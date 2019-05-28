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БудапештДунай, проходящий сквозь множество европейских стран (в частности, через Венгрию), оказался одной из самых загрязненных рек континента. Фото: Pixabay
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В образце, взятом из лондонской Темзы, нашли пять антибиотиков. Фото: Andrey Ushakov
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А один из самых загрязненных образцов обнаружен в реке в Бангладеш. Фото: Pixabay
Скрытая угроза: антибиотики в наших реках
Антибиотики были обнаружены в 65% изученных мест, причем в 111 опытных образцах их концентрация превышала безопасный уровень. Хуже всего дело обстоит в Бангладеш, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии; в Северной Америке превышение зафиксировано в 15% образцов, в Европе – в 8%. В частности, в лондонской Темзе найдены пять антибиотиков.
Наиболее распространенным антибиотиком в мировых реках стал триметоприм, использующийся для лечения заболеваний мочеиспускательной системы и входящий в список основных лекарств Всемирной организации здравоохранения. Его нашли в половине изученных рек.
Самый загрязненный образец был найден в Бангладеше: в пробах воды из одной из местных рек обнаружили концентрацию метронидазола, более чем в 300 раз превышающую безопасные значения. В России, например, этот противомикробное средство входит в утвержденный правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Сильное загрязнение рек антибиотиками может играть значительную роль в эволюции антибиотикоустойчивых бактерий. «Решение данной проблемы будет сложной задачей и потребует инвестиций в инфраструктуру для утилизации отходов и очистки сточных вод, более жесткого регулирования, а также очистки уже загрязненных мест», — отмечает Алистер Боксалл (Alistair Boxall) из института York Environmental Sustainability Institute.
Работа, посвященная новому исследованию, должна быть представлена на предстоящем съезде организации Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) в Хельсинки. Краткий релиз Йоркского университета – здесь (английский язык).