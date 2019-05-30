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Забава для хищника: леопард поймал детеныша антилопы
Детеныш стал приманкой для более крупной дичи.
Анастасия Баринова
30 мая 2019 в 18:05
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Гид Национального парка Крюгера Ник Колман (Nic Coleman) снял на видео удивительное поведение самки леопарда. Поймав детеныша антилопы, она играла с жертвой, как кошка с мышкой – возможно, рассчитывая приманить поближе мать.
Ценное видео было снято случайно. Ник и другие следопыты ехали на машине вдоль реки, наблюдая за стадом слонов, как вдруг услышали крики поодаль. Повернув туда, они обнаружили хищницу и её добычу.
Дукеры, или хохлатые антилопы, отличаются миниатюрными размерами: в зависимости от вида, они могут весить и 70 кг, и всего 3. Эти хрупкие и пугливые африканские животные предпочитают густые заросли – но даже там им не удаётся спастись от леопардов.
Однако детеныш дукера – слишком мелкая жертва. Прежде чем убить его, леопард целых 45 минут поджидал, подойдет ли самка поближе – но та держалась в 50 метрах. Замысел охотника не удался; закончив жестокую забаву, он съел свою добычу.
Как бы ни были страшны эти кадры – они наглядно показывают пищевую цепочку, сложившуюся за века эволюции.
Посмотрите, как охотятся растения – и узнайте, как и зачем они стали туалетом для зверей.
Ценное видео было снято случайно. Ник и другие следопыты ехали на машине вдоль реки, наблюдая за стадом слонов, как вдруг услышали крики поодаль. Повернув туда, они обнаружили хищницу и её добычу.
Дукеры, или хохлатые антилопы, отличаются миниатюрными размерами: в зависимости от вида, они могут весить и 70 кг, и всего 3. Эти хрупкие и пугливые африканские животные предпочитают густые заросли – но даже там им не удаётся спастись от леопардов.
Однако детеныш дукера – слишком мелкая жертва. Прежде чем убить его, леопард целых 45 минут поджидал, подойдет ли самка поближе – но та держалась в 50 метрах. Замысел охотника не удался; закончив жестокую забаву, он съел свою добычу.
Как бы ни были страшны эти кадры – они наглядно показывают пищевую цепочку, сложившуюся за века эволюции.
Посмотрите, как охотятся растения – и узнайте, как и зачем они стали туалетом для зверей.