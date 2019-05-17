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Гиеновидная собака притворяется мертвой в зубах львицы: видео
Все знают о том, что опоссумы притворяются мертвыми, чтобы избежать опасности. Гиеновидные собаки используют ту же тактику — и об этом узнали впервые.
Анастасия Крутикова
17 мая 2019 в 14:16
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Кальвет, опытный гид национального парка Хванге в Зимбабве, оказался на одной из смотровых площадок вместе со своими туристами. Они наблюдали за умными и игривыми животными – гиеновидными собаками (Lycaon pictus), которые совсем недавно завершили удачную охоту на антилопу куду и отдыхали в тени. Неподалеку от Кальвета со своей группой находилась еще одна машина с туристами.
Но не только посетители парка наблюдали за стаей. Позже ее заметила львица, одна из дочерей печально известного льва Сесиля. Сейчас она заботится о своих детенышах и является в национальном парке кем-то вроде знаменитости – все с интересом следят за ее жизнью.
Недолго думая, львица начала преследовать зверей и вскоре поймала одну из собак. Оказавшись в пасти хищницы, гиеновидная собака недвижно повисла в ее зубах, не подавая никаких признаков жизни. А дальше события приняли неожиданный для всех (кроме, пожалуй, самих гиеновидных собак) поворот.
Минуту спустя внимание «королевы саванны» привлекла другая собака, настойчиво бегающая вокруг. Решив поживиться еще и ей, львица бросилась в погоню, уронив первую жертву на землю. На видео можно заметить, как спустя мгновение после этого «убитый» зверь резво поднимается на лапы и убегает прочь вместе со стаей. Гид отмечает, что он не видел подобного ни разу за все годы своей работы в национальном парке.
Очевидцы подтверждают, что с собакой, искусно сыгравшей роль безжизненной добычи, все в порядке. Ее видели спустя несколько дней живой и здоровой. Умным зверем оказался альфа-самец стаи, которого называют Нотч (Notch). Альфа-самка по кличке Буря (Storm) находится на поздних сроках беременности, и сотрудники парка в Зимбабве надеются, что вскоре в стае произойдет пополнение.
Посмотрите, как мангуст прикидывается мертвым перед птицей-носорогом.
Но не только посетители парка наблюдали за стаей. Позже ее заметила львица, одна из дочерей печально известного льва Сесиля. Сейчас она заботится о своих детенышах и является в национальном парке кем-то вроде знаменитости – все с интересом следят за ее жизнью.
Недолго думая, львица начала преследовать зверей и вскоре поймала одну из собак. Оказавшись в пасти хищницы, гиеновидная собака недвижно повисла в ее зубах, не подавая никаких признаков жизни. А дальше события приняли неожиданный для всех (кроме, пожалуй, самих гиеновидных собак) поворот.
Минуту спустя внимание «королевы саванны» привлекла другая собака, настойчиво бегающая вокруг. Решив поживиться еще и ей, львица бросилась в погоню, уронив первую жертву на землю. На видео можно заметить, как спустя мгновение после этого «убитый» зверь резво поднимается на лапы и убегает прочь вместе со стаей. Гид отмечает, что он не видел подобного ни разу за все годы своей работы в национальном парке.
Очевидцы подтверждают, что с собакой, искусно сыгравшей роль безжизненной добычи, все в порядке. Ее видели спустя несколько дней живой и здоровой. Умным зверем оказался альфа-самец стаи, которого называют Нотч (Notch). Альфа-самка по кличке Буря (Storm) находится на поздних сроках беременности, и сотрудники парка в Зимбабве надеются, что вскоре в стае произойдет пополнение.
Посмотрите, как мангуст прикидывается мертвым перед птицей-носорогом.