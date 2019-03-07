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  • «Интурмаркет-2019» в Москве: открываем мир вместе с National Geographic Traveler
    Фото: @intourmarket / Instagram
  • «Интурмаркет-2019» в Москве: открываем мир вместе с National Geographic Traveler
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«Интурмаркет-2019» в Москве: открываем мир вместе с National Geographic Traveler

С 9 по 11 марта 2019 года в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» пройдет выставка «Интурмаркет-2019». Приглашаем всех посетить стенд журнала National Geographic Traveler!
National Geographic Traveler
7 марта 2019 в 17:35
На праздничных выходных вы сможете погрузиться в атмосферу этнического разнообразия России, активного и культурного отдыха, экзотических маршрутов, получить порцию вдохновения и начать планировать свое следующее путешествие! Параллельно с презентациями от туристических компаний, курортов и отелей, в эти три дня в «Крокусе» пройдут семинары и круглые столы, посвященные всевозможным аспектам туристического дела. Также посетителей ждут розыгрыши призов, дегустация национальных блюд, интерактивные мастер-классы и выступления фольклорных коллективов.

На протяжении всей выставки можно будет посетить стенд National Geographic Traveler и принять участие в интерактивных мастер-классах, купить новый выпуск журнала, а также получить всю интересующую информацию у наших представителей.

9 марта, в день открытия выставки, все желающие смогут принять участие в этнической росписи керамики от мастеров гончарной студии «Рыжий Лис», а 10 марта совершить путешествие на настоящий Русский Север, воссоздавая его собственными руками на холсте. Художники из арт-студии «SMART» с радостью помогут вам в этом. Номер нашего стенда – 15D701. На стенде можно будет приобрести свежие выпуски журналов «National Geographic Россия» и National Geographic Traveler, а также предыдущие номера со скидкой, чтобы пополнить коллекцию архивных номеров.

Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Пав.№3 (зал №15), стенд 15D701

Когда: 9-10 марта – с 10:00 до 18:00, 11 марта – с 10:00 до 16:00.

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