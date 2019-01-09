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    Фото: Guido Appenzeller/Flickr.com
Природа

Видео: что происходит, когда вас поедает стервятник

Фотограф National Geographic Чарли Хэмилтон разместил камеру GoPro в туше антилопы гну. В результате ему удалось снять видео «глазами» жертвы стервятников.
National Geographic Россия
9 января 2019 в 20:34
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В некоторых частях планеты популяции стервятников уменьшились на 95%, в основном, из-за отравления человеком и потери жилищ. Дарси Огада (Darcy Ogada), заместитель директора Африканских программ в фонде Peregrine Fund, предполагает, что эти птицы могут исчезнуть через 50-100 лет.

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