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Круизы Ponant и National Geographic: открывайте мир вместе с нами!
Mы организуем экспедиции вместе с Ponant — французским оператором экспедиционных морских круизов. Добро пожаловать на борт!
National Geographic Россия
30 апреля 2019 в 13:38
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Мы составили 130 маршрутов к самым отдаленным и интересным местам на планете. Ледяные поля Антарктиды или жаркие берега Африки, тропические леса на затерянных островах в Тихом океане – мы приглашаем вас туда!
Кто мы?
Ponant – это экспедиционное судно, опытный капитан и бравая команда: от старпома до стюарда.
National Geographic – это автор маршрута и главные лица экспедиции: эксперты и фотографы.
Кто наши эксперты?
Авторы статей и снимков, опубликованных в журнале National Geographic. Они – блестящие учёные и журналисты, настоящие знатоки естественных наук (от океанологов до спелеологов!), искусства, истории и фотографии.
Узнать больше об эксперте, который отправится с вами в тур, можно в анкетах или в Книге путешествия, которую вы получите перед началом круиза.
Что делают эксперты?
То же, что и гид – но только куда лучше и интереснее! В отличие от экскурсоводов, они не выучивают справочники, путеводители и учебники, а пишут их сами. Они готовы делиться знаниями всегда: например, сидя с вами за столиком в кают-компании или в лодке, которая подплывает к кашалоту или айсбергу.
Для каждого круиза выбирается свой эксперт – с учетом маршрута, локаций и состава группы.
Что будет происходить на борту?
Например, презентации и лекции на всевозможные темы, неформальные беседы с учеными, уроки съёмки по канонам National Geographic. Во время круиза у вас будет доступ к книгам, журналам, передачам и документальным фильмам, отмеченным знаменитой эмблемой – жёлтой рамочкой. В бутике прямо на борту корабля будет представлен ассортимент подарков и товаров с тематикой круиза и National Geographic.
В National Geographic и Ponant разделяют веру в том, что наши и будущие поколения будут жить с любопытством, исследовать родную планету и продвигать идею устойчивого развития.
Главная задача наших круизов – показать людям Землю такой, какой её видим, знаем и любим мы сами. Мы убеждены, что «люди будут защищать то, что они видели своими глазами».
Мы стремимся оберегать регионы, которые мы посещаем – и каждый год мы отдаем часть наших доходов в Национальное географическое общество. Поэтому, когда Вы путешествуете с круизом National Geographic – Ponant, Вы вместе с нами помогаете продвигать работу наших ученых, исследователей и защитников природы.
Уже совсем скоро мы представим вам программы и подробные описания наших экспедиций – ждите анонса на nat-geo.ru!
Увидеть мир не как турист, а как учёный и первооткрыватель: присоединяйтесь к турам на океанских лайнерах!В нашем расписании: 7 рейсов в 2019 году, 20 – в 2020 году, 43 – в 2021 году и 60 – в 2022. В каждом из этих круизов будут присутствовать эксперт и фотограф от National Geographic.
Кто мы?
Ponant – это экспедиционное судно, опытный капитан и бравая команда: от старпома до стюарда.
National Geographic – это автор маршрута и главные лица экспедиции: эксперты и фотографы.
Кто наши эксперты?
Авторы статей и снимков, опубликованных в журнале National Geographic. Они – блестящие учёные и журналисты, настоящие знатоки естественных наук (от океанологов до спелеологов!), искусства, истории и фотографии.
Узнать больше об эксперте, который отправится с вами в тур, можно в анкетах или в Книге путешествия, которую вы получите перед началом круиза.
Что делают эксперты?
То же, что и гид – но только куда лучше и интереснее! В отличие от экскурсоводов, они не выучивают справочники, путеводители и учебники, а пишут их сами. Они готовы делиться знаниями всегда: например, сидя с вами за столиком в кают-компании или в лодке, которая подплывает к кашалоту или айсбергу.
Для каждого круиза выбирается свой эксперт – с учетом маршрута, локаций и состава группы.
Что будет происходить на борту?
Например, презентации и лекции на всевозможные темы, неформальные беседы с учеными, уроки съёмки по канонам National Geographic. Во время круиза у вас будет доступ к книгам, журналам, передачам и документальным фильмам, отмеченным знаменитой эмблемой – жёлтой рамочкой. В бутике прямо на борту корабля будет представлен ассортимент подарков и товаров с тематикой круиза и National Geographic.
В National Geographic и Ponant разделяют веру в том, что наши и будущие поколения будут жить с любопытством, исследовать родную планету и продвигать идею устойчивого развития.
Главная задача наших круизов – показать людям Землю такой, какой её видим, знаем и любим мы сами. Мы убеждены, что «люди будут защищать то, что они видели своими глазами».
Мы стремимся оберегать регионы, которые мы посещаем – и каждый год мы отдаем часть наших доходов в Национальное географическое общество. Поэтому, когда Вы путешествуете с круизом National Geographic – Ponant, Вы вместе с нами помогаете продвигать работу наших ученых, исследователей и защитников природы.
Уже совсем скоро мы представим вам программы и подробные описания наших экспедиций – ждите анонса на nat-geo.ru!