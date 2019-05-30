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В Московском зоопарке подрастает сычуаньский такин: это что за зверь?
Малыша зовут Аю, и он уже освоился среди взрослых сородичей.
Анатасия Крутикова
30 мая 2019 в 15:21
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Выделяют 4 подвида такинов, но сычуаньский встречается в Европейских зоопарках наиболее редко. Именно поэтому рождение каждого сычуаньского Такина – радость не только для Московского зоопарка, но и всех, кто стремится сохранить «золотого быка», занесенного в Красную книгу. Детеныши этих находящихся под угрозой животных, появляющиеся в Московском зоопарке, регулярно отправляются в коллекции зоопарков по всему миру.
Сейчас в просторном вольере зоопарка живут пять такинов: глава семейства по имени Кракен (а по характеру – мудрый добряк), две самки и два детёныша, один из которых совсем недавно появился на свет, а второй родился еще в прошлом году.
(Видео: Надежда Май и Наталья Назарова)
Новорожденного такина назвали Аю, и сейчас он растет под надзором мамы Ру. Малыш уверенно набирает вес (при рождении весивший 10 кг, сейчас Аю уже достиг 35 кг) и с интересом исследует мир вокруг: играет с мячами и другими предметами, учиться бодаться, атакуя взрослых. Сейчас он питается в основном материнским молоком, но уже с удовольствуем пробует и «взрослые» полезные добавки: ивовые и бамбуковые ветки, сено, траву, специальные комбикорма. А больше всего ему пришлись по вкусу сладкие яблоки и мюсли.
Специалисты отмечают, что несмотря на свою добродушную внешность (большие глаза и рот, неторопливая походка), такины могут быть весьма агрессивными, когда им угрожает опасность.
В дикой природе такины встречаются в горных регионах Индии, Китая, Непала, Тибета, а также в восточной части Гималаев. Дикая популяция вида ежегодно сокращается, прежде всего, из-за уничтожения кормовой среды и привычных мест обитания животных. Чтобы защитить такинов от угрозы исчезновения и создать их стабильную резервную популяцию, уже многие годы ведется Европейская племенная книга (ESB). Среди ее участников и Московский зоопарк, который со своей задачей успешно справляется – и свидетельством тому является малыш Аю, играющий среди сородичей.
«Также группа такинов, состоящая из размножающейся пары с двумя детенышами, содержится в Центре воспроизводства редких видов, куда все желающие могут отправиться с экскурсией или в рамках наших эксклюзивных экотуров», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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