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Помидоры теряют свой вкус — почему?
Ученые описали геном современных томатов, сравнив их с дикими собратьями.
Анастасия Баринова
20 мая 2019 в 12:11
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Томаты, даже купленные на фермерском рынке, все чаще вызывают разочарование: их вкус не такой яркий, как ожидается. И это не иллюзия: американские ученые объяснили, что произошло с популярной овощной культурой за последние десятилетия.
Изучение генома томата началось в 2012 году. За основу был взят плод сорта Heinz 1706. Затем ученые определили пангеном (совокупность всех генов рассматриваемой группы организмов) 725 сортов культурных и дикорастущих томатов. Сравнение данных показало, что почти 5000 генов из пангенома у домашних томатов отсутствуют.
Наиболее важной оказалась утрата цепочки генов TomLoxC: катализируя биосинтез ряда липидных (жировых) летучих веществ-соединений, они отвечают за аромат и вкус. TomLoxC найден у 90% диких сортов томатов, но у культурных это в лучшем случае 2%. Именно поэтому дикорастущие помидоры кажутся нам гораздо более вкусными, чем те, которые мы покупаем в магазинах. Кроме того, исследователи установили, что культивируемые томаты вообще имеют крайне низкое генетическое разнообразие. Причиной стала селекция: всё «лишнее» было вытеснено агрессивными генами, обеспечивающими растению устойчивость к болезням, быстрое созревание, обильное плодоношение и долгий срок хранения.
Спрос на томаты высок по всему миру; только в США каждый человек ежегодно в среднем съедает не менее 9 кг свежих помидоров, и еще около 33 кг – в переработанном виде. Биологи предлагают начать разводить новые сорта томатов – достаточно вернуть им вкусовые и ароматизирующие гены, и люди снова начнут радоваться вкусу популярного продукта.
Узнайте, как вырастить овощи-гиганты.
Изучение генома томата началось в 2012 году. За основу был взят плод сорта Heinz 1706. Затем ученые определили пангеном (совокупность всех генов рассматриваемой группы организмов) 725 сортов культурных и дикорастущих томатов. Сравнение данных показало, что почти 5000 генов из пангенома у домашних томатов отсутствуют.
Наиболее важной оказалась утрата цепочки генов TomLoxC: катализируя биосинтез ряда липидных (жировых) летучих веществ-соединений, они отвечают за аромат и вкус. TomLoxC найден у 90% диких сортов томатов, но у культурных это в лучшем случае 2%. Именно поэтому дикорастущие помидоры кажутся нам гораздо более вкусными, чем те, которые мы покупаем в магазинах. Кроме того, исследователи установили, что культивируемые томаты вообще имеют крайне низкое генетическое разнообразие. Причиной стала селекция: всё «лишнее» было вытеснено агрессивными генами, обеспечивающими растению устойчивость к болезням, быстрое созревание, обильное плодоношение и долгий срок хранения.
Спрос на томаты высок по всему миру; только в США каждый человек ежегодно в среднем съедает не менее 9 кг свежих помидоров, и еще около 33 кг – в переработанном виде. Биологи предлагают начать разводить новые сорта томатов – достаточно вернуть им вкусовые и ароматизирующие гены, и люди снова начнут радоваться вкусу популярного продукта.
Узнайте, как вырастить овощи-гиганты.