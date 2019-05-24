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Водяной козел спасается от крокодила: видео
Крокодил уже утащил было жертву в воду, но затем события приняли неожиданный поворот.
Анастасия Баринова
24 мая 2019 в 12:13
73-летний пенсионер Майк Джонсон (Mike Johnson) вместе с экскурсионной группой приехал в Национальный парк Крюгер. Вдалеке у небольшого водоема люди заметили движение и решили, что там находятся бегемоты. Их за время поездки туристы встречали уже немало, поэтому особого внимания на разворачивающиеся события они поначалу не обратили. Но затем кто-то рассмотрел водяных козлов, собравшихся на берегу, и Майк включил камеру.
Через объектив он увидел, что крокодил держит водяного козла за ногу. Рядом стоят сородичи пойманной жертвы, не имеющие возможности помочь ей, но и не готовые покинуть место схватки. Все животные находятся неподалеку от водоема, куда они, вероятно, пришли на водопой, и там из воды на одну из этих африканских антилоп напал хищник. Однако козел оказался достаточно сильным и в попытке убежать утащил цепко впившуюся ему в ногу рептилию на берег.
Вложив в это всю свою энергию, он не смог двигаться дальше, все еще удерживаемый хищником, и обессиленно остановился. Но по какой-то причине крокодил тоже не стал продолжать свою атаку. В результате отдохнувший козел смог вырваться из «зубастых» оков. Однако далеко он не ушел – нога явно была травмирована.
К сожалению, туристы спешили и не смогли рассказать, чем закончилось это событие: удалось ли парнокопытному покинуть опасное место или крокодил смог завершить свою охоту.
Обыкновенный водяной козел (лат. Kobus ellipsiprymnus) относится к роду африканских антилоп семейства полорогих. Высота взрослых самцов в холке достигает 130 см, вес – 250 кг. Крокодилы в среднем вырастают до 3 метров при массе около 300 кг, при этом обитающие в ЮАР особи – наиболее крупные из всех африканских крокодилов. Рептилия, попавшая в объектив камеры, возможно, было еще молодой или же нездоровой – иначе, при разнице в размерах, козел не мог бы противостоять атаке столь долго.
Посмотрите, как бородавочник убежал от голодных львиц.
Через объектив он увидел, что крокодил держит водяного козла за ногу. Рядом стоят сородичи пойманной жертвы, не имеющие возможности помочь ей, но и не готовые покинуть место схватки. Все животные находятся неподалеку от водоема, куда они, вероятно, пришли на водопой, и там из воды на одну из этих африканских антилоп напал хищник. Однако козел оказался достаточно сильным и в попытке убежать утащил цепко впившуюся ему в ногу рептилию на берег.
Вложив в это всю свою энергию, он не смог двигаться дальше, все еще удерживаемый хищником, и обессиленно остановился. Но по какой-то причине крокодил тоже не стал продолжать свою атаку. В результате отдохнувший козел смог вырваться из «зубастых» оков. Однако далеко он не ушел – нога явно была травмирована.
К сожалению, туристы спешили и не смогли рассказать, чем закончилось это событие: удалось ли парнокопытному покинуть опасное место или крокодил смог завершить свою охоту.
Обыкновенный водяной козел (лат. Kobus ellipsiprymnus) относится к роду африканских антилоп семейства полорогих. Высота взрослых самцов в холке достигает 130 см, вес – 250 кг. Крокодилы в среднем вырастают до 3 метров при массе около 300 кг, при этом обитающие в ЮАР особи – наиболее крупные из всех африканских крокодилов. Рептилия, попавшая в объектив камеры, возможно, было еще молодой или же нездоровой – иначе, при разнице в размерах, козел не мог бы противостоять атаке столь долго.
Посмотрите, как бородавочник убежал от голодных львиц.