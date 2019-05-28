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Умер последний в Малайзии самец суматранского носорога
В заповеднике осталась лишь одна самка.
Анастасия Баринова
28 мая 2019 в 13:44
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Суматранский носорог (лат. Dicerorhinus sumatrensis) – самый мелкий представитель семейства: его высота в холке 112-145 см, длина тела 236-318 см, масса 800-2000 кг. Для сравнения: индийский носорог вырастает до 380 см в длину и 186 см в высоту. У суматранских носорогов 2 рога: один маленький, а второй 25-сантиметровый. Большую часть тела покрывают красновато-коричневые волосы.
Животное, населяющее Юго-Восточную Азию, относится к видам на грани исчезновения: на планете осталось около 100 особей. Главными виновниками являются браконьеры, убивающие редких зверей из-за их рогов. В 2008 году в дикой природе был пойман 20-летний самец, получивший кличку Тэм (Tam). Он был перевезен в малазийский заповедник Tabin Wildlife Reserve, где люди могли бы обеспечить ему безопасность. Спустя несколько лет компанию ему составили две самки, и это оказалось важной и своевременной мерой: по данным на 2015 год, в дикой природе Малайзии уже не осталось ни одной особи этого вида.
Специалисты заповедника пытались помочь животным продолжить род, в том числе с помощью процедуры ЭКО. Однако успехом это не увенчалось; к тому же, одна из самок недавно умерла от рака. А 27 мая не стало Тэма. Официальное заключение о причинах смерти еще не сделано, но, по предварительным данным, он страдал от заболеваний почек и печени. Это может быть следствием возраста: в среднем продолжительность жизни суматранских носорогов составляет 35-40 лет.
Разрозненные популяции суматранских носорогов еще остались в дебрях индонезийского Калимантана и Суматры. Специалисты подчеркивают, что теперь важно найти их и доставить в заповедники, чтобы сохранить вид и обеспечить оставшимся особям условия для размножения. Однако из-за небольших популяций потенциал к размножению у животных снижен. К тому же суматранские носороги ведут одиночный образ жизни и сходятся только для спаривания, что затрудняет поиск диких особей даже с вертолетов.
Малайзийский заповедник надеется убедить Индонезию объединить усилия в спасении вида. Хотя Сьюзи Эллис, исполнительный директор Международного фонда носорогов, в своем заявлении отметила, что в прошлом попытки получить потомство от малазийского и индонезийского представителей суматранских носорогов оказывались безуспешными. Если ситуация не улучшится, зверей может постичь участь их северных белых собратьев.
Животное, населяющее Юго-Восточную Азию, относится к видам на грани исчезновения: на планете осталось около 100 особей. Главными виновниками являются браконьеры, убивающие редких зверей из-за их рогов. В 2008 году в дикой природе был пойман 20-летний самец, получивший кличку Тэм (Tam). Он был перевезен в малазийский заповедник Tabin Wildlife Reserve, где люди могли бы обеспечить ему безопасность. Спустя несколько лет компанию ему составили две самки, и это оказалось важной и своевременной мерой: по данным на 2015 год, в дикой природе Малайзии уже не осталось ни одной особи этого вида.
Специалисты заповедника пытались помочь животным продолжить род, в том числе с помощью процедуры ЭКО. Однако успехом это не увенчалось; к тому же, одна из самок недавно умерла от рака. А 27 мая не стало Тэма. Официальное заключение о причинах смерти еще не сделано, но, по предварительным данным, он страдал от заболеваний почек и печени. Это может быть следствием возраста: в среднем продолжительность жизни суматранских носорогов составляет 35-40 лет.
Разрозненные популяции суматранских носорогов еще остались в дебрях индонезийского Калимантана и Суматры. Специалисты подчеркивают, что теперь важно найти их и доставить в заповедники, чтобы сохранить вид и обеспечить оставшимся особям условия для размножения. Однако из-за небольших популяций потенциал к размножению у животных снижен. К тому же суматранские носороги ведут одиночный образ жизни и сходятся только для спаривания, что затрудняет поиск диких особей даже с вертолетов.
Малайзийский заповедник надеется убедить Индонезию объединить усилия в спасении вида. Хотя Сьюзи Эллис, исполнительный директор Международного фонда носорогов, в своем заявлении отметила, что в прошлом попытки получить потомство от малазийского и индонезийского представителей суматранских носорогов оказывались безуспешными. Если ситуация не улучшится, зверей может постичь участь их северных белых собратьев.