  • Водяной козел спасается от крокодила: видео
    Фото: Kruger Sightings
  • Водяной козел спасается от крокодила: видео
    Фото: Kruger Sightings
Природа

Водяной козел спасается от крокодила: видео

Крокодил уже утащил было жертву в воду, но затем события приняли неожиданный поворот.
Анастасия Баринова
24 мая 2019 в 12:13
73-летний пенсионер Майк Джонсон (Mike Johnson) вместе с экскурсионной группой приехал в Национальный парк Крюгер. Вдалеке у небольшого водоема люди заметили движение и решили, что там находятся бегемоты. Их за время поездки туристы встречали уже немало, поэтому особого внимания на разворачивающиеся события они поначалу не обратили. Но затем кто-то рассмотрел водяных козлов, собравшихся на берегу, и Майк включил камеру.

Через объектив он увидел, что крокодил держит водяного козла за ногу. Рядом стоят сородичи пойманной жертвы, не имеющие возможности помочь ей, но и не готовые покинуть место схватки. Все животные находятся неподалеку от водоема, куда они, вероятно, пришли на водопой, и там из воды на одну из этих африканских антилоп напал хищник. Однако козел оказался достаточно сильным и в попытке убежать утащил цепко впившуюся ему в ногу рептилию на берег.

Вложив в это всю свою энергию, он не смог двигаться дальше, все еще удерживаемый хищником, и обессиленно остановился. Но по какой-то причине крокодил тоже не стал продолжать свою атаку. В результате отдохнувший козел смог вырваться из «зубастых» оков. Однако далеко он не ушел – нога явно была травмирована.

К сожалению, туристы спешили и не смогли рассказать, чем закончилось это событие: удалось ли парнокопытному покинуть опасное место или крокодил смог завершить свою охоту.

Обыкновенный водяной козел (лат. Kobus ellipsiprymnus) относится к роду африканских антилоп семейства полорогих. Высота взрослых самцов в холке достигает 130 см, вес – 250 кг. Крокодилы в среднем вырастают до 3 метров при массе около 300 кг, при этом обитающие в ЮАР особи – наиболее крупные из всех африканских крокодилов. Рептилия, попавшая в объектив камеры, возможно, было еще молодой или же нездоровой – иначе, при разнице в размерах, козел не мог бы противостоять атаке столь долго.

Посмотрите, как бородавочник убежал от голодных львиц.

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СМИ2
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