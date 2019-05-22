61
0
13 новых аватарок с вымирающими видами появились в Google Docs
13 новых аватарок доступны в анонимном режиме.
Анастасия Баринова
22 мая 2019 в 09:12
Компания Google при сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы решила «повысить осведомленность о животных, которым грозит опасность». Одним из результатов стало добавление в сервис «Документы» 13 новых аватарок с изображением вымирающих видов. Использовать их могут анонимные пользователи.
Эта функция была в «Документах» и раньше, но теперь к капибаре, собаке и другим зверям присоединились синий кит (лат. Balaenóptera músculus), гепард (лат. Acinonyx jubatus), африканский пустынный слон (лат. Loxodonta africana), фосса (лат. Cryptoprocta ferox), темноперая серая акула (лат. Carcharhinus amblyrhynchos), морж (лат. Odobenus rosmarus), гиеновидная собака (лат. Lycaon pictus), нарвал (лат. Monodon monoceros), суматранский орангутан (лат. Pongo abelii), тихоокеанский голубой тунец (лат. Thunnus orientalis), императорский пингвин (лат. Aptenodytes forsteri), белый медведь (лат. Ursus maritimus) и амурский тигр (лат. Panthera tigris tigris).
Из этого списка менее всего известна фосса – представитель мадагаскарских виверр и самый крупный хищник на острове. Внешне она напоминает мелкую пуму и ранее ошибочно причислялась к семейству кошачьих. Естественных врагов в дикой природе у этого зверя нет, но поскольку фоссы часто нападают на домашнюю птицу и мелких сельскохозяйственных животных, в ответ их убивают фермеры. Особенно заметно, на 30%, популяция сократилась период с 1987 по 2008 годы, и теперь, по приблизительным данным, на планете осталось не более 2500 особей.
Google также планирует помогать сохранению дикой природы с помощью современных технологий: анализируя поисковые запросы, связанные с браконьерством, компания будет предупреждать организации о торговле дикими животными. Еще один алгоритм будет просматривать снимки, сделанные камерами-ловушками, для определения редких зверей на случайных фото.
Узнайте, зачем нарвалу нужен его «рог».
Эта функция была в «Документах» и раньше, но теперь к капибаре, собаке и другим зверям присоединились синий кит (лат. Balaenóptera músculus), гепард (лат. Acinonyx jubatus), африканский пустынный слон (лат. Loxodonta africana), фосса (лат. Cryptoprocta ferox), темноперая серая акула (лат. Carcharhinus amblyrhynchos), морж (лат. Odobenus rosmarus), гиеновидная собака (лат. Lycaon pictus), нарвал (лат. Monodon monoceros), суматранский орангутан (лат. Pongo abelii), тихоокеанский голубой тунец (лат. Thunnus orientalis), императорский пингвин (лат. Aptenodytes forsteri), белый медведь (лат. Ursus maritimus) и амурский тигр (лат. Panthera tigris tigris).
Из этого списка менее всего известна фосса – представитель мадагаскарских виверр и самый крупный хищник на острове. Внешне она напоминает мелкую пуму и ранее ошибочно причислялась к семейству кошачьих. Естественных врагов в дикой природе у этого зверя нет, но поскольку фоссы часто нападают на домашнюю птицу и мелких сельскохозяйственных животных, в ответ их убивают фермеры. Особенно заметно, на 30%, популяция сократилась период с 1987 по 2008 годы, и теперь, по приблизительным данным, на планете осталось не более 2500 особей.
Google также планирует помогать сохранению дикой природы с помощью современных технологий: анализируя поисковые запросы, связанные с браконьерством, компания будет предупреждать организации о торговле дикими животными. Еще один алгоритм будет просматривать снимки, сделанные камерами-ловушками, для определения редких зверей на случайных фото.
Узнайте, зачем нарвалу нужен его «рог».