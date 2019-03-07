«Интурмаркет-2019» в Москве: открываем мир вместе с National Geographic Traveler
На протяжении всей выставки можно будет посетить стенд National Geographic Traveler и принять участие в интерактивных мастер-классах, купить новый выпуск журнала, а также получить всю интересующую информацию у наших представителей.
9 марта, в день открытия выставки, все желающие смогут принять участие в этнической росписи керамики от мастеров гончарной студии «Рыжий Лис», а 10 марта совершить путешествие на настоящий Русский Север, воссоздавая его собственными руками на холсте. Художники из арт-студии «SMART» с радостью помогут вам в этом. Номер нашего стенда – 15D701. На стенде можно будет приобрести свежие выпуски журналов «National Geographic Россия» и National Geographic Traveler, а также предыдущие номера со скидкой, чтобы пополнить коллекцию архивных номеров.
Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Пав.№3 (зал №15), стенд 15D701
Когда: 9-10 марта – с 10:00 до 18:00, 11 марта – с 10:00 до 16:00.