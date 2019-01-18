Со знанием тела: спа-курорты и здравницы на родных просторах
Буржуазный уют и респектабельность, столь привычные на европейских спа-курортах, в наших санаториях царят далеко не везде. Пусть у них там во главе угла dolce vita, у нас серьёзное оздоровление – это зачастую усмирение плоти и духа. Кое-где, правда, можно найти лечебные комплексы, готовые составить конкуренцию западным центрам. Но основная масса целебных источников всё же берёт другим: первозданной природой и невысокими ценами. Нередко намазываться грязями и пить лечебные нарзаны можно и вовсе бесплатно.
Грязи
Таманский полуостров, Краснодарский край
Около 10% российских месторождений лечебной грязи находятся между Темрюком и Анапой. Грязевые вулканы здесь называют по-простому – «блевака». Состав грязи в вулканических сопках и озёрах различается. За чудодейственным сульфидным илом, который лечит заболевания внутренних органов и кожи, едут на озёра – Солёное, Маркитанское, Голубицкое. А минеральные вулканические грязи можно «добыть» в одной из 30 сопок, самые известные – Ахтанизовская, Тиздар, Шуго. На некоторые из них проход платный, душ при этом есть не везде, так что стоит взять с собой пресную воду в достаточном количестве, чтобы смыть грязь. Путешествовать между сопками удобнее на автомобиле.
Где остановиться:
Удобный и комфортабельный вариант – пансионат «Тиздар» в посёлке За Родину на Азовском море рядом с грязевым вулканом и частным пляжем, так что лечение можно совместить с пляжным отдыхом.
От 9000 руб. в сутки; tizdar.ru
Светлогорск, Калининградская область
Аристократичный курорт с европейским прошлым, о котором напоминает столетняя башня Раушена. Внутри – грязеводолечебница, в наши дни принадлежащая Светлогорскому военному санаторию. Лечебные сапропелевые грязи здесь идут в комплексе с климатолечением (морской воздух и сосновые леса). В округе есть и современные пансионаты.
Где остановиться:
Если вам хочется прочувствовать дух элитного советского курорта, лучше места, чем Светлогорский военный санаторий, не найти. Сюда приезжают именно лечиться, так что не стоит ждать изысканных блюд в столовой и иных излишеств. Но и цены соответствующие. Более шикарный вариант – Royal Falke Resort & Spa.
От 1300 руб. в сутки; scvs.su
От 5500 руб. в сутки; falke-hotel.ru
Кавказские Минеральные Воды
В Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках используют сульфидные грязи из колоссальных запасов озера Тамбукан, а в довесок идут ещё порядка 130 источников с разным минеральным составом воды. Аппликации грязи дополняются ваннами, массажами, физиотерапией и питьевыми курсами. Из множества санаториев можно выбрать тот, который специализируется на именно вашей проблеме.
Где остановиться:
Пансионатов много, но, если хочется лечиться в сибаритских, а не спартанских условиях, стоит выбрать санаторий «Истокъ» в Ессентуках, расположенный в здании 1903 года, – по сервису он вполне соответствует западным стандартам.
От 4200 руб. в сутки; istok-kmv.ru
Меры предосторожности: грязи рекомендуется наносить не на всё тело, а только на больные места – раз в день и не более чем на 20 минут.
Воды
Мацеста. Сочи, Краснодарский край
Считается одним из крупнейших бальнеологических курортов России. Местная «огненная» сероводородная вода лечит заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, а также различные кожные проблемы. Мацеста – это не только лечение, а ещё и купание в море, посещение пещер и знакомство с легендами и историями места. На территории бальнеологического курорта «Мацеста» тоже витает дух советского прошлого в самом величественном его воплощении – здесь всё выдержано в стиле сталинского ампира. На бальнеологический курорт приезжают днём, многие процедуры – в порядке живой очереди.
Где остановиться:
Размещение – в любом из окрестных отелей и санаториев Сочи. Если хочется совместить лечение с пляжным отдыхом, хороший вариант – Radisson Blu Paradise Resort & Spa.
matsesta.info
От 10 300 руб. в сутки; radissonblu.com
Краинка, Тульская область
На воды не обязательно ехать далеко – одно из самых знаменитых месторождений находится в Тульской области и известно с середины XIX века. Сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевая вода «Краинская» уникальна по составу. Лечат с её помощью в первую очередь заболевания пищеварительного тракта, костно-мышечной и мочеполовой систем, а также нарушения обмена веществ и нервные расстройства.
Где остановиться:
Санаторий «Краинские минеральные воды» выглядит по-советски, но и цены коммунистические. Если же вас интересуют именно спа-программы, стоит отправиться в курортный отель «Лихвинс-кие воды», где условия ближе к европейским.
От 2000 руб. в сутки; krainka.ru
От 3800 руб. в сутки; lihvinskievody.ru
Кашин, Тверская область
Здешние целебные источники овеяны легендами – считается, что это слёзы святой Анны Кашинской. В Кашине специализируются на лечении болезней ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, печени, половых и желчевыводящих путей.
Где остановиться:
Санаторий «Кашинские минеральные воды» существует с XIX века, сейчас здесь работают семь скважин.
От 1400 руб. в сутки; sanatory-kashin.ru
Меры предосторожности: курс лечебных минеральных вод проходят только по назначению врача и под его наблюдением.
Пар
Янган-Тау, Башкирия
У «Горящей горы» (так переводится Янган-Тау) своя специфика: из её расщелин вырывается горячий сухой пар. Он используется для ингаляций, а также паровых и суховоздушных ванн – их назначают при патологиях почек и периферической нервной системы. Приятное и полезное дополнение к паровым процедурам – лечение водой «Кургазак» и минеральные ванны.
Где остановиться:
Санаторий «Янган-Тау» расположен на огромной территории и состоит из 13 корпусов. Лечение можно совместить с катанием на лыжах или конным спортом.
От 2500 руб. в сутки; янган-тау.рф
Соль
Баскунчак, Астраханская область
Заповедное озеро почти не уступает Мёртвому морю по количеству соли на литр воды – здесь её 300 г, лишь на две столовые ложки меньше. Впрочем, сюда стоит приехать не только за лечебной солью и рапой (концентрированным минеральным раствором), но и за сумасшедшими по красоте пейзажами. Посещение озера стоит 200 руб., машину придётся оставить на платной стоянке, а до воды идти пешком или воспользоваться платным транспортом, который предлагают местные.
Где остановиться:
На озере отелей нет, ближайшие гостиницы – в посёлке Нижний Баскунчак. Там же находится и одноимённый санаторий с минимальным набором удобств.
От 600 руб. в сутки; sanbask.ru
Эльтон, Волгоградская область
Подобраться к целебному озеру не так просто. Наиболее удобный вариант – на экскурсионном автобусе из санатория «Эльтон» (дорога очень плохая). Озеро всё время меняется: цвет из голубого становится розовым, берега пересыхают, обнажая кристаллы соли, а весной у воды распускаются цветы.
Где остановиться:
Санаторий «Эльтон» находится в 6 км от берега, для лечения используются грязь и рапа из озера. От 2100 руб. в сутки; elton-spa.ru
Меры предосторожности: в солёных озёрах рекомендуется купаться не более трёх раз в день, проводя в воде 15 минут. После купания обязательно примите душ.
Климат
Сестрорецк, Ленинградская область
Климатотерапия в Сестрорецке – это не только лечение морс-ким воздухом с ароматом хвои, но и «заряженная» в буквальном смысле атмосфера. Повышенная ионизация воздуха объясняется тем, что почва здесь источает слабое радиоактивное излучение. Считается, что отрицательно заряженные час-тицы – ионы – помогают укрепить иммунитет и справиться со стрессом. Также в наличии имеются лечебные грязи и минеральные воды.
Где остановиться:
Санаторий «Сестрорецкий курорт» был открыт в 1898 году, а в наши дни считается одной из лучших грязелечебниц России. От 2500 руб. в сутки; kurort.ru
Панты
Алтайский край
Один из главных специалитетов отечественной спа-культуры – пантовые ванны, которые уже давно зарекомендовали себя как чудо-средство для укрепления иммунитета, улучшения обменных процессов и борьбы со стрессами. Поклонники этого лечения считают, что наиболее эффективны ванны, приготовленные из свеже-срезанных рогов марала (рога срезают в мае-июне). На Алтае традиционно совмещают купание в растворе из вываренных рогов марала с фитобочкой – особой баней с лечебными травами. Обычный курс состоит из 8–10 процедур.
Где остановиться:
Пройти курс лечения пантовыми ваннами можно как в Белокурихе, так и на одном из маральников – например, в Усадьбе «Солонешье». Здесь пятнистые олени и маралы живут в естественных условиях. А курс лечения пантовыми ваннами можно объединить с походами (в том числе к Денисовой пещере), рыбалкой и охотой (в сезон). Ещё один местный специалитет – фольклорно-гастрономические туры в поселения старообрядцев. Для размещения предлагается двухэтажный дом на 8–10 человек.
От 12 000 руб. в сутки; солонешье.рф
Радон
Белокуриха, Алтайский край
Минеральные воды, обогащённые изотопами радона, позволяют лечить болезни кожи и кровообращения, мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата. Сегодня в районе Белокурихи (belokurikha.ru) имеются около 20 клиник и санаториев, а также Алтайский НИИ курортологии. Если вам по состоянию здоровья показаны радоновые ванны, то принимать их стоит именно на месторождении (при транспортировке целебные свойства частично теряются). А если вы хотите разбавить лечение прогулками на природе или катанием на горных лыжах, собираясь отдыхать зимой, то Белокуриха – это ваш выбор.
Где остановиться:
Один из самых известных санаториев Белокурихи – «Алтай-West». Набор процедур включает всё необходимое – радоновые ванны, гидромассаж, грязелечение, курс приёма минеральной воды, фитотерапия, бассейн, бани.
От 4300 руб. в сутки; altai-west.ru
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Где остановиться:
Если вам хочется прочувствовать дух элитного советского курорта, лучше места, чем Светлогорский военный санаторий, не найти. Сюда приезжают именно лечиться, так что не стоит ждать изысканных блюд в столовой и иных излишеств. Но и цены соответствующие. Более шикарный вариант — Royal Falke Resort & Spa.
От 1300 руб. в сутки; scvs.su
От 5500 руб. в сутки; falke-hotel.ru
Кавказские Минеральные Воды
В Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках используют сульфидные грязи из колоссальных запасов озера Тамбукан, а в довесок идут ещё порядка 130 источников с разным минеральным составом воды. Аппликации грязи дополняются ваннами, массажами, физиотерапией и питьевыми курсами. Из множества санаториев можно выбрать тот, который специализируется на именно вашей проблеме.
Где остановиться:
Пансионатов много, но, если хочется лечиться в сибаритских, а не спартанских условиях, стоит выбрать санаторий «Истокъ» в Ессентуках, расположенный в здании 1903 года, — по сервису он вполне соответствует западным стандартам.
От 4200 руб. в сутки; istok-kmv.ru
Меры предосторожности: грязи рекомендуется наносить не на всё тело, а только на больные места — раз в день и не более чем на 20 минут.
Воды
Мацеста. Сочи, Краснодарский край
Считается одним из крупнейших бальнеологических курортов России. Местная «огненная» сероводородная вода лечит заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, а также различные кожные проблемы. Мацеста — это не только лечение, а ещё и купание в море, посещение пещер и знакомство с легендами и историями места. На территории бальнеологического курорта «Мацеста» тоже витает дух советского прошлого в самом величественном его воплощении — здесь всё выдержано в стиле сталинского ампира. На бальнеологический курорт приезжают днём, многие процедуры — в порядке живой очереди.
Где остановиться:
Размещение — в любом из окрестных отелей и санаториев Сочи. Если хочется совместить лечение с пляжным отдыхом, хороший вариант — Radisson Blu Paradise Resort & Spa.
matsesta.info
От 10 300 руб. в сутки; radissonblu.com
Краинка, Тульская область
На воды не обязательно ехать далеко — одно из самых знаменитых месторождений находится в Тульской области и известно с середины XIX века. Сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевая вода «Краинская» уникальна по составу. Лечат с её помощью в первую очередь заболевания пищеварительного тракта, костно-мышечной и мочеполовой систем, а также нарушения обмена веществ и нервные расстройства.
Где остановиться:
Санаторий «Краинские минеральные воды» выглядит по-советски, но и цены коммунистические. Если же вас интересуют именно спа-программы, стоит отправиться в курортный отель «Лихвинс-кие воды», где условия ближе к европейским.
От 2000 руб. в сутки; krainka.ru
От 3800 руб. в сутки; lihvinskievody.ru
Кашин, Тверская область
Здешние целебные источники овеяны легендами — считается, что это слёзы святой Анны Кашинской. В Кашине специализируются на лечении болезней ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, печени, половых и желчевыводящих путей.
Где остановиться:
Санаторий «Кашинские минеральные воды» существует с XIX века, сейчас здесь работают семь скважин.
От 1400 руб. в сутки; sanatory-kashin.ru
Меры предосторожности: курс лечебных минеральных вод проходят только по назначению врача и под его наблюдением.
Пар
Янган-Тау, Башкирия
У «Горящей горы» (так переводится Янган-Тау) своя специфика: из её расщелин вырывается горячий сухой пар. Он используется для ингаляций, а также паровых и суховоздушных ванн — их назначают при патологиях почек и периферической нервной системы. Приятное и полезное дополнение к паровым процедурам — лечение водой «Кургазак» и минеральные ванны.
Где остановиться:
Санаторий «Янган-Тау» расположен на огромной территории и состоит из 13 корпусов. Лечение можно совместить с катанием на лыжах или конным спортом.
От 2500 руб. в сутки; янган-тау.рф
Соль
Баскунчак, Астраханская область
Заповедное озеро почти не уступает Мёртвому морю по количеству соли на литр воды — здесь её 300 г, лишь на две столовые ложки меньше. Впрочем, сюда стоит приехать не только за лечебной солью и рапой (концентрированным минеральным раствором), но и за сумасшедшими по красоте пейзажами. Посещение озера стоит 200 руб., машину придётся оставить на платной стоянке, а до воды идти пешком или воспользоваться платным транспортом, который предлагают местные.
Где остановиться:
На озере отелей нет, ближайшие гостиницы — в посёлке Нижний Баскунчак. Там же находится и одноимённый санаторий с минимальным набором удобств.
От 600 руб. в сутки; sanbask.ru
Эльтон, Волгоградская область
Подобраться к целебному озеру не так просто. Наиболее удобный вариант — на экскурсионном автобусе из санатория «Эльтон» (дорога очень плохая). Озеро всё время меняется: цвет из голубого становится розовым, берега пересыхают, обнажая кристаллы соли, а весной у воды распускаются цветы.
Где остановиться:
Санаторий «Эльтон» находится в 6 км от берега, для лечения используются грязь и рапа из озера. От 2100 руб. в сутки; elton-spa.ru
Меры предосторожности: в солёных озёрах рекомендуется купаться не более трёх раз в день, проводя в воде 15 минут. После купания обязательно примите душ.
Климат
Сестрорецк, Ленинградская область
Климатотерапия в Сестрорецке — это не только лечение морс-ким воздухом с ароматом хвои, но и «заряженная» в буквальном смысле атмосфера. Повышенная ионизация воздуха объясняется тем, что почва здесь источает слабое радиоактивное излучение. Считается, что отрицательно заряженные час-тицы — ионы — помогают укрепить иммунитет и справиться со стрессом. Также в наличии имеются лечебные грязи и минеральные воды.
Где остановиться:
Санаторий «Сестрорецкий курорт» был открыт в 1898 году, а в наши дни считается одной из лучших грязелечебниц России. От 2500 руб. в сутки; kurort.ru
Панты
Алтайский край
Один из главных специалитетов отечественной спа-культуры — пантовые ванны, которые уже давно зарекомендовали себя как чудо-средство для укрепления иммунитета, улучшения обменных процессов и борьбы со стрессами. Поклонники этого лечения считают, что наиболее эффективны ванны, приготовленные из свеже-срезанных рогов марала (рога срезают в мае-июне). На Алтае традиционно совмещают купание в растворе из вываренных рогов марала с фитобочкой — особой баней с лечебными травами. Обычный курс состоит из 8−10 процедур.
Где остановиться:
Пройти курс лечения пантовыми ваннами можно как в Белокурихе, так и на одном из маральников — например, в Усадьбе «Солонешье». Здесь пятнистые олени и маралы живут в естественных условиях. А курс лечения пантовыми ваннами можно объединить с походами (в том числе к Денисовой пещере), рыбалкой и охотой (в сезон). Ещё один местный специалитет — фольклорно-гастрономические туры в поселения старообрядцев. Для размещения предлагается двухэтажный дом на 8−10 человек.
От 12 000 руб. в сутки; солонешье.рф
Радон
Белокуриха, Алтайский край
Минеральные воды, обогащённые изотопами радона, позволяют лечить болезни кожи и кровообращения, мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата. Сегодня в районе Белокурихи (belokurikha.ru) имеются около 20 клиник и санаториев, а также Алтайский НИИ курортологии. Если вам по состоянию здоровья показаны радоновые ванны, то принимать их стоит именно на месторождении (при транспортировке целебные свойства частично теряются). А если вы хотите разбавить лечение прогулками на природе или катанием на горных лыжах, собираясь отдыхать зимой, то Белокуриха — это ваш выбор.
Где остановиться:
Один из самых известных санаториев Белокурихи — «Алтай-West». Набор процедур включает всё необходимое — радоновые ванны, гидромассаж, грязелечение, курс приёма минеральной воды, фитотерапия, бассейн, бани.
От 4300 руб. в сутки; altai-west.ru
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