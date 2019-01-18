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Необычные спа-процедуры и заповедные горячие источники

Места, где отдых душой и телом вам гарантирован. На любой вкус: неподалеку от мегаполисов или спрятавшиеся среди лесов и гор.
Дарья Судакова
18 января 2019 в 18:08
  • Необычные спа-процедуры и заповедные горячие источники
    Ванны с горячим песком

Ванны с горячим песком, Московская область

Псаммотерапия, или песочно-минеральные ванны, – это, по сути, аналог детской забавы на морском берегу. Процедура очень популярна в Европе и Азии, да и в России уже появляются спа-центры, предоставляющие такую услугу. Насыщенный минералами песок медленно прогревает и массирует кожу, что способствует расширению сосудов, улучшению кровоснабжения тканей и органов, активизации биохимических процессов.

Стоимость – 2990 руб.; novahoff.ru

Пивная ванна, Челябинск

Раньше подобные спа-услуги предлагала только Чехия, сегодня купание в горячих ваннах с пивом можно попробовать в челябинской «Лаборатории живого пива». Всё серьёзно: сначала нужно хорошенько разогреться в инфракрасной сауне, а после полуторачасового купания в пиве воспользоваться услугами массажиста. Процедура помогает лечить кожные заболевания и улучшает кровообращение.

Стоимость – от 1500 руб.; pivzavod74.ru

Массаж огнём, Москва

Эта традиционная тибетская процедура со стороны выглядит, прямо скажем, страшно. На лицо или спину накладывается полотенце, после чего оно... поджигается. Считается, что таким образом в тело человека возвращается жизненная сила. После того как кожа таким образом прогреется, на неё наносят специальную сыворотку.

Стоимость – 2500 руб.; amritamsk.ru

Заповедные источники

Пым-Ва-Шор, граница Коми и Ненецкого округа

Самое северное место Европы с горячими источниками (хотя здесь есть и холодные). Целебные ванны среди водопадов и утёсов спрятаны глубоко в тундре.

Дагинские источники, Сахалинская область

Источники возле посёлка Горячие Ключи считаются уникальными по составу. Купание в них можно совместить с осмотром соседних достопримечательностей – грязевого вулкана и стоянки древнего человека.

Вилючинские источники, Камчатка

Горячие ванны среди гор и диких зарослей рассчитаны на маленькие компании и напоминают природные джакузи. Рядом есть живописный водопад.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№67, ноябрь 2018 — январь 2019).
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