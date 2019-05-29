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На Филиппинах ввели «экологическую плату» за образование
Учащихся обязали сажать по 10 деревьев.
Анастасия Баринова
29 мая 2019 в 12:47
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На Филиппинах принят закон, который мог бы стать примером для всех остальных стран мира. Правительство обязало всех учащихся сажать минимум по 10 деревьев: только в этом случае им выдадут аттестат или диплом. Это очень простая задача, выполнить которую никому не составит труда. При этом эффект будет ошеломляющий.
В настоящее время готовится экспертное заключение по проекту. Виды, отобранные для посадки, должны соответствовать каждой конкретной локации, ее климату и рельефу (предпочтение отдадут, естественно, местным видам флоры). Высаживать деревья планируется в мангровых зарослях, существующих лесах, заброшенных местах добычи полезных ископаемых и отдельных городских районах, а также на охраняемых территориях и военных полигонах.
Одно поколение нынешней молодежи в общей сложности озеленит страну на 525 миллиардов деревьев. Даже если приживется лишь 10% саженцев, это равно 525 миллионам.
Филиппины сильно пострадали от обезлесивания в ХХ веке: если ранее леса покрывали 70% территории, то к нашим дням этот показатель сократился до 20%. Важной экологической проблемой является нелегальная вырубка леса, многие районы которого важную роль в защите от наводнений и оползней.
Узнайте, как можно посадить дерево, не выходя из дома.
«Благодаря этой инициативе более 12 миллионов выпускников начальной школы, 5 миллионов выпускников средней школы и около 500 000 выпускников колледжей каждый год будут высаживать не менее 175 миллионов новых деревьев», – один из авторов закона, Гари Алехано (Gary Alejano).
В настоящее время готовится экспертное заключение по проекту. Виды, отобранные для посадки, должны соответствовать каждой конкретной локации, ее климату и рельефу (предпочтение отдадут, естественно, местным видам флоры). Высаживать деревья планируется в мангровых зарослях, существующих лесах, заброшенных местах добычи полезных ископаемых и отдельных городских районах, а также на охраняемых территориях и военных полигонах.
Одно поколение нынешней молодежи в общей сложности озеленит страну на 525 миллиардов деревьев. Даже если приживется лишь 10% саженцев, это равно 525 миллионам.
Филиппины сильно пострадали от обезлесивания в ХХ веке: если ранее леса покрывали 70% территории, то к нашим дням этот показатель сократился до 20%. Важной экологической проблемой является нелегальная вырубка леса, многие районы которого важную роль в защите от наводнений и оползней.
Узнайте, как можно посадить дерево, не выходя из дома.