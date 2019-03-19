12960
0
Ящерица пугает врага: видео
В Австралии и Новой Гвинее обитает безобидная ящерица, имеющая крайне устрашающий вид.
Анастасия Баринова
19 марта 2019 в 09:01
12629
Как-то в 2016 году 18-летний австралиец Рики Маккинзи отдыхал в малолюдном регионе на севере страны, в округе Кимберли. Там он повстречал (и снял на видео) замечательную рептилию – плащеносную ящерицу.
По словам молодого человека, он и ранее встречал этих пресмыкающихся и уж ни в коем случае не планировал причинять животному вред, однако ящерица сочла его врагом и бросилась в атаку.
Плащеносые ящерицы (Chlamydosaurus kingii) относятся к семейству агамовых (Agamidae). Эти рептилии длиной до 100 см питаются насекомыми, пауками, мелкими млекопитающими и птичьими яйцами. Отличительная черта этой ящерицы – большая воротникообразная кожная складка; она нужна, чтобы защищаться от хищников – собак динго, змей или крупных птиц.
В случае опасности рептилия раскрывает свое кожаное жабо, встает на задние лапы, распахивает пасть и шипит. Таким образом ей удается казаться опаснее и крупнее, чем она есть, и именно эту ситуацию австралийский фотограф снял на камеру. Смотрите, как это животное ведет себя при встрече с настоящими хищниками.
Знаете ли вы, что другие ящерицы стреляют во врагов кровью?
По словам молодого человека, он и ранее встречал этих пресмыкающихся и уж ни в коем случае не планировал причинять животному вред, однако ящерица сочла его врагом и бросилась в атаку.
Плащеносые ящерицы (Chlamydosaurus kingii) относятся к семейству агамовых (Agamidae). Эти рептилии длиной до 100 см питаются насекомыми, пауками, мелкими млекопитающими и птичьими яйцами. Отличительная черта этой ящерицы – большая воротникообразная кожная складка; она нужна, чтобы защищаться от хищников – собак динго, змей или крупных птиц.
В случае опасности рептилия раскрывает свое кожаное жабо, встает на задние лапы, распахивает пасть и шипит. Таким образом ей удается казаться опаснее и крупнее, чем она есть, и именно эту ситуацию австралийский фотограф снял на камеру. Смотрите, как это животное ведет себя при встрече с настоящими хищниками.
Знаете ли вы, что другие ящерицы стреляют во врагов кровью?