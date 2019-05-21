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Слониха отомстила жестоким людям за своего детеныша: видео
В одной из деревень индийского штата Западная Бенгалия разъяренная слониха насмерть затоптала человека.
Анастасия Баринова
21 мая 2019 в 15:20
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Даже в этот момент слониха проявила терпение и сначала отпугивала обидчиков топотом. Но это не возымело эффекта, и тогда разъяренная мать начала атаковать обидчиков. Daily Mail сообщает, что в результате погиб один из участников жестокой сцены, 27-летний мужчина по имени Шайлен Махато (Shailen Mahato).
Беременность у слонов – самая продолжительная среди млекопитающих; она длится от 18 до 22 месяцев, хотя плод полностью развит уже к 19 месяцам и дальше только увеличивается в размерах. Обычно самка приносит одного детеныша массой около 100 кг раз в три-четыре года. Связь между матерью и новорожденным очень сильна, и, кроме того, в воспитании малыша ей помогают другие женские особи. Таким образом защитный материнский инстинкт у слоних находится на крайне высоком уровне.
После произошедшей трагедии ситуация в районе деревни обострилась: в ближайших лесах бродит и побитая камнями слониха, и около десяти ее сородичей. Они выглядят взволнованными, и местные власти запретили людям заходить в лес, пока животные не успокоятся и не уйдут. Новорожденный слоненок пока так и не смог уйти с открытой местности под сень спасительных джунглей, и его мать не покидает окрестностей.
Эксперты напоминают, что в результате обезлесивания слоны лишаются привычных мест обитания и все чаще выходят к жилищу человека. По данным WWF, в Индии более 100 человек ежегодно погибают в столкновениях со слонами, а по всему миру эта цифра – около 500. В свою очередь, сельские жители мстят слонам за уничтожение их посевов. В результате этой конфронтации популяция индийских слонов сократилась со 100 000 особей в середине XX века до 35 000 - 50 000. Узнайте, как слон раздавил людей на Шри-Ланке.