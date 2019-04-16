  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    Выдающийся подводный фотограф Михаил Коростелев — один из хедлайнеров Nature Photo Talks
  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    Компанию ему составит прекрасный пейзажник Дмитрий Купрацевич, чьи работы вы регулярно видите на цифровых площадках Nat-geo.ru…
  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    …лауреат Wildlife Photographer of the Year Владимир Медведев…
  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    … и гуру макросъемки Юлия Втюрина.
NG-клуб

Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля

Первый форум фотографов дикой природы Nature Photo Talks пройдет в в здании Горного института «МИСиС». Мероприятие организовано Союзом фотографов дикой природы России при поддержке Canon и «Синергии».
National Geographic Россия
16 апреля 2019 в 18:35
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На Nature Photo Talks приедут выдающиеся фотографы, которые проведут  мастер-классы, поделятся опытом фотосъемки и организации экспедиций. В специальной зоне Touch & Try все желающие смогут протестировать самые современные беззеркальные камеры и объективы от Canon.

Представляем спикеров специальной программы в рамках Форума:

Михаил Коростелев – фотограф дикой природы, специализирующийся на подводной фотографии, победитель и призер фотоконкурсов Nature Photographer of the Year 2018, Golden Turtle, Underwater Photographer of the Year 2017, «Дикая природа России» от «National Geographic Россия», Sony Awards. 

Профайл Михаила на Nat-geo.ru

  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    Фото: Михаил Коростелёв

Юлия Втюрина – российский фотограф-натуралист, член жюри и многократный победитель конкурса фотографии дикой природы «Золотая Черепаха», финалист GDT European Wildlife Photographer of the Year. Юлия расскажет об особенностях и трудностях макросъемки.

  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    Фото: Юлия Втюрина

Дмитрий Купрацевич — профессиональный пейзажный и тревел-фотограф, организатор фототуров в России, странах Европы и Азии, победитель и призер «Дикой природы России» от «National Geographic Россия», 35 awards - 100 BEST Photos, премии «Моя планета», финалист конкурсов РГО «Самая красивая страна», Russian Photo, Prophotos, автор публикаций в журналах «National Geographic Россия», GEO, Russian Photo, PhotoCasa, Prophotos, Office Magazine. Дмитрий раскроет секреты обработки пейзажных фотографий.

Профайл Дмитрия на Nat-geo.ru

  • Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
    Фото: Дмитрий Купрацевич

Владимир Медведев — победитель конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Portfolio Award, семикратный финалист и победитель международного фотоконкурса «Золотая Черепаха»  2006-2012 годов, фотограф корпорации «Синергия».

Владимир Медведев.jpg

В панельной дискуссии выступят: Дмитрий Питенин, Андрей Нарчук и Андрей Сидоров.

Nature Photo Talks зарядит слушателей энергией, подарит вдохновение и мотивацию, откроет новый взгляд на фотографию природы.

Вход на Nature Photo Talks свободный (по предварительной регистрации).

Полное расписание лекций и предварительная регистрация на сайте Форума.

Форум Nature Photo Talks пройдет 20 апреля по адресу Ленинский проспект, д. 6 в здании Горного Института НИТУ «МИСиС». Для прохода на территорию необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Предварительная регистрация на Форум обязательна.

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