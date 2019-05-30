Природа

В Московском зоопарке подрастает сычуаньский такин: это что за зверь?

Малыша зовут Аю, и он уже освоился среди взрослых сородичей.
Анатасия Крутикова
30 мая 2019 в 15:21
675
  • В Московском зоопарке подрастает сычуаньский такин: это что за зверь?
    Фото: www.moscowzoo.ru
Вот уже десять лет в стенах Московского зоопарка на старой территории обитает семейство сычуаньских такинов – и не так давно на свет появился еще один их представитель. Сычуаньские такины (лат. Budorcas taxicolor tibetana) –редкие парнокопытные семейства полорогих. У них длинная шерсть золотистого оттенка (настоящее золотое руно!), крупную голову венчают изогнутые рога. 

Выделяют 4 подвида такинов, но сычуаньский встречается в Европейских зоопарках наиболее редко. Именно поэтому рождение каждого сычуаньского Такина – радость не только для Московского зоопарка, но и всех, кто стремится сохранить «золотого быка», занесенного в Красную книгу. Детеныши этих находящихся под угрозой животных, появляющиеся в Московском зоопарке, регулярно отправляются в коллекции зоопарков по всему миру.

Сейчас в просторном вольере зоопарка живут пять такинов: глава семейства по имени Кракен (а по характеру – мудрый добряк), две самки и два детёныша, один из которых совсем недавно появился на свет, а второй родился еще в прошлом году. 


(Видео: Надежда Май и Наталья Назарова)

Новорожденного такина назвали Аю, и сейчас он растет под надзором мамы Ру. Малыш уверенно набирает вес (при рождении весивший 10 кг, сейчас Аю уже достиг 35 кг) и с интересом исследует мир вокруг: играет с мячами и другими предметами, учиться бодаться, атакуя взрослых. Сейчас он питается в основном материнским молоком, но уже с удовольствуем пробует и «взрослые» полезные добавки: ивовые и бамбуковые ветки, сено, траву, специальные комбикорма. А больше всего ему пришлись по вкусу сладкие яблоки и мюсли. 
  • В Московском зоопарке подрастает сычуаньский такин: это что за зверь?
    Фото: www.moscowzoo.ru


Специалисты отмечают, что несмотря на свою добродушную внешность (большие глаза и рот, неторопливая походка), такины могут быть весьма агрессивными, когда им угрожает опасность.  

В дикой природе такины встречаются в горных регионах Индии, Китая, Непала, Тибета, а также в восточной части Гималаев. Дикая популяция вида ежегодно сокращается, прежде всего, из-за уничтожения кормовой среды и привычных мест обитания животных. Чтобы защитить такинов от угрозы исчезновения и создать их стабильную резервную популяцию, уже многие годы ведется Европейская племенная книга (ESB). Среди ее участников и Московский зоопарк, который со своей задачей успешно справляется – и свидетельством тому является малыш Аю, играющий среди сородичей.

«Также группа такинов, состоящая из размножающейся пары с двумя детенышами, содержится в Центре воспроизводства редких видов, куда все желающие могут отправиться с экскурсией или в рамках наших эксклюзивных экотуров», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. 

Посмотрите на редкого мексиканского ядозуба, который появился на свет в стенах Московского зоопарка в этом году. 

Тоже интересно

Символом Московского зоопарка снова станет манул

Обсудить
СМИ2
В США у анаконды появилось необычное потомство
В США у анаконды появилось необычное потомство
Тоже интересно
Панда гуляет по китайской деревне: видео
Панда гуляет по китайской деревне: видео
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы