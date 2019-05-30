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Камеры наблюдения сняли появление аистят на свет: впервые в истории
6 онлайн-камер были установлены на 4-х гнездах дальневосточных аистов в Амурской области.
Анастасия Баринова
30 мая 2019 в 12:15
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Видеокамеры, установленные по инициативе WWF России, следят за событиями четырех семейств аистов: две пары свили гнезда на опорах ЛЭП ДРСК у села Тамбовка, две другие – в Березовском заказнике. К концу апреля все они отложили яйца. Первый птенец появился на свет 5 мая, и этот день можно считать историческим: это была первая в мире трансляция, позволившая наблюдать рождение пернатого потомства редкой птицы в дикой природе (сейчас она, к сожалению, недоступна).
В одном из гнезд, расположенном на треноге в заказнике не обошлось без потерь: один малыш из двух вылупившихся погиб. Пока там остается еще 2 яйца. В дикой природе это нередкое явление: при ежегодных учетах в Амурской области экологи фиксировали по 4-7 гнезд из ста, где происходили случаи гибели малышей. Чаще всего причиной является сильная конкуренция птенцов за пищу, и в результате естественного отбора погибают самые слабые.
Зато пара, недавно ставшая знаменитой, поставила рекорд. Из всех четырех семейств эти аисты первыми отложили яйца еще 31 марта, поэтому и птенцы у них появились раньше, чем у остальных. Кроме того, они стали родителями сразу пятерых аистят, тогда как у других было отложено всего по 4 яйца. А в общей сложности все наблюдаемые птицы принесли 14 птенцов.
С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза. Тем не менее это одна из самых редких птиц Дальнего Востока России; она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу и другие природоохранные списки. В отличие от европейского аиста, дальневосточный избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот.
Биологи отмечают, насколько интересно и важно иметь такую возможность прямого наблюдения за птицами, тем более сейчас, когда «начинается самое интересное: мы можем видеть, как взрослеют и растут птенцы»,– поясняет представитель Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.
Узнайте о кто строит самые большие гнезда в мире.
В одном из гнезд, расположенном на треноге в заказнике не обошлось без потерь: один малыш из двух вылупившихся погиб. Пока там остается еще 2 яйца. В дикой природе это нередкое явление: при ежегодных учетах в Амурской области экологи фиксировали по 4-7 гнезд из ста, где происходили случаи гибели малышей. Чаще всего причиной является сильная конкуренция птенцов за пищу, и в результате естественного отбора погибают самые слабые.
Зато пара, недавно ставшая знаменитой, поставила рекорд. Из всех четырех семейств эти аисты первыми отложили яйца еще 31 марта, поэтому и птенцы у них появились раньше, чем у остальных. Кроме того, они стали родителями сразу пятерых аистят, тогда как у других было отложено всего по 4 яйца. А в общей сложности все наблюдаемые птицы принесли 14 птенцов.
С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза. Тем не менее это одна из самых редких птиц Дальнего Востока России; она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу и другие природоохранные списки. В отличие от европейского аиста, дальневосточный избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот.
Биологи отмечают, насколько интересно и важно иметь такую возможность прямого наблюдения за птицами, тем более сейчас, когда «начинается самое интересное: мы можем видеть, как взрослеют и растут птенцы»,– поясняет представитель Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.
«Я была поражена, как во время дождя аист стоит, расправив крылья, и, как зонтик, защищает свое потомство. Или как вечером перед сном подбирает под себя птенчиков, чтобы им было тепло и безопасно. А вот еще момент: птица принесла детенышам рыбы, вывалила ее в гнездо, и сама съела наиболее крупную добычу, которую еще не осилят птенцы», – Анна Сердюк.
Узнайте о кто строит самые большие гнезда в мире.