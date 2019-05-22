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Пессимизм заразен: доказано воронами
Ученые обнаружили у обыкновенных воронов (лат. Corvus corax) способность к эмпатии.
Анастасия Баринова
22 мая 2019 в 14:36
Вороны входят в число наиболее умных птиц. Ранее ученые показали, как те умело используют инструменты для переноски тяжестей и проявляют другие когнитивные способности. Новые эксперименты, которые проводили биологи из университета Вены, были посвящены психологическим аспектам.
В течение трех месяцев пять самцов и три самки обыкновенного ворона содержались в общем вольере. После того, как птицы хорошо узнали друг друга, ученые предложили им две деревянные коробки: пустую и содержащую кусочек сыра. Одновременно фиксировалась реакция птиц на угощение или разочарование: найдя сыр, они качали головой и радостно его клевали, тогда как при отсутствии ожидаемого лакомства вороны «выпускали пар», нанося лапками удары или копая землю.
Усложнив задачу, люди поместили в клетку третью коробку-загадку. В ней находился либо собачий корм, привлекающий птиц, либо морковь – продукт, не входящий в их рацион. Вороны были разбиты на пары таким образом, что один из них исследовал коробку с неизвестным содержимым, тогда как другой мог лишь наблюдать за ним из-за решетки.
Задокументировав реакцию птиц и на эти тесты, ученые перешли к третьему этапу: изучению поведения воронов-наблюдателей. Оказалось, что те правильно поняли и запомнили эмоции своего партнера. Если наблюдатель видел, что в коробке не было ничего интересного, то и он не слишком интересовался ею, показывая признаки разочарования. При этом в тех случаях, когда в загадочном ящичке был вкусный корм, наблюдатель просто начинал его есть, не демонстрируя никаких радостных эмоций.
Научная работа доказала, что вороны способны «заражать» друг друга эмоциональными состояниями, что свидетельствует о наличии у них эмпатии. Авторы исследования объясняют это тем, что в дикой природе негативная информация важнее: она позволяет уберечь от опасности, сэкономить время при поиске пищи и так далее. Вероятно, по этой причине отрицательные эмоции передаются более яркими сигналами. Посмотрите, как крысы сопереживают друг другу.
В течение трех месяцев пять самцов и три самки обыкновенного ворона содержались в общем вольере. После того, как птицы хорошо узнали друг друга, ученые предложили им две деревянные коробки: пустую и содержащую кусочек сыра. Одновременно фиксировалась реакция птиц на угощение или разочарование: найдя сыр, они качали головой и радостно его клевали, тогда как при отсутствии ожидаемого лакомства вороны «выпускали пар», нанося лапками удары или копая землю.
Усложнив задачу, люди поместили в клетку третью коробку-загадку. В ней находился либо собачий корм, привлекающий птиц, либо морковь – продукт, не входящий в их рацион. Вороны были разбиты на пары таким образом, что один из них исследовал коробку с неизвестным содержимым, тогда как другой мог лишь наблюдать за ним из-за решетки.
Задокументировав реакцию птиц и на эти тесты, ученые перешли к третьему этапу: изучению поведения воронов-наблюдателей. Оказалось, что те правильно поняли и запомнили эмоции своего партнера. Если наблюдатель видел, что в коробке не было ничего интересного, то и он не слишком интересовался ею, показывая признаки разочарования. При этом в тех случаях, когда в загадочном ящичке был вкусный корм, наблюдатель просто начинал его есть, не демонстрируя никаких радостных эмоций.
Научная работа доказала, что вороны способны «заражать» друг друга эмоциональными состояниями, что свидетельствует о наличии у них эмпатии. Авторы исследования объясняют это тем, что в дикой природе негативная информация важнее: она позволяет уберечь от опасности, сэкономить время при поиске пищи и так далее. Вероятно, по этой причине отрицательные эмоции передаются более яркими сигналами. Посмотрите, как крысы сопереживают друг другу.