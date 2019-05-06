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Трехглазая змея: уникальная находка в Австралии
Змеи с двумя головами иногда встречаются, но «одна голова — три глаза» — явление беспрецедентное.
Анастасия Баринова
6 мая 2019 в 12:43
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Самым простым объяснением могла бы быть полицефалия. Это явление, при котором на эмбриональной стадии происходит нарушение развития – например, «поглощение» одного близнеца другим, и в итоге формируется особь с «дополнительной» головой. Однако рентгеновское исследование не показало у питона наличия еще одной головы. На его черепе просто находилась дополнительная глазница, но причина такого строения остается непонятной.
Преимуществ рептилии это не дало: носители любого отклонения в дикой природе долго не живут. Эволюционный путь каждого живого существа сформировал его анатомию, необходимую именно для данного вида, и все лишнее становится препятствием: нагрузкой на организм, изгнанием из общества себе подобных, невозможностью продолжить род и так далее.
Вероятно, именно по этой причине трехглазая особь умерла в молодом возрасте. Но даже тот факт, что питон не погиб, едва появившись из яйца, а прожил сравнительно долго, удивляет ученых.
Посмотрите на змею с двумя головами и двумя сердцами.