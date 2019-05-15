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Целующиеся ежики: редкое фото
Удача улыбнулась сотрудникам Госохотнадзора по Нижегородской области
«Интерфакс» представителя облкомитета по охране объектов животного мира.
Специалисты отмечают, что сразу после зимней спячки у обыкновенных ежей начинается брачный сезон, и призвали жителей региона быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.
«В одном помете ежей в период с мая по октябрь появляется пять-шесть малышей. Будущая мама обустраивает выводковое гнездо, выстилая его мягкой травой и сухими листьями. Поэтому так важно не поджигать сухую траву весной», — говорится в сообщении.