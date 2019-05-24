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Власти Петрозаводска потребовали прекратить запускать воздушные шары на школьных праздниках
Воздушные шары каждый год наносят непоправимый урон природе. Власти Петрозаводска пытаются бороться со сложившейся ситуацией.
24 мая 2019 в 15:17
сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу мэрии Петрозаводска.
«Экологи призывают не отпускать в небо воздушные шары и бумажные фонарики со свечами. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду. По мнению специалистов, воздушный шар разлагается не менее четырех лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоемов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей», – говорится в сообщении. Запретить акции с воздушными шарами также недавно просили дальневосточные экологи. Их призыв поддержал и глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Воздушные шары в самом деле радуют глаз лишь пару минут, разноцветными точками исчезая в небе. Но вред, который они наносят природе, исчисляется гораздо более долгими сроками. В воздухе они держатся недолго (гелиевые шары – всего около часа), но улететь могут далеко, а после попадают либо в водоемы, где выделяют химикаты и отравляют экосистему, либо в среду обитания диких животных и даже на заповедные территории, где звери и птицы могут отравиться съеденным латексом или запутаться в ленточках, которыми перевязаны шары. Также связки шаров нередко попадают на линии электропередач, что может привести к возгоранию.
Так как запрет был объявлен лишь за несколько дней до праздников, многие школы уже закупили украшения и неизвестно, выполнят ли они требования властей.
«Экологи призывают не отпускать в небо воздушные шары и бумажные фонарики со свечами. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду. По мнению специалистов, воздушный шар разлагается не менее четырех лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоемов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей», – говорится в сообщении. Запретить акции с воздушными шарами также недавно просили дальневосточные экологи. Их призыв поддержал и глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Воздушные шары в самом деле радуют глаз лишь пару минут, разноцветными точками исчезая в небе. Но вред, который они наносят природе, исчисляется гораздо более долгими сроками. В воздухе они держатся недолго (гелиевые шары – всего около часа), но улететь могут далеко, а после попадают либо в водоемы, где выделяют химикаты и отравляют экосистему, либо в среду обитания диких животных и даже на заповедные территории, где звери и птицы могут отравиться съеденным латексом или запутаться в ленточках, которыми перевязаны шары. Также связки шаров нередко попадают на линии электропередач, что может привести к возгоранию.
Так как запрет был объявлен лишь за несколько дней до праздников, многие школы уже закупили украшения и неизвестно, выполнят ли они требования властей.