Природа

Трехглазая змея: уникальная находка в Австралии

Змеи с двумя головами иногда встречаются, но «одна голова — три глаза» — явление беспрецедентное.
Анастасия Баринова
6 мая 2019 в 12:43
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  • Трехглазая змея: уникальная находка в Австралии
    Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Рейнджеры обнаружили в одном из парков неподалеку от города Дарвин мертвого питона Morelia spilota. От обычных особей его отличало наличие на лбу третьего глаза.

Самым простым объяснением могла бы быть полицефалия. Это явление, при котором на эмбриональной стадии происходит нарушение развития – например, «поглощение» одного близнеца другим, и в итоге формируется особь с «дополнительной» головой. Однако рентгеновское исследование не показало у питона наличия еще одной головы. На его черепе просто находилась дополнительная глазница, но причина такого строения остается непонятной.

Преимуществ рептилии это не дало: носители любого отклонения в дикой природе долго не живут. Эволюционный путь каждого живого существа сформировал его анатомию, необходимую именно для данного вида, и все лишнее становится препятствием: нагрузкой на организм, изгнанием из общества себе подобных, невозможностью продолжить род и так далее.

Вероятно, именно по этой причине трехглазая особь умерла в молодом возрасте. Но даже тот факт, что питон не погиб, едва появившись из яйца, а прожил сравнительно долго, удивляет ученых.

Посмотрите на змею с двумя головами и двумя сердцами.

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