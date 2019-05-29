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Разложение пластика в прямом эфире: запаситесь терпением
WWF обращает внимание на пластиковое загрязнение планеты с помощью самого длинного прямого эфира в истории.
Анастасия Баринова
29 мая 2019 в 17:30
Всемирный фонд дикой природы запустил петицию о создании всемирного соглашения, запрещающего загрязнять Мировой океан пластиком. Для того, чтобы каждый человек на планете осознал масштаб проблемы, одновременно была организована онлайн-трансляция, названная «самой длинной в истории»: она будет вестись 450 лет.
Именно столько требуется одной пластиковой бутылке для того, чтобы полностью разложиться. Между тем, ежегодно в океан попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов, и за минувшие десятилетия там накопилось не менее 150 миллионов тонн.
Каждая страна является частью «пластикового кризиса», поэтому человечеству нужно единое глобальное решение всех правительств, готовых принять меры по прекращению утечки пластика в окружающую среду. Созданная в адрес ООН петиция должна обратить внимание авторитетной международной организации на важнейшую экологическую проблему современности. Экологи уверены, что поскольку кризис был создан лишь одним поколением – на его решение потребуется примерно столько же времени, а значит ситуацию еще можно исправить, если начать действовать незамедлительно.
К данному моменту петицию подписало почти 495 тысяч человек. Узнайте, насколько опасен пластик для абсолютно всех живых существ.
Именно столько требуется одной пластиковой бутылке для того, чтобы полностью разложиться. Между тем, ежегодно в океан попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов, и за минувшие десятилетия там накопилось не менее 150 миллионов тонн.
Каждая страна является частью «пластикового кризиса», поэтому человечеству нужно единое глобальное решение всех правительств, готовых принять меры по прекращению утечки пластика в окружающую среду. Созданная в адрес ООН петиция должна обратить внимание авторитетной международной организации на важнейшую экологическую проблему современности. Экологи уверены, что поскольку кризис был создан лишь одним поколением – на его решение потребуется примерно столько же времени, а значит ситуацию еще можно исправить, если начать действовать незамедлительно.
К данному моменту петицию подписало почти 495 тысяч человек. Узнайте, насколько опасен пластик для абсолютно всех живых существ.