенно не похож на дождь, а похож на генеральную репетицию армагеддона. За стеной воды не видно дальше метра, грохот капель оглушает, и начинает казаться, будто в своём плавании по дальним окраинам мироздания мы пропустили начало нового вселенского потопа. Пытаясь разглядеть стоящий на рейде Silver Discoverer, я думаю — а ведь он же настоящий ковчег, где собралось по паре от всех, кажется, народностей планеты. Так что, даже если от мира действительно вот-вот останется мокрое место, генофонд человечества почти полностью сохранится.
Правда, большая часть пассажиров давно вышла из репродуктивного возраста. Наш лайнер — этакий плавучий отель «Мэриголд», где моложе меня — только юнги. Но во всём есть свои плюсы: невероятно приятно вдруг снова оказаться в юношеском разряде. А ещё моих новых друзей ужасно интересно слушать. Каждый вечер за ужином нас меняют местами, так что всякий раз оказываешься за столом с новыми собеседниками. И узнаёшь новые удивительные биографии. Вышедшие на пенсию моряки-подводники из Австралии, новозеландские виноделы, аргентинский фотограф и его подруга-фотомодель с острова Пасхи, старушка из Висконсина, которая в 70 лет начала писать книги и стала прославленным мастером детективов, два пожилых друга из Тайваня — для одного из них это путешествие должно было стать подарком на юбилей свадьбы, но жена скончалась от рака, не дожив до отплытия, и теперь они с верным другом везут в коробочке её прах, чтобы развеять над океаном. Я как будто смотрю эпический сериал со множеством героев и сюжетных линий — с трагедиями, роковыми обстоятельствами, предательствами и моментами ослепительного счастья. И с нетерпением жду приближения вечера — и нового сезона.
В кольце огня
Граница между Папуа — Новой Гвинеей и Индонезией невидима, но ощутима, даром что первая же индонезийская провинция на нашем пути тоже называется Папуа. Теперь нас встречают делегации местных чиновников, а для аборигенов мы оказываемся не менее экзотическим зрелищем, чем они для нас. Они фиксируют на фото и видео каждый наш шаг, стоит на секунду остановиться — облепляют и просят сделать с ними селфи. Гуляя под непрерывное щёлканье камер, начинаешь замечать у себя все признаки звёздной болезни.
Но главное — меняются закаты. Становятся яркими, как галлюцинация, и обрушиваются на голову внезапно и стремительно, как стихийное бедствие. Раз — и небо полыхает всеми красками спектра, два — и всё уже погасло, три — из тучи выкатывается огромная и наглая луна и перекрашивает море в цвет ртути. А ты за всё это время едва успеваешь выдохнуть. Даже если бы в этом плавании мы не видели ничего, кроме закатов, оно бы стоило двух дней дороги к точке старта.
Возможно, всё дело в вулканическом пепле, что незримо присутствует в воздухе. Мы проходим через самую сейсмически активную зону планеты — Тихоокеанское вулканическое кольцо, 90% извержений и землетрясений на земле случается именно здесь. Повестка дня в таких местах просто чудесная: завтрак, скрэбл в большом лаундже, извержение вулкана, ланч. Практически любой остров или скала, что торчат здесь из воды, — на самом деле вулканы в разной стадии активности. Но даже те, что тихо спят, в любой момент могут проснуться и заплевать лавой всю округу.
Пока мы аккуратно обходим курящийся дымом и покрытый пеплом островок, полгода назад бывший милым и зелёным, из его макушки вырывается огромный столб дыма — новое извержение. Смотрю на карту в своём смартфоне, чтобы записать геолокацию, — оказывается, мы имели дело с вулканом Blup Blup на острове Mut Mut. Так и хочется сказать ему: «Чао-чао!»
Ниоткуда с любовью
Чаще всего геолокация не срабатывает — забиваешь в поиск названия крошечных островов, у которых мы встаём на якорь, а навигатор отвечает: «Нет такой точки». Хотя вот же она — одна улица, десяток хижин, три собаки, пять рыбацких лодок, пальмовая рощица и коралловый пляж, усыпанный ракушками. В центре торчат покрытые джунглями скалы — застывшая лава. В глубине бьют невидимые родники и пористые камни сочатся водопадами. А когда море во время отлива отступает, то становятся видны промытые волнами гроты — как будто скалы стоят на цыпочках. Спрашиваешь у местных: «Как называется ваш остров? ». Пожимают плечами: «Ну… Остров».
Когда мы возвращаемся на корабль, ветер стихает, море становится гладким как зеркало и отражает всё небо до последнего маленького облачка. Прощаясь с нами, Новая Гвинея и правда сделала дорогу зеркалом, совсем как в старой русской напутственной поговорке. Оказавшись в самом центре этого калейдоскопа, теряешь всякое ощущение пространства, чувствуешь себя кометой, что медленно и невесомо дрейфует сквозь бело-голубое космическое пространство. Посреди нигде — in the middle of nowhere, кажется, так это называется по-английски. Пожалуй, мой навигатор не ошибся.
К этому внеземному существованию за три недели плавания успеваешь так привыкнуть, что перестаёшь чувствовать притяжение земли. Когда впереди показывается бухта австралийского города Дарвин — последнего в нашем маршрутном листе, — я не могу поверить, что 17 дней пролетели так быстро. И уже чувствую, как сильно буду скучать по ощущению танцующей палубы под ногами.
Когда в своей каюте забираешься под одеяло и закрываешь глаза, море будто берёт тебя на ручки и качает — так нежно, как это умеют только волны и мама. И как, скажите на милость, уснуть теперь на этой твёрдой земле?
Координаты
Визы
Круизы к Новой Гвинее обычно отправляются из Австралии, так что потребуется австралийская виза. Она электронная, оформляется за 135 AUD (около $95) через сайт homeaffairs.gov.au, штамп в паспорт при этом не ставится. Процесс занимает не менее 4 недель. Для посещения Индонезии сроком до 30 дней виза не требуется. Для Папуа — Новой Гвинеи требуется, и получать её заранее — тот ещё квест, но в круизах с высадками продолжительностью менее суток визу ставят на борту корабля бесплатно.
Как организовать
Список направлений и даты экспедиционных круизов компании Silversea можно найти на silversea.com. Указанная на сайте цена — конечная, в неё уже включены все напитки, питание, экскурсии и чаевые. Компания также предлагает дополнительную экскурсионную программу на берегу на 1−3 дня с размещением и трансферами в точках отплытия и завершения круиза.
Сезон
Лучшим временем для плавания к Новой Гвинее считается период с мая по октябрь, когда на большей части острова — сухой сезон.
Важно
Солнце в этой части мира — особенно активное и злое, запаситесь кремами с максимальным защитным фактором и наносите их на все открытые участки тела.
На длинных переходах через открытый океан порой довольно сильно качает, и если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом — захватите таблетки и/или браслеты от укачивания и выбирайте каюту поближе к ватерлинии и центру судна.
Большинство высадок в круизах к Новой Гвинее — «мокрые», то есть до берега надо будет пройти по мелководью, где дно усыпано кораллами и ракушками. Поэтому нужна обувь на крепкой подошве, чтобы быстро сохла и не расклеивалась от солёной воды, например, гидрокроссовки для водных видов спорта.
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