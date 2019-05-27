  • Панда-альбинос впервые попала на снимок фотоловушки
    Фото: People’s Daily, China / Twitter
  • Панда-альбинос впервые попала на снимок фотоловушки
    Национальный заповеднике Вэньчуань-Улун Фото: elliothartwell/Instagram
  • Панда-альбинос впервые попала на снимок фотоловушки
    Национальный заповеднике Вэньчуань-Улун Фото: dnexus_photo_ranger/Instagram
Природа

Панда-альбинос впервые попала на снимок фотоловушки

Снимок был сделаны в Национальном природном заповеднике Вэньчуань-Улун.
Анастасия Баринова
27 мая 2019 в 14:37
В природном парке на территории китайской провинции Сычуань впервые в мире был получен снимок полностью светлой панды. Ракурс позволяет разглядеть глаза животного, и на основании этого специалисты установили, что животное является носителем гена альбинизма.

В дикой природе встречаются представители фауны с нетипичной белой окраской, но это также может быть проявлением лейкизма. В таких случаях в коже сокращается производство меланина – природного темного пигмента, хотя меланоциты, клетки, вырабатывающие этот пигмент, присутствуют. При этом пигментация глаз всегда остается нормальной. Звери-альбиносы же вовсе лишены пигмента меланина, поэтому глаза у них всегда розовые или красные. 

В естественной среде и альбиносам, и лейкистам выжить сложно: они отличаются от собратьев и могут быть изгнаны ими; они более чувствительны к солнечному свету и, кроме того, яркий наружный покров привлекает хищников. Попавшей в объектив камеры панде около 2 лет, и она выглядит здоровой: это значит, что отличия не помешали животному вести самую обычную жизнь на заповедной территории.

Пол панды-альбиноса неизвестен. Представители заповедника планируют установить дополнительные камеры, чтобы узнать о ней больше. Больше всего ученых интересует, оставит ли редкий зверь потомство. Узнайте о других белоснежных животных.

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