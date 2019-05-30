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Косатки играют с птицами и рыбами: невероятное видео
«В океане не так уж много развлечений… Например, птицы!» — поясняет биолог.
Анастасия Баринова
30 мая 2019 в 13:49
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Компания Monterey Bay Whale Watch, организующая туры по наблюдению за китами в тихоокеанском заливе Монтерей, получила с помощью дрона удивительные кадры. Группа из пяти косаток гонялась за птицами и лососем – но едва ли для того, чтобы утолить голод. Морской биолог и руководитель компании Нэнси Блэк (Nancy Black) говорит, что не видела такого 30 лет. По её словам, косатки просто играли – «как кошка с мышкой». Одна из косаток даже нырнула с птицей в пасти – но не съела.
Кстати, на следующий день после съёмки эта группа косаток съела китёнка. На охоту ушло около четырёх часов, хотя более опытным сородичам понадобилось бы меньше часа. Вероятно, дело в том, что две косатки только учатся добывать пропитание. Они примкнули к группе после того, как лишились матерей. Так что попавшие в кадр «забавы» – метод коллективного обучения.
Узнайте о чувствах, которые способны испытывать морские млекопитающие.
«Молодые косатки видят, как маленькие птичьи лапки торчат под поверхностью воды, и это им кажется забавным. Схватить их – тренировка на координацию и подготовка к ловле более крупной добычи», – Нэнси Блэк.На видео попал и крупный лосось-чавыча: его косатка поддела хвостом и подбросила метра на четыре в воздух. Впрочем, ни рыба, ни пернатые не расценивались как добыча. Все косатки на видео относятся к плотоядному типу. Они приплыли в Монтерей, чтобы поохотится на детенышей серых китов.
Кстати, на следующий день после съёмки эта группа косаток съела китёнка. На охоту ушло около четырёх часов, хотя более опытным сородичам понадобилось бы меньше часа. Вероятно, дело в том, что две косатки только учатся добывать пропитание. Они примкнули к группе после того, как лишились матерей. Так что попавшие в кадр «забавы» – метод коллективного обучения.
Узнайте о чувствах, которые способны испытывать морские млекопитающие.