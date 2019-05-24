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Мощное извержение вулкана на Бали: видео
В ночь на 25 мая на индонезийском острове произошло новое извержение вулкана Агунг.
Анастасия Баринова
27 мая 2019 в 16:20
Высшая точка острова Бали, вулкан Агунг начал извергаться в конце 2017 года. С тех пор он не выходил из стадии активности: различалась лишь ее мощность. В ночь на субботу произошло очередное извержение. Лава распространилась на расстояние около трех километров от кратера, покрыв вулканическим пеплом девять населенных пунктов.
В международном аэропорту Денпасар пришлось отменить несколько авиарейсов, но других сфер жизни острова новое стихийное явление не коснулось. Вводить режим повышенного уровня опасности власти не стали, эвакуация не проводилась: Агунг извергал лаву в течение четырех с половиной минут, а затем снова затих.
Узнайте историю извержений вулкана.
May 24, 2019 ~ Mount Agung Eruption from VolcanoYT. #agung #volcano #eruption #bali #indonesia— Volcano Time-Lapse (@DavidHe11952876) 24 мая 2019 г.
VolcanoYT:https://t.co/ZPhT8MEx2A
This clip is taken from a new camera owned and operated by VolcanoYT. pic.twitter.com/ggDvIVkAhd
В международном аэропорту Денпасар пришлось отменить несколько авиарейсов, но других сфер жизни острова новое стихийное явление не коснулось. Вводить режим повышенного уровня опасности власти не стали, эвакуация не проводилась: Агунг извергал лаву в течение четырех с половиной минут, а затем снова затих.
Узнайте историю извержений вулкана.