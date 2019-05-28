9818
0
Медведь гонится за туристом: видео
Никогда не фамильярничайте с дикой природой!
Анастасия Баринова
28 мая 2019 в 13:32
3109
Медведей можно встретить у туристических маршрутов, стоянок и автодорог. Их привлекают запах еды и мусора – а иногда и подачки, которыми люди подкармливают зверей.
Приближаться к медведям (особенно к детёнышам!) и давать им еду категорически запрещено. Зверь быстро привыкает к дармовой еде и начинает требовать её. Такой медведь становится смертельно опасен – и рано или поздно будет застрелен.
На Камчатке встречи с медведями особенно часты – но даже здесь люди нарушают правила поведения в дикой природе. Очередной случай был даже заснят на видео.
Вопреки всем принципам безопасности, молодой человек, увидев сидящего на обочине медвежонка, вышел из машины и стал подходить ближе. Зверь сначала отступал, но когда человек повернулся спиной (ещё одна грубая ошибка!), бросился в его сторону. При этом в лесу неподалеку бродил еще один медведь – взрослый.
Жертв удалось избежать: мужчина, предупрежденный криками своих друзей, успел запрыгнуть в машину. Не исключено, что медвежонок нанёс бы ему тяжелые увечья, а если бы за деревьями была мать малыша, конец видео был бы трагичным.
Это не единственный пример ненужного контакта людей с жителями леса: в начале мая на дорогу в Елизовском районе Камчатки повадился ходить молодой медведь. Специалисты «Службы по охране животного мира» успели вывезти его подальше от оживленных мест, чтобы спасти жизнь и ему, и людям.
Узнайте правила поведения при встрече с медведем.
Приближаться к медведям (особенно к детёнышам!) и давать им еду категорически запрещено. Зверь быстро привыкает к дармовой еде и начинает требовать её. Такой медведь становится смертельно опасен – и рано или поздно будет застрелен.
На Камчатке встречи с медведями особенно часты – но даже здесь люди нарушают правила поведения в дикой природе. Очередной случай был даже заснят на видео.
Вопреки всем принципам безопасности, молодой человек, увидев сидящего на обочине медвежонка, вышел из машины и стал подходить ближе. Зверь сначала отступал, но когда человек повернулся спиной (ещё одна грубая ошибка!), бросился в его сторону. При этом в лесу неподалеку бродил еще один медведь – взрослый.
Жертв удалось избежать: мужчина, предупрежденный криками своих друзей, успел запрыгнуть в машину. Не исключено, что медвежонок нанёс бы ему тяжелые увечья, а если бы за деревьями была мать малыша, конец видео был бы трагичным.
Это не единственный пример ненужного контакта людей с жителями леса: в начале мая на дорогу в Елизовском районе Камчатки повадился ходить молодой медведь. Специалисты «Службы по охране животного мира» успели вывезти его подальше от оживленных мест, чтобы спасти жизнь и ему, и людям.
Узнайте правила поведения при встрече с медведем.