Необычные спа-процедуры и заповедные горячие источники
Ванны с горячим песком, Московская область
Псаммотерапия, или песочно-минеральные ванны, – это, по сути, аналог детской забавы на морском берегу. Процедура очень популярна в Европе и Азии, да и в России уже появляются спа-центры, предоставляющие такую услугу. Насыщенный минералами песок медленно прогревает и массирует кожу, что способствует расширению сосудов, улучшению кровоснабжения тканей и органов, активизации биохимических процессов.
Стоимость – 2990 руб.; novahoff.ru
Пивная ванна, Челябинск
Раньше подобные спа-услуги предлагала только Чехия, сегодня купание в горячих ваннах с пивом можно попробовать в челябинской «Лаборатории живого пива». Всё серьёзно: сначала нужно хорошенько разогреться в инфракрасной сауне, а после полуторачасового купания в пиве воспользоваться услугами массажиста. Процедура помогает лечить кожные заболевания и улучшает кровообращение.
Стоимость – от 1500 руб.; pivzavod74.ru
Массаж огнём, Москва
Эта традиционная тибетская процедура со стороны выглядит, прямо скажем, страшно. На лицо или спину накладывается полотенце, после чего оно... поджигается. Считается, что таким образом в тело человека возвращается жизненная сила. После того как кожа таким образом прогреется, на неё наносят специальную сыворотку.
Стоимость – 2500 руб.; amritamsk.ru
Заповедные источники
Пым-Ва-Шор, граница Коми и Ненецкого округа
Самое северное место Европы с горячими источниками (хотя здесь есть и холодные). Целебные ванны среди водопадов и утёсов спрятаны глубоко в тундре.
Дагинские источники, Сахалинская область
Источники возле посёлка Горячие Ключи считаются уникальными по составу. Купание в них можно совместить с осмотром соседних достопримечательностей – грязевого вулкана и стоянки древнего человека.
Вилючинские источники, Камчатка
Горячие ванны среди гор и диких зарослей рассчитаны на маленькие компании и напоминают природные джакузи. Рядом есть живописный водопад.
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