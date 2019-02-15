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Фламинго в лучах заката. Фото: Сергей Урядников
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Белохвостый олень Фото: Seney Natural History Association/Flickr.com
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Зебры мирно пасутся в парке Аруша, Танзания. Фото: Максим Маляревич
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Канадский журавль. Фото: chumlee10/Flickr.com
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Еж обыкновенный. Фото: Андрей Прутенский
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Опоссум. Фото: James Gates/Flickr.com
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Пурпурная (лиловая) лягушка. Фото: commons.wikipedia.org
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Трубкозуб. Фото: Heather Paul/Flickr.com
8 животных, которые древнее, чем вы думали
Возраст вида белохвостых оленей — 3.5 миллиона лет — не слишком велик по эволюционным меркам, но среди других оленей они чемпионы. Их желудок способен переварить не только растения, но и мясо. Кроме того, белохвостые олени великолепно уходят от погони и запутывают следы, по случаю даже ныряя в реки и заплывая в океан.
Зебра
Зебры отделились от лошадиных предков около 4 миллионов лет назад. Существует три основных вида зебр и более десяти подвидов — все с характерной гривой и полосами. Хотя территории обитания видов пересекаются, они не могут спариваться друг с другом. Все попытки людей скрестить зебру Греви и горную зебру провалились.
Канадский журавль
Из 15 видов журавля канадский — наиболее распространённый. Считалось, что ему 2.5 миллиона лет, но недавно были обнаружены останки возрастом 10 миллионов лет. Найденный скелет полностью совпадает со скелетом современного журавля. Это делает канадского журавля самой древней птицей из всех, что живут на Земле на данный момент.
Еж
В это сложно поверить, но ежи существовали в том виде, в котором мы знаем их сейчас, на протяжение 15 миллионов лет! Их игольчатая защита показала себя чрезвычайно эффективной против голодных хищников. К тому же ежи быстро размножаются, неприхотливы в пище и тщательно заботятся о своём потомстве.
Фламинго
В залежах известняка, на месте которых в миоцене располагалось озеро, учёные обнаружили кладку яиц фламинго возрастом 18 миллионов лет. Гнездо было собрано из веток и листьев, и отличалось от современных гнезд, больше напоминающих башни из грязи. Но даже по форме яиц можно сделать вывод о значительном сходстве предков фламинго с их потомками.
Трубкозуб
Трубкозуб напоминает помесь свиньи и кенгуру и может похвастаться богатым прошлым — 35 миллионов лет без изменений. Он настолько древний, что лишен как известных предков, так и каких-либо ближайших родственников. Несмотря на отсутствие ключиц и примитивные зубы, трубкозуб великолепно копает землю и питается практически неиссякаемой пищей — муравьями и термитами.
Опоссум
То, что опоссумы — древний вид, несложно догадаться по наличию у них сумки. Но реальность превосходит все ожидания — им 70 миллионов лет! Эти зверьки — старейший вид млекопитающих Земли. Их тактика выживания довольно специфична — когда опоссуму грозит опасность, он притворяется мертвым. Глаза закатываются, изо рта течет пена, тело холодеет… и в таком состоянии он может провести до шести часов.
Индийская лиловая (пурпурная) лягушка
Это живое ископаемое возрастом в 134 миллиона лет. Ее предки не только прыгали рядом с динозаврами, но и успешно пережили все великие вымирания и катаклизмы. Дело в том, что лиловая лягушка живет под землей, питаясь термитами и выбираясь наружу только на две недели в году для спаривания.
Трубкозуб напоминает помесь свиньи и кенгуру и может похвастаться богатым прошлым — 35 миллионов лет без изменений. Он настолько древний, что лишен как известных предков, так и каких-либо ближайших родственников. Несмотря на отсутствие ключиц и примитивные зубы, трубкозуб великолепно копает землю и питается практически неиссякаемой пищей — муравьями и термитами.
Опоссум
То, что опоссумы — древний вид, несложно догадаться по наличию у них сумки. Но реальность превосходит все ожидания — им 70 миллионов лет! Эти зверьки — старейший вид млекопитающих Земли. Их тактика выживания довольно специфична — когда опоссуму грозит опасность, он притворяется мертвым. Глаза закатываются, изо рта течет пена, тело холодеет… и в таком состоянии он может провести до шести часов.
Индийская лиловая (пурпурная) лягушка
Это живое ископаемое возрастом в 134 миллиона лет. Ее предки не только прыгали рядом с динозаврами, но и успешно пережили все великие вымирания и катаклизмы. Дело в том, что лиловая лягушка живет под землей, питаясь термитами и выбираясь наружу только на две недели в году для спаривания.