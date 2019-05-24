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Шимпанзе охотятся на черепах, и об этом никто раньше не знал: видео
О тяге шимпанзе к мясу было известно давно, но за поеданием черепах их раньше не заставали.
Анастасия Баринова
24 мая 2019 в 15:44
Немецкие биологи с 2016 по 2018 годы изучали поведение шимпанзе в национальном парке Габона Loango. Объектом исследования стало новое в этих местах сообщество Рекамбо, в которое входит примерно 20 особей: восемь взрослых и четыре молодых самца, пять взрослых и три молодые самки.
Собранный материал охватывает 5000 часов наблюдений, и за это время удалось зафиксировать 38 случаев, когда шимпанзе ловили черепах. Ранее было установлено, что около 5% диеты этих приматов приходится на мясную пищу: для этого шимпанзе объединяются в группы и охотятся на мелких обезьян или копытных. Об их интересе к черепахам ничего известно не было.
Охота на черепах всегда происходила в сухой сезон, и точного объяснения такому выбору у ученых нет: предположительно, это объясняется снижением активности рептилий в эти периоды. Крайне любопытной оказалась техника добычи мяса из панциря: шимпанзе раскалывали их точно так же, как и твердую скорлупу орехов, стуча по твердой поверхности. Однако панцирь настолько прочен, что с этой задачей справлялись только взрослые самцы.
Это привело к взаимовыгодному сотрудничеству: молодые особи и самки ловили черепах, передавали их своему сильному товарищу, а затем трапеза делилась между всеми. Особенно удивительным стал случай, когда взрослый самец, поймавший черепаху, съел только половину ее мяса. Спрятав недоеденную часть среди ветвей, он вернулся к ней утром и позавтракал – таким образом животное показало способность к планированию действий.
Ученые также добавляют, что изучать шимпанзе в естественной среде обитания не так уж просто: те сторонятся людей. Требуется около пяти лет, чтобы группа привыкла к присутствию рядом человека, и только потом с помощью этой популяции начинают собираться данные. Однако для каждой группы шимпанзе характерны свои особенности, поэтому, возможно, в других частях Африки их сородичи еще не открыли для себя «лакомство в панцире».
Собранный материал охватывает 5000 часов наблюдений, и за это время удалось зафиксировать 38 случаев, когда шимпанзе ловили черепах. Ранее было установлено, что около 5% диеты этих приматов приходится на мясную пищу: для этого шимпанзе объединяются в группы и охотятся на мелких обезьян или копытных. Об их интересе к черепахам ничего известно не было.
Охота на черепах всегда происходила в сухой сезон, и точного объяснения такому выбору у ученых нет: предположительно, это объясняется снижением активности рептилий в эти периоды. Крайне любопытной оказалась техника добычи мяса из панциря: шимпанзе раскалывали их точно так же, как и твердую скорлупу орехов, стуча по твердой поверхности. Однако панцирь настолько прочен, что с этой задачей справлялись только взрослые самцы.
Это привело к взаимовыгодному сотрудничеству: молодые особи и самки ловили черепах, передавали их своему сильному товарищу, а затем трапеза делилась между всеми. Особенно удивительным стал случай, когда взрослый самец, поймавший черепаху, съел только половину ее мяса. Спрятав недоеденную часть среди ветвей, он вернулся к ней утром и позавтракал – таким образом животное показало способность к планированию действий.
Ученые также добавляют, что изучать шимпанзе в естественной среде обитания не так уж просто: те сторонятся людей. Требуется около пяти лет, чтобы группа привыкла к присутствию рядом человека, и только потом с помощью этой популяции начинают собираться данные. Однако для каждой группы шимпанзе характерны свои особенности, поэтому, возможно, в других частях Африки их сородичи еще не открыли для себя «лакомство в панцире».