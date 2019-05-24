  • Мощное извержение вулкана на Бали: видео
    Фото: jeremelane/Instagram
  • Мощное извержение вулкана на Бали: видео
    Фото: jeremelane/Instagram
  • Мощное извержение вулкана на Бали: видео
    Фото: the_seminyak_snob/Instagram
Природа

Мощное извержение вулкана на Бали: видео

В ночь на 25 мая на индонезийском острове произошло новое извержение вулкана Агунг.
Анастасия Баринова
27 мая 2019 в 16:20
Высшая точка острова Бали, вулкан Агунг начал извергаться в конце 2017 года. С тех пор он не выходил из стадии активности: различалась лишь ее мощность. В ночь на субботу произошло очередное извержение. Лава распространилась на расстояние около трех километров от кратера, покрыв вулканическим пеплом девять населенных пунктов.

В международном аэропорту Денпасар пришлось отменить несколько авиарейсов, но других сфер жизни острова новое стихийное явление не коснулось. Вводить режим повышенного уровня опасности власти не стали, эвакуация не проводилась: Агунг извергал лаву в течение четырех с половиной минут, а затем снова затих.

Узнайте историю извержений вулкана.

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СМИ2
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