  • На Филиппинах ввели «экологическую плату» за образование
    Фото: r_rowan_/Instagram
  • На Филиппинах ввели «экологическую плату» за образование
    Фото: mudd4paws/Instagram
  • На Филиппинах ввели «экологическую плату» за образование
    Фото: suzuyoikemoto9291/Instagram
Природа

На Филиппинах ввели «экологическую плату» за образование

Учащихся обязали сажать по 10 деревьев.
Анастасия Баринова
29 мая 2019 в 12:47
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На Филиппинах принят закон, который мог бы стать примером для всех остальных стран мира. Правительство обязало всех учащихся сажать минимум по 10 деревьев: только в этом случае им выдадут аттестат или диплом. Это очень простая задача, выполнить которую никому не составит труда. При этом эффект будет ошеломляющий.
«Благодаря этой инициативе более 12 миллионов выпускников начальной школы, 5 миллионов выпускников средней школы и около 500 000 выпускников колледжей каждый год будут высаживать не менее 175 миллионов новых деревьев», – один из авторов закона, Гари Алехано (Gary Alejano). 

В настоящее время готовится экспертное заключение по проекту. Виды, отобранные для посадки, должны соответствовать каждой конкретной локации, ее климату и рельефу (предпочтение отдадут, естественно, местным видам флоры). Высаживать деревья планируется в мангровых зарослях, существующих лесах, заброшенных местах добычи полезных ископаемых и отдельных городских районах, а также на охраняемых территориях и военных полигонах.

Одно поколение нынешней молодежи в общей сложности озеленит страну на 525 миллиардов деревьев. Даже если приживется лишь 10% саженцев, это равно 525 миллионам.

Филиппины сильно пострадали от обезлесивания в ХХ веке: если ранее леса покрывали 70% территории, то к нашим дням этот показатель сократился до 20%. Важной экологической проблемой является нелегальная вырубка леса, многие районы которого важную роль в защите от наводнений и оползней. 

Узнайте, как можно посадить дерево, не выходя из дома.

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