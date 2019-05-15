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Как экологи учат австралийских эндемиков защищаться от хищников
Кроличий бандикут и другие эндемики Австралии страдают от инвазивных видов.
Анастасия Баринова
15 мая 2019 в 17:00
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На протяжении многих тысячелетий природа выстраивала эволюционные механизмы для каждого вида животных, позволяющие им выживать на данной территории и в данных условиях. Но этот баланс давно нарушен: по планете распространяются инвазивные виды, к борьбе с которыми местные обитатели чаще всего оказываются не готовы.
Так, например, произошло в США: завезенная судами водяная блоха активно уничтожает планктон, что отражается на качестве воды. В Великобритании чужеродные сомы охотятся на уток, а в общей сложности ущерб от вторжения всех посторонних видов страна оценивает на уровне 1,8 млрд фунтов стерлингов в год.
В особенно бедственном положении оказалась Австралия – после того, как на изолированный континент хлынули переселенцы, они привезли с собой самых разных представителей фауны. При отсутствии естественных врагов те расплодились и захватили территории, где ранее местные виды чувствовали себя омфортно. Несколько лет назад властям пришлось принять непопулярное решение об истреблении двух миллионов бездомных кошек: по их вине страна уже лишилась 29 видов, и еще около 20 видов млекопитающих оказались на грани исчезновения.
Среди них – кроличий бандикут (ушастый сумчатый барсук или обыкновенный билби) – эндемичный для Австралии вид. Помимо кошек, этих небольших зверьков уничтожают лисицы. Кроме того, численность билби серьезно подорвала борьба с кроликами (капканы, отравленные приманки). В столь же бедственном положении – миниатюрные короткомордые кенгуру Bettongia lesueur, чей размер не превышает 40 см.
Экологи не могут решить всех проблем, но в меру сил стараются помочь уязвимым и исчезающим видам. Для бандикутов и короткомордых кенгуру была разработана уникальная программа: животных с самого юного возраста растят в окружении кошек и под контролем специалистов.
Эксперимент придумала Кэтрин Мозеби (Katherine Moseby) из Университета Нового Южного Уэльса. Понимая, что потребуются тысячелетия для того, чтобы австралийские эндемики осознали стабильность угрозы от инвазивных видов и выработали механизмы защиты, эколог вместе с коллегами создала своеобразный полигон. Сначала кенгуру и билби давали понюхать мертвых кошек, но это не помогло. Тогда люди просто оставили животных в покое, позволив событиям развиваться своим чередом. В свою сторону они получили много критики, поскольку в ходе эксперимента немало кенгуру и бандикутов погибло. Однако на ограниченном пространстве это стало хорошим уроком выжившим особям: пяти лет оказалось достаточно, чтобы звери признали угрозу и приспособились к ней.
Уже к четвертому поколению кенгурята стали рождаться с более длинными задними лапами, что поможет им быстрее убегать от врагов. Оба вида, участвовавшие в эксперименте, стали меньше времени проводить на открытых участках и научились эффективнее прятаться. Признав эти промежуточные итоги достаточными для первого этапа, биологи выпустили животных на огороженный участок заповедника, снабдив радиометками. Туда же были привезены обычные звери, не прошедшие «тренинг».
Опыт оказался довольно успешным: смертность неопытных билби и кенгуру составила 71%, тогда как обученные животные погибли только в 30% случаев. Эти данные показали экологам направление, в котором можно работать и дальше. Вместе с тем ученые признают, что метод вряд ли применим для всех уязвимых видов – в первую очередь птиц. Кроме того, они напоминают о необходимости и прочих мер по борьбе с инвазивными видами.
Так, например, произошло в США: завезенная судами водяная блоха активно уничтожает планктон, что отражается на качестве воды. В Великобритании чужеродные сомы охотятся на уток, а в общей сложности ущерб от вторжения всех посторонних видов страна оценивает на уровне 1,8 млрд фунтов стерлингов в год.
В особенно бедственном положении оказалась Австралия – после того, как на изолированный континент хлынули переселенцы, они привезли с собой самых разных представителей фауны. При отсутствии естественных врагов те расплодились и захватили территории, где ранее местные виды чувствовали себя омфортно. Несколько лет назад властям пришлось принять непопулярное решение об истреблении двух миллионов бездомных кошек: по их вине страна уже лишилась 29 видов, и еще около 20 видов млекопитающих оказались на грани исчезновения.
Среди них – кроличий бандикут (ушастый сумчатый барсук или обыкновенный билби) – эндемичный для Австралии вид. Помимо кошек, этих небольших зверьков уничтожают лисицы. Кроме того, численность билби серьезно подорвала борьба с кроликами (капканы, отравленные приманки). В столь же бедственном положении – миниатюрные короткомордые кенгуру Bettongia lesueur, чей размер не превышает 40 см.
Экологи не могут решить всех проблем, но в меру сил стараются помочь уязвимым и исчезающим видам. Для бандикутов и короткомордых кенгуру была разработана уникальная программа: животных с самого юного возраста растят в окружении кошек и под контролем специалистов.
Эксперимент придумала Кэтрин Мозеби (Katherine Moseby) из Университета Нового Южного Уэльса. Понимая, что потребуются тысячелетия для того, чтобы австралийские эндемики осознали стабильность угрозы от инвазивных видов и выработали механизмы защиты, эколог вместе с коллегами создала своеобразный полигон. Сначала кенгуру и билби давали понюхать мертвых кошек, но это не помогло. Тогда люди просто оставили животных в покое, позволив событиям развиваться своим чередом. В свою сторону они получили много критики, поскольку в ходе эксперимента немало кенгуру и бандикутов погибло. Однако на ограниченном пространстве это стало хорошим уроком выжившим особям: пяти лет оказалось достаточно, чтобы звери признали угрозу и приспособились к ней.
Уже к четвертому поколению кенгурята стали рождаться с более длинными задними лапами, что поможет им быстрее убегать от врагов. Оба вида, участвовавшие в эксперименте, стали меньше времени проводить на открытых участках и научились эффективнее прятаться. Признав эти промежуточные итоги достаточными для первого этапа, биологи выпустили животных на огороженный участок заповедника, снабдив радиометками. Туда же были привезены обычные звери, не прошедшие «тренинг».
Опыт оказался довольно успешным: смертность неопытных билби и кенгуру составила 71%, тогда как обученные животные погибли только в 30% случаев. Эти данные показали экологам направление, в котором можно работать и дальше. Вместе с тем ученые признают, что метод вряд ли применим для всех уязвимых видов – в первую очередь птиц. Кроме того, они напоминают о необходимости и прочих мер по борьбе с инвазивными видами.