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12 апреля — лекция Марины Маковецкой на «Фотофоруме»

Как снимать фоторепортажи? Отвечает фотограф «National Geographic Россия»!
12 апреля 2019 в 09:34
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  • 12 апреля — лекция Марины Маковецкой на «Фотофоруме»
Встреча со знаменитым фотографом Мариной Маковецкой. Тема лекции – «Истории, рассказанные в National Geographic».

Когда? 12 апреля с 16:40 до 18:00
Где? «Крокус Экспо», конференц-зал «В»  

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Марина Маковецкая – фотограф-документалист, сделавшая блестящие репортажи в самых разных уголках Земли: от полузабытых сёл Таджикистана до деревень Нижегородской области, от Днепропетровской области до городов Китая. Отвага, тяга к далеким странам и узнаваемый стиль – это всё о ней.

Она не раз сотрудничала с журналами «National Geographic Россия» и «Geo», издательским домом Коммерсант, ТАСС и РИА Новости. В 2017 году авторитетный журнал Time включил её в список женщин-фотографов, достойных мирового признания. В Союзе фотохудожников России с 2008 года.
  • 12 апреля — лекция Марины Маковецкой на 
    Фото: Марина Маковецкая

Это бузкаши – игра для самых лихих наездников Таджикистана.

  • 12 апреля — лекция Марины Маковецкой на 
    Фото: Марина Маковецкая

Из репортажа о почти исчезнувшем ремесле мочальников. 

Лекция пройдёт 12 апреля с 16 до 18 часов в «Крокусе Экспо», конференц-зале «В». Приходите!

Адрес: Московская область, Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.



План выставки. Чтобы увеличить схему, нажмите на значок лупы в правом верхнем углу. 
 
  • 12 апреля — лекция Марины Маковецкой на 

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