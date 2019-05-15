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В венгерском зоопарке родился редкий белый львенок
В дикой природе осталось только 11 особей такой окраски.
Анастасия Баринова
28 мая 2019 в 11:08
В зоопарке венгерского города Сегед живет пара белых львов, которые успешно продолжают свой род. Первый детеныш у самки по кличке Надя (Nadja) и ее партнера Тимбы (Timba) появился в конце 2017 года. Малышка получила кличку Амали (Amali).
15 мая 2019 года на свет появилась еще одна дочь белоснежной пары – Соня (Sonja). При рождении она весила 1,5 кг, а к настоящему времени уже удвоила свой вес. Львята рождаются слепыми и беспомощными, спустя несколько дней они начинают ползать, а затем открываются их глаза. Материнским молоком малыши питаются до 7 месяцев.
Соня не является альбиносом: среди львов встречается подобная окраска, обусловленная генетической особенностью – лейкизмом. В дикой природе такие животные являются приманкой для браконьеров, а львята могут стать добычей других хищников: гиен или леопардов. В прошлом в ЮАР и других частях Африки было достаточно много белых львов, но теперь их осталось всего 11. Однако около 300 их потомков живет в зоопарках по всему миру: рецессивный ген, отвечающий за частичную потерю пигментации, может передаваться через много поколений.
Родители Сони тоже относятся к белым львам, при этом у них разная родословная. Надя родилась в Сербии, Тимба – во Франции. Зоопарк Сегеда участвует в международной программе по сохранению белых львов, и два малыша за два года – яркое свидетельство ее реализации.
Посмотрите на редкого белого льва в африканском парке.
15 мая 2019 года на свет появилась еще одна дочь белоснежной пары – Соня (Sonja). При рождении она весила 1,5 кг, а к настоящему времени уже удвоила свой вес. Львята рождаются слепыми и беспомощными, спустя несколько дней они начинают ползать, а затем открываются их глаза. Материнским молоком малыши питаются до 7 месяцев.
Соня не является альбиносом: среди львов встречается подобная окраска, обусловленная генетической особенностью – лейкизмом. В дикой природе такие животные являются приманкой для браконьеров, а львята могут стать добычей других хищников: гиен или леопардов. В прошлом в ЮАР и других частях Африки было достаточно много белых львов, но теперь их осталось всего 11. Однако около 300 их потомков живет в зоопарках по всему миру: рецессивный ген, отвечающий за частичную потерю пигментации, может передаваться через много поколений.
Родители Сони тоже относятся к белым львам, при этом у них разная родословная. Надя родилась в Сербии, Тимба – во Франции. Зоопарк Сегеда участвует в международной программе по сохранению белых львов, и два малыша за два года – яркое свидетельство ее реализации.
Hello Sonja! A rare white lion, born in the Szeged Zoo in #Hungary on May 15, made its first public appearance on Fri. White lions are not albinos, but have coloration that results from a genetic rarity. pic.twitter.com/ng1TtRl6qI— People's Daily, China (@PDChina) 25 мая 2019 г.
Посмотрите на редкого белого льва в африканском парке.