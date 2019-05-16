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Героический папа-аист заботится о потомстве во время пожара: видео
Камера виденаблюдения, установленная в Приамурье над гнездом дальневосточного аиста, сняла уникальные кадры.
Анастасия Баринова
16 мая 2019 в 10:50
Пожары в Амурской области охватили огромную территорию: горят по меньшей мере 1,4 тысячи гектаров. Однако птицы, свившие гнездо на вышке электропередачи, хоть и проявили беспокойство из-за распространяющегося рядом огня, но решили остаться и высидеть птенцов. Первая видеозапись была сделана 28 апреля, а к 13 мая на свет появились аистята.
Аисты относятся к моногамным птицам и могут оставаться с одним партнером до конца своей жизни. Дальневосточный аист (лат. Ciconia boyciana) гнездится на деревьях или высотных сооружениях, используя одно гнездо на протяжении нескольких лет. Птицы откладывают от 2 до 6 яиц в конце апреля, заботясь о них по очереди: днем за пропитанием отправляется самка, будущее потомство греет отец, а ночью они меняются ролями. На кадрах из Амурской области – дневное время, поэтому в объектив камеры, вероятнее всего, попал героический отец.
Насиживание длится около 33 дней. Только что вылупившиеся птенцы аиста зрячие, но беспомощные: родители кормят их, отрыгивая пищу в клюв. Посмотрите на пару аистов, которые вместе более 15 лет.
Аисты относятся к моногамным птицам и могут оставаться с одним партнером до конца своей жизни. Дальневосточный аист (лат. Ciconia boyciana) гнездится на деревьях или высотных сооружениях, используя одно гнездо на протяжении нескольких лет. Птицы откладывают от 2 до 6 яиц в конце апреля, заботясь о них по очереди: днем за пропитанием отправляется самка, будущее потомство греет отец, а ночью они меняются ролями. На кадрах из Амурской области – дневное время, поэтому в объектив камеры, вероятнее всего, попал героический отец.
Насиживание длится около 33 дней. Только что вылупившиеся птенцы аиста зрячие, но беспомощные: родители кормят их, отрыгивая пищу в клюв. Посмотрите на пару аистов, которые вместе более 15 лет.