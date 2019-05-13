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Хищное растение превратилось в звериный туалет (ради собственной выгоды!)
Непентес Раджа предложил калимантанским животным взаимовыгодное сотрудничество.
Анастасия Баринова
13 мая 2019 в 16:10
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Самым крупным плотоядным растением в мире является непентес Раджа (лат. Nepenthes rajah), эндемик области Сабах в Восточной Малайзии. Это карабкающаяся лиана длиной в среднем около 3 метров и толщиной 30 мм. Ее гигантская ловушка представляет собой емкость, снабженную «крышкой». Такой кувшин диаметром 20 см и высотой до 41 см способен удерживать 3,5 литра воды и свыше 2,5 литров пищеварительной жидкости.
Как и другие представители семейства кувшиночников (лат. Nepēnthes), растение в основном питается насекомыми. В его чашу могут свалиться и мелкие животные, например мышь, лягушка или ящерица, но справиться плотоядный представитель флоры сможет только с больной и слабой особью – таким образом, основным рационом Nepenthes rajah пресмыкающиеся, млекопитающие и иже с ними не являются. Однако в отличие от своих более удачливых сородичей, огромный непентес Раджа произрастает в местности, где насекомых не так много и ими одними сыт не будешь! В результате растению пришлось перестроить свои пищевые приоритеты.
Растение выработало уникальную пищевую цепочку: его крупная чаша, наполненная питательным нектаром, привлекает небольших животных – в первую очередь местных эндемиков Tupaia montana. Эти зверьки из семейства тупйевых (лат. Tupaiidae) живут преимущественно на деревьях и питаются насекомыми и плодами растений. Слизав нектар с листков кувшиночника, горная тупайя здесь же справляет нужду, удобряя цветок, и фекалии животного под действием пищеварительных ферментов растения превращаются в новую порцию нектара, привлекающую новых животных.
Для того, чтобы цикл производства не прекращался, непентес Раджа превратил кувшинку в природный аналог унитаза: растение уплотнило стенки своей чаши таким образом, что зверь сидит на ней удобно, не падает и не ломает цветок. А форма воронки, которую приняла чаша растения, позволяет помету животных попадать точно по назначению. Помимо фекалий, богатых азотом и фосфором, в состав нектара входят вещества из опавших листьев.
Ученые обратили внимание на то, что выработка сока занимает определенное время. Чтобы голодные звери не приходили зря, растение «сигнализирует» им о готовности, меняя расцветку чаши на более яркую. Все это говорит о том, что схема возникла давно, и это сотрудничество – беспроигрышное. Животные получают легкодоступную пищу, «отплачивая» за нее тем, что им ничего не стоит.
Аналогичная связь была обнаружена у некоторых других видов кувшиночника, Nepenthes lowii и Nepenthes hemsleyana. Последний из них приучился жить в симбиозе с летучими мышами – те могут использовать его чашу как дневное убежище, а взамен растение питается мышиным помётом. А Nepenthes lowii растет в другой части области Сабах, и настолько приспособился к выделению сока, что полностью утратил способность к охоте на насекомых: ему теперь хватает продуктов жизнедеятельности мышей, птиц и других мелких представителей фауны.
Посмотрите на хищные растения, умеющие считать.
Как и другие представители семейства кувшиночников (лат. Nepēnthes), растение в основном питается насекомыми. В его чашу могут свалиться и мелкие животные, например мышь, лягушка или ящерица, но справиться плотоядный представитель флоры сможет только с больной и слабой особью – таким образом, основным рационом Nepenthes rajah пресмыкающиеся, млекопитающие и иже с ними не являются. Однако в отличие от своих более удачливых сородичей, огромный непентес Раджа произрастает в местности, где насекомых не так много и ими одними сыт не будешь! В результате растению пришлось перестроить свои пищевые приоритеты.
Растение выработало уникальную пищевую цепочку: его крупная чаша, наполненная питательным нектаром, привлекает небольших животных – в первую очередь местных эндемиков Tupaia montana. Эти зверьки из семейства тупйевых (лат. Tupaiidae) живут преимущественно на деревьях и питаются насекомыми и плодами растений. Слизав нектар с листков кувшиночника, горная тупайя здесь же справляет нужду, удобряя цветок, и фекалии животного под действием пищеварительных ферментов растения превращаются в новую порцию нектара, привлекающую новых животных.
These 3 pitcher plants grow where insects are scarce & so evolved 'toilets' for shrews, which excrete in the pitchers, fertilising the plant pic.twitter.com/EBvN9K7t8R— Chris Thorogood (@thorogoodchris1) 8 января 2017 г.
Для того, чтобы цикл производства не прекращался, непентес Раджа превратил кувшинку в природный аналог унитаза: растение уплотнило стенки своей чаши таким образом, что зверь сидит на ней удобно, не падает и не ломает цветок. А форма воронки, которую приняла чаша растения, позволяет помету животных попадать точно по назначению. Помимо фекалий, богатых азотом и фосфором, в состав нектара входят вещества из опавших листьев.
Ученые обратили внимание на то, что выработка сока занимает определенное время. Чтобы голодные звери не приходили зря, растение «сигнализирует» им о готовности, меняя расцветку чаши на более яркую. Все это говорит о том, что схема возникла давно, и это сотрудничество – беспроигрышное. Животные получают легкодоступную пищу, «отплачивая» за нее тем, что им ничего не стоит.
Аналогичная связь была обнаружена у некоторых других видов кувшиночника, Nepenthes lowii и Nepenthes hemsleyana. Последний из них приучился жить в симбиозе с летучими мышами – те могут использовать его чашу как дневное убежище, а взамен растение питается мышиным помётом. А Nepenthes lowii растет в другой части области Сабах, и настолько приспособился к выделению сока, что полностью утратил способность к охоте на насекомых: ему теперь хватает продуктов жизнедеятельности мышей, птиц и других мелких представителей фауны.
Посмотрите на хищные растения, умеющие считать.