2812
0
На Сейшелах найдены возродившиеся птицы
Повышение уровня моря погубило нелетающих птиц, но они нашли способ вернуться к жизни.
Анастасия Баринова
14 мая 2019 в 09:15
2184
В род Dryolimnas семейства пастушковые (лат. Rallidae) входит два вида (три подвида) птиц. Облюбовав Коморские Острова, Мадагаскар и Сейшелы, каждый из видов начал развиваться своим путем, и некоторые утратили способность летать: это произошло из-за слишком комфортных условий и отсутствия хищников. И это же сыграло с птицами злую шутку: с повышением уровня океана во время плейстоцена почти все птицы вымерли – они не смогли покинуть острова.
Однако затем участки суши снова поднялись на поверхность воды, и там снова появились нелетающие птицы. Изучая окаменелости, ученые обнаружили интересный пример итеративной (повторной) эволюции. Это редкий случай развития одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время.
Новое исследование было проведено специалистами Портсмутского университета и Музея естественной истории. Они обнаружили, что кювьеров пастушок Dryolimnas cuvieri появился на атолле Альдабра, входящем в Сейшельский архипелаг, уже во второй раз: 136 тысяч лет назад единственный летающий предок, живший тогда на Мадагаскаре, опять заселил атолл, ставший пригодный для жизни. И после этого пастушок снова разучился летать, став другим подвидом.
В настоящее время альдабарский D.cuvieri является последним живым представителем рода и последней нелетающей птицей в Индийском океане. Остальные пастушки не справились с природными катаклизмами, а в некоторых случаях в их исчезновении оказались виновными инвазивные виды животных, завезенные на острова.
Узнайте об эволюции крабов.
Однако затем участки суши снова поднялись на поверхность воды, и там снова появились нелетающие птицы. Изучая окаменелости, ученые обнаружили интересный пример итеративной (повторной) эволюции. Это редкий случай развития одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время.
Новое исследование было проведено специалистами Портсмутского университета и Музея естественной истории. Они обнаружили, что кювьеров пастушок Dryolimnas cuvieri появился на атолле Альдабра, входящем в Сейшельский архипелаг, уже во второй раз: 136 тысяч лет назад единственный летающий предок, живший тогда на Мадагаскаре, опять заселил атолл, ставший пригодный для жизни. И после этого пастушок снова разучился летать, став другим подвидом.
В настоящее время альдабарский D.cuvieri является последним живым представителем рода и последней нелетающей птицей в Индийском океане. Остальные пастушки не справились с природными катаклизмами, а в некоторых случаях в их исчезновении оказались виновными инвазивные виды животных, завезенные на острова.
Узнайте об эволюции крабов.