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Райский остров превратился в зону бедствия
Экологи насчитали 414 миллионов фрагментов пластикового мусора на отдаленном острове в Индийском океане.
Анастасия Баринова
21 мая 2019 в 11:19
Кокосовые острова в Индийском океане стали зоной экологического бедствия: землю покрывают сотни тонн пластикового мусора. В их числе – 977 000 единиц пляжной обуви и 373 000 зубных щеток. Большинство предметов – одноразовые: например, соломинки или бутылочные крышки.
На острове живет около 600 человек, и главным источником загрязнения являются отнюдь не они. В докладе ученых из австралийского Института морских и антарктических исследований (IMAS) говорится, что эта ситуация наглядно демонстрирует, как токсичные отходы распространяются по всему Мировому океану.
Цифры, приведенные в документе, являются приблизительными: на самом деле положение может быть еще хуже. В рамках научной работы экологи взяли пробы на глубине до 10 сантиметров лишь на нескольких пляжах. 93% обнаруженных обломков было закопано в песок, при этом 60% пришлось на микропластик размером от двух до пяти миллиметров. Узнайте, чем опасны крохотные фрагменты пластика.
Эти же ученые ранее исследовали остров Хендерсон, расположенный в южной части Тихого океана, и сейчас приводят сравнительный анализ. На Хендерсоне была зафиксирована самая высокая плотность пластмассового мусора на Земле: 671 объект на квадратный метр. Имея площадь 37,3 кв.км, тихоокеанский остров был покрыт 18 тоннами пластикового мусора.
По всей видимости, этот рекорд перекрыт Кокосовыми островами с площадью 14 кв.км и 262 тоннами пластика. Экологи считают, что время для очистки океанов уже упущено: проблема слишком масштабна. Даже работа по очистке пляжа – лишь временная мера, поскольку на берег ежедневно вымываются тысячи новых предметов и обломков. Единственным выходом остается стремительное сокращение производства и потребления пластика одновременно с более эффективной утилизацией отходов. В Европе уже планируют резко ограничить использование пластика.
На острове живет около 600 человек, и главным источником загрязнения являются отнюдь не они. В докладе ученых из австралийского Института морских и антарктических исследований (IMAS) говорится, что эта ситуация наглядно демонстрирует, как токсичные отходы распространяются по всему Мировому океану.
Цифры, приведенные в документе, являются приблизительными: на самом деле положение может быть еще хуже. В рамках научной работы экологи взяли пробы на глубине до 10 сантиметров лишь на нескольких пляжах. 93% обнаруженных обломков было закопано в песок, при этом 60% пришлось на микропластик размером от двух до пяти миллиметров. Узнайте, чем опасны крохотные фрагменты пластика.
Эти же ученые ранее исследовали остров Хендерсон, расположенный в южной части Тихого океана, и сейчас приводят сравнительный анализ. На Хендерсоне была зафиксирована самая высокая плотность пластмассового мусора на Земле: 671 объект на квадратный метр. Имея площадь 37,3 кв.км, тихоокеанский остров был покрыт 18 тоннами пластикового мусора.
По всей видимости, этот рекорд перекрыт Кокосовыми островами с площадью 14 кв.км и 262 тоннами пластика. Экологи считают, что время для очистки океанов уже упущено: проблема слишком масштабна. Даже работа по очистке пляжа – лишь временная мера, поскольку на берег ежедневно вымываются тысячи новых предметов и обломков. Единственным выходом остается стремительное сокращение производства и потребления пластика одновременно с более эффективной утилизацией отходов. В Европе уже планируют резко ограничить использование пластика.