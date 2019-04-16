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Выдающийся подводный фотограф Михаил Коростелев — один из хедлайнеров Nature Photo Talks
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Компанию ему составит прекрасный пейзажник Дмитрий Купрацевич, чьи работы вы регулярно видите на цифровых площадках Nat-geo.ru…
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…лауреат Wildlife Photographer of the Year Владимир Медведев…
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… и гуру макросъемки Юлия Втюрина.
Лучшие фотографы дикой природы соберутся в Москве 20 апреля
Представляем спикеров специальной программы в рамках Форума:
• Михаил Коростелев – фотограф дикой природы, специализирующийся на подводной фотографии, победитель и призер фотоконкурсов Nature Photographer of the Year 2018, Golden Turtle, Underwater Photographer of the Year 2017, «Дикая природа России» от «National Geographic Россия», Sony Awards.
• Юлия Втюрина – российский фотограф-натуралист, член жюри и многократный победитель конкурса фотографии дикой природы «Золотая Черепаха», финалист GDT European Wildlife Photographer of the Year. Юлия расскажет об особенностях и трудностях макросъемки.
• Дмитрий Купрацевич — профессиональный пейзажный и тревел-фотограф, организатор фототуров в России, странах Европы и Азии, победитель и призер «Дикой природы России» от «National Geographic Россия», 35 awards - 100 BEST Photos, премии «Моя планета», финалист конкурсов РГО «Самая красивая страна», Russian Photo, Prophotos, автор публикаций в журналах «National Geographic Россия», GEO, Russian Photo, PhotoCasa, Prophotos, Office Magazine. Дмитрий раскроет секреты обработки пейзажных фотографий.
• Владимир Медведев — победитель конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Portfolio Award, семикратный финалист и победитель международного фотоконкурса «Золотая Черепаха» 2006-2012 годов, фотограф корпорации «Синергия».
В панельной дискуссии выступят: Дмитрий Питенин, Андрей Нарчук и Андрей Сидоров.
Nature Photo Talks зарядит слушателей энергией, подарит вдохновение и мотивацию, откроет новый взгляд на фотографию природы.
Вход на Nature Photo Talks свободный (по предварительной регистрации).
Полное расписание лекций и предварительная регистрация на сайте Форума.
Форум Nature Photo Talks пройдет 20 апреля по адресу Ленинский проспект, д. 6 в здании Горного Института НИТУ «МИСиС». Для прохода на территорию необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Предварительная регистрация на Форум обязательна.