  • Редчайший черный носорог родился в Чикаго
    Фото: Lincoln Park Zoo
  • Редчайший черный носорог родился в Чикаго
    Фото: Lincoln Park Zoo
  • Редчайший черный носорог родился в Чикаго
    Фото: Lincoln Park Zoo
Природа

Редчайший черный носорог родился в Чикаго

Этот вид животных почти уничтожен браконьерами.
Анастасия Баринова
23 мая 2019 в 08:41
В расположенном в Чикаго зоопарке Lincoln Park Zoo случилось радостное событие: 20 мая у 13-летней самки черного носорога (лат. Diceros bicornis) по кличке Капуки (Kapuki) на свет появился малыш.

Название «чёрный» – условное и случайное; к цвету кожи животного оно отношения не имеет. В действительности черный, как и белый носороги, окрашены в зависимости от цвета грунта, на котором они живут. В середине XIX столетия черный носорог был широко распространен в африканских саваннах. В 1970 году в Африке насчитывалось около 65 000 особей, но теперь, по данным за 2016 год, на планете осталось не более 5500 черных носорогов. Наиболее сильное сокращение популяции из-за браконьерства и отсутствия мер по борьбе с этим явлением произошло в период 1970-1992 годы: тогда погибло 96% уникальных африканских животных.
  • Редчайший черный носорог родился в Чикаго
    Оставшиеся популяции черных носорогов в дикой природе Фото: Lincoln Park Zoo

Рождение редкого малыша в зоопарке вносит вклад в восстановление вида, признанного исчезающим. Отцом новорожденного является самец по кличке Маку (Maku). Это давний партнер Капуки. Пара была подобрана на основе генетического и других анализов, которые специалисты проводят для животных, чьи виды оказались на грани исчезновения, и рекомендации оказались верными: в 2013 году Маку и Капуки уже произвели на свет своего первого детеныша, получившего кличку Король (King).
В зоопарке к беременности черных носорогов подходят с большой ответственностью. Как только ветеринары установили этот факт, рацион Капуки был пополнен ее любимой пищей – яблоками и сеном, чтобы будущая мать получила максимум витаминов. Беременность у этих животных длится 15 месяцев, и все это время Капуки была окружена вниманием и поддержкой.

Первые 48 часов с момента рождения – самые критичные для черных носорогов, но новый малыш успешно пережил их. Его пол до сих пор не известен: ветеринары не тревожат мать и детеныша, контролируя ситуацию при помощи веб-камеры.

Узнайте о более трагической судьбе северных белых носорогов.

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