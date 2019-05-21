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Минприроды считает нецелесообразным строительство рыбоходного канала в Кроноцком заповеднике
Об этом в письме Сергею Шойгу пишет министр экологии Дмитрий Кобылкин.
National Geographic Россия
21 мая 2019 в 18:49
По мнению администрации Кроноцкого заповедника, за этим стоят рыбопромышленники.
Президент РГО Сергей Шойгу тогда отреагировал на обеспокоенность ученых, экологов и общественности. «В случае реализации негативного сценария развития экологической ситуации в связи со строительством на территории Кроноцкого государственного заповедника рыбохода российская резервация может понести значительный материальный и имиджевый ущерб», — отметил он в письме на имя министра природных ресурсов и экологии.
В ответном письме Дмитрия Кобылкина, которое получили в РГО, подчеркивается, что в Министерстве природных ресурсов и экологии строительство канала признано нецелесообразным. По его словам, «этот проект несет серьезные экологические риски, его реализация может привести к «загрязнению» генофонда и существенному сокращению численности нерки и гольца» в Кроноцком озере и реке Кроноцкая».
Об этой позиции в министерстве заявили уже давно. В частности, когда стало известно о намерении построить рыбоходный канал, сотрудники Минприроды сообщали ТАСС: «Строительство рыбохода может привести к экологической катастрофе. Произойдет вселение в озеро не только нерки, но и других видов тихоокеанских лососей и гольцов, которые начнут конкурировать за нерестовые площади с эндемичными рыбами. Кроме того, в озеро попадут специфические, чуждые сложившейся экосистеме паразиты и микроорганизмы. Фауна, которая существовала в течение 12 тысяч лет в условиях изоляции, будет чрезвычайно чувствительна к новым болезням».
В нынешнем письме Дмитрий Кобылкин также рассказал о результатах заседания, которое проходило в декабре 2018 года с участием экспертных и научных организаций по вопросу возможных перспектив строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкая. Среди рисков реализации подобного проекта эксперты отметили утрату эндемичных видов рыб, занесенных в Красную книг Камчатского края; нанесение ущерба уникальной экосистеме заповедника и другие негативные последствия.
Президент РГО Сергей Шойгу тогда отреагировал на обеспокоенность ученых, экологов и общественности. «В случае реализации негативного сценария развития экологической ситуации в связи со строительством на территории Кроноцкого государственного заповедника рыбохода российская резервация может понести значительный материальный и имиджевый ущерб», — отметил он в письме на имя министра природных ресурсов и экологии.
В ответном письме Дмитрия Кобылкина, которое получили в РГО, подчеркивается, что в Министерстве природных ресурсов и экологии строительство канала признано нецелесообразным. По его словам, «этот проект несет серьезные экологические риски, его реализация может привести к «загрязнению» генофонда и существенному сокращению численности нерки и гольца» в Кроноцком озере и реке Кроноцкая».
Об этой позиции в министерстве заявили уже давно. В частности, когда стало известно о намерении построить рыбоходный канал, сотрудники Минприроды сообщали ТАСС: «Строительство рыбохода может привести к экологической катастрофе. Произойдет вселение в озеро не только нерки, но и других видов тихоокеанских лососей и гольцов, которые начнут конкурировать за нерестовые площади с эндемичными рыбами. Кроме того, в озеро попадут специфические, чуждые сложившейся экосистеме паразиты и микроорганизмы. Фауна, которая существовала в течение 12 тысяч лет в условиях изоляции, будет чрезвычайно чувствительна к новым болезням».
В нынешнем письме Дмитрий Кобылкин также рассказал о результатах заседания, которое проходило в декабре 2018 года с участием экспертных и научных организаций по вопросу возможных перспектив строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкая. Среди рисков реализации подобного проекта эксперты отметили утрату эндемичных видов рыб, занесенных в Красную книг Камчатского края; нанесение ущерба уникальной экосистеме заповедника и другие негативные последствия.