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Панда-альбинос впервые попала на снимок фотоловушки
Снимок был сделаны в Национальном природном заповеднике Вэньчуань-Улун.
Анастасия Баринова
27 мая 2019 в 14:37
В природном парке на территории китайской провинции Сычуань впервые в мире был получен снимок полностью светлой панды. Ракурс позволяет разглядеть глаза животного, и на основании этого специалисты установили, что животное является носителем гена альбинизма.
В дикой природе встречаются представители фауны с нетипичной белой окраской, но это также может быть проявлением лейкизма. В таких случаях в коже сокращается производство меланина – природного темного пигмента, хотя меланоциты, клетки, вырабатывающие этот пигмент, присутствуют. При этом пигментация глаз всегда остается нормальной. Звери-альбиносы же вовсе лишены пигмента меланина, поэтому глаза у них всегда розовые или красные.
В естественной среде и альбиносам, и лейкистам выжить сложно: они отличаются от собратьев и могут быть изгнаны ими; они более чувствительны к солнечному свету и, кроме того, яркий наружный покров привлекает хищников. Попавшей в объектив камеры панде около 2 лет, и она выглядит здоровой: это значит, что отличия не помешали животному вести самую обычную жизнь на заповедной территории.
Пол панды-альбиноса неизвестен. Представители заповедника планируют установить дополнительные камеры, чтобы узнать о ней больше. Больше всего ученых интересует, оставит ли редкий зверь потомство. Узнайте о других белоснежных животных.
В дикой природе встречаются представители фауны с нетипичной белой окраской, но это также может быть проявлением лейкизма. В таких случаях в коже сокращается производство меланина – природного темного пигмента, хотя меланоциты, клетки, вырабатывающие этот пигмент, присутствуют. При этом пигментация глаз всегда остается нормальной. Звери-альбиносы же вовсе лишены пигмента меланина, поэтому глаза у них всегда розовые или красные.
В естественной среде и альбиносам, и лейкистам выжить сложно: они отличаются от собратьев и могут быть изгнаны ими; они более чувствительны к солнечному свету и, кроме того, яркий наружный покров привлекает хищников. Попавшей в объектив камеры панде около 2 лет, и она выглядит здоровой: это значит, что отличия не помешали животному вести самую обычную жизнь на заповедной территории.
You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China's Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD— People's Daily, China (@PDChina) 25 мая 2019 г.
Пол панды-альбиноса неизвестен. Представители заповедника планируют установить дополнительные камеры, чтобы узнать о ней больше. Больше всего ученых интересует, оставит ли редкий зверь потомство. Узнайте о других белоснежных животных.