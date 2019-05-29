  • Разложение пластика в прямом эфире: запаситесь терпением
    Фото: Longest Live Streaming Ever
  • Разложение пластика в прямом эфире: запаситесь терпением
    Фото: Longest Live Streaming Ever
Природа

Разложение пластика в прямом эфире: запаситесь терпением

WWF обращает внимание на пластиковое загрязнение планеты с помощью самого длинного прямого эфира в истории.
Анастасия Баринова
29 мая 2019 в 17:30
Всемирный фонд дикой природы запустил петицию о создании всемирного соглашения, запрещающего загрязнять Мировой океан пластиком. Для того, чтобы каждый человек на планете осознал масштаб проблемы, одновременно была организована онлайн-трансляция, названная «самой длинной в истории»: она будет вестись 450 лет.

Именно столько требуется одной пластиковой бутылке для того, чтобы полностью разложиться. Между тем, ежегодно в океан попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов, и за минувшие десятилетия там накопилось не менее 150 миллионов тонн.

Каждая страна является частью «пластикового кризиса», поэтому человечеству нужно единое глобальное решение всех правительств, готовых принять меры по прекращению утечки пластика в окружающую среду. Созданная в адрес ООН петиция должна обратить внимание авторитетной международной организации на важнейшую экологическую проблему современности. Экологи уверены, что поскольку кризис был создан лишь одним поколением – на его решение потребуется примерно столько же времени, а значит ситуацию еще можно исправить, если начать действовать незамедлительно.

К данному моменту петицию подписало почти 495 тысяч человек. Узнайте, насколько опасен пластик для абсолютно всех живых существ.

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