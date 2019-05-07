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Остров Борнхольм: пример для всего мира
Борнхольм реализует програму Bright Green Island.
Анастасия Баринова
7 мая 2019 в 16:03
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В юго-западной части Балтийского моря, в 169 км к востоку от Копенгагена и в 35 км к юго-востоку от территории Швеции находится небольшой датский остров Борнхольм (Bornholm). Его площадь составляет 588 км²живут около 40 000 человек, а еще 600 000 ежегодно приезжают в качестве туристов. Их привлекают живописные виды, необычные «круглые» церкви, нетронутая природа и множество солнечных дней. Эта климатическая особенность острова позволила перевести значительную часть энергоснабжения на солнечные батареи, а вскоре Борнхольм взойдет на новую экологическую ступень.
Здесь реализуется программа Bright Green Island («Яркий зеленый остров»), конечной целью которой станет полное освобождение от мусора. В настоящее время в Борнхольме работает мусоросжигательный завод, но он к 2023 году прекратит свою деятельность.
Чистота местной воды позволяет пить ее из-под крана – то есть покупать лишние бутылки незачем. Выбор сезонных продуктов также сократит выбросы углекислого газа из-за транспортировки экзотики. Если следить за сроком годности купленной еды, можно минимизировать превращение ее в отходы, и даже из продуктов, почти просроченных, всегда можно приготовить суп или соус. Понимая, что все жители вегетарианцами не станут, власти острова предлагают сократить потребление хотя бы говядины. Также им рекомендуется не выбрасывать надоевшую одежду, велосипеды, кухонную утварь и другие предметы, а меняться с соседями.
На основе этих и других пунктов остров ориентируется на сокращение отходов и выбросов CO2 до нулевой отметки к 2032-2035 годам. Узнайте о современных методах по переработке мусора.
Здесь реализуется программа Bright Green Island («Яркий зеленый остров»), конечной целью которой станет полное освобождение от мусора. В настоящее время в Борнхольме работает мусоросжигательный завод, но он к 2023 году прекратит свою деятельность.
«Все выброшенные предметы – это ресурсы, которые можно рециркулировать на благо всего сообщества», – BOFA, компания по управлению отходами.Согласно проекту, граждане будут сортировать отходы по общепринятым категориям: металл, пластик, стекло, бумага и картон. Органика будет преобразовываться в энергию, а отходы от ее производства, богатые питательными веществами, можно использовать в качестве удобрения на полях. Юное поколение еще со школьной скамьи будет изучать важность экологического образа жизни, а взрослым предложено соблюдать «десять зеленых заповедей». В их числе – сокращение вредных выбросов в атмосферу в процессе отопления домов и работа автомобиля на холостом ходу не дольше минуты. С этой же целью людей просят не ездить на пустых машинах, а координироваться и брать попутчиков – это в том случае, если невозможно совершить поездку на велосипеде или пройти пешком.
Чистота местной воды позволяет пить ее из-под крана – то есть покупать лишние бутылки незачем. Выбор сезонных продуктов также сократит выбросы углекислого газа из-за транспортировки экзотики. Если следить за сроком годности купленной еды, можно минимизировать превращение ее в отходы, и даже из продуктов, почти просроченных, всегда можно приготовить суп или соус. Понимая, что все жители вегетарианцами не станут, власти острова предлагают сократить потребление хотя бы говядины. Также им рекомендуется не выбрасывать надоевшую одежду, велосипеды, кухонную утварь и другие предметы, а меняться с соседями.
На основе этих и других пунктов остров ориентируется на сокращение отходов и выбросов CO2 до нулевой отметки к 2032-2035 годам. Узнайте о современных методах по переработке мусора.