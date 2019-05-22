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187 миллионов климатических беженцев: прогноз учёных на XXI век
Рост уровня Мирового океана может спровоцировать массовые миграции.
Анастасия Баринова
22 мая 2019 в 19:27
В течение столетия на Земле регистрируется повышение уровня моря, вызванное таянием ледников. Ещё три года назад NASA сообщало, что к 2080 году уровень Мирового океана поднимется на 38 сантиметров (а по самому неблагоприятному сценарию – на 120 см).
Однако в новом исследовании климатологов из Великобритании, США и Нидерландов опубликованы ещё менее оптимистичные прогнозы. Если средняя температура увеличится на 5 градусов, к 2100 году уровень Мирового океана может вырасти на 178 сантиметров. В самом неблагоприятном случае он увеличится на два метра – и до 1,79 млн км² суши окажутся под водой (а это эквивалентно размеру Ливии). В зоне риска – дельта Нила и другие важные сельскохозяйственные регионы, а также, например, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай и другие мегаполисы. К концу столетия под воду уйдет финская столица.
Без крова останется около 187 миллионов человек, и выжившие будут искать место для переезда. Для сравнения: недавний кризис с Средиземноморском регионе привел к тому, что с 2015 по сегодняшний день в Европу прибыло около 1 730 000 беженцев – но это в 100 раз меньше, чем предстоящая волна климатических мигрантов.
Шансы, что сбудется самый пессимистичный, «двухметровый» прогноз, невелики – но проблема требует решения: уровень моря растёт из-за таяния ледяных щитов Гренландии (ежедневно теряющих 1 миллиард тонн льда) и Антарктики (с 2009 по 2017 на Южном континенте каждый год таяло около 250 гигатонн льда – и это в шесть раз больше, чем 40 лет назад). Скорость таяния ледников можно уменьшить, сократив выбросы углекислого газа. Узнайте, какие шаги ведутся в этом направлении.
Однако в новом исследовании климатологов из Великобритании, США и Нидерландов опубликованы ещё менее оптимистичные прогнозы. Если средняя температура увеличится на 5 градусов, к 2100 году уровень Мирового океана может вырасти на 178 сантиметров. В самом неблагоприятном случае он увеличится на два метра – и до 1,79 млн км² суши окажутся под водой (а это эквивалентно размеру Ливии). В зоне риска – дельта Нила и другие важные сельскохозяйственные регионы, а также, например, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай и другие мегаполисы. К концу столетия под воду уйдет финская столица.
Без крова останется около 187 миллионов человек, и выжившие будут искать место для переезда. Для сравнения: недавний кризис с Средиземноморском регионе привел к тому, что с 2015 по сегодняшний день в Европу прибыло около 1 730 000 беженцев – но это в 100 раз меньше, чем предстоящая волна климатических мигрантов.
Шансы, что сбудется самый пессимистичный, «двухметровый» прогноз, невелики – но проблема требует решения: уровень моря растёт из-за таяния ледяных щитов Гренландии (ежедневно теряющих 1 миллиард тонн льда) и Антарктики (с 2009 по 2017 на Южном континенте каждый год таяло около 250 гигатонн льда – и это в шесть раз больше, чем 40 лет назад). Скорость таяния ледников можно уменьшить, сократив выбросы углекислого газа. Узнайте, какие шаги ведутся в этом направлении.