  • Спасение года: бородавочник убежал от 7 голодных львиц
    Фото: Kruger Sightings
  • Спасение года: бородавочник убежал от 7 голодных львиц
    Фото: Kruger Sightings
Природа

Спасение года: бородавочник убежал от 7 голодных львиц

«Беги, бородавочник, беги!»
Анастасия Баринова
8 мая 2019 в 12:51
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Американка Дана Аткинсон (Dana Atkinson) много лет прожила в Африке и даже написала три путеводителя. Недавно она в очередной раз посещала Национальный парк Крюгера в ЮАР и на одном из его участков увидела пару автомобилей. Люди фотографировали группу отдыхающих львиц, и Дана остановилась неподалеку.

Картина не менялась; туристы, сделав снимки, уехали, но Дана осталась – опыт подсказывал ей, что что-то может произойти. Пока шесть хищниц продолжали спать, одна львица была начеку: она сидела и внимательно смотрела по сторонам. Это позволило ей вовремя заметить бредущего неподалеку бородавочника (лат. Phacochoerus africanus) – африканского представителя рода свиней.

По сигналу «сторожа» одна за одной львицы проснулись и принялись догонять 70-килограммовую добычу. Поняв, что он оказался в опасности, бородавочник поменял неспешную походку на стремительный бег. Дана болела за него, комментируя съемку словами «Беги! Беги!». Ему это удалось, и львицы остались ни с чем.
Лев способен развивать скорость до 80 км/ч, тогда как предел для бородавочника – 48 км/ч. Вероятно, только проснувшиеся львицы еще не полностью пришли в форму и не сумели выложиться на максимум во время погони. Посмотрите, как проходит охота львов на гиен.

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