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На Волге поймали воблу-гиганта
Сразу после проведения измерений люди вернули рыбу в естественную среду обитания.
Анастасия Баринова
6 мая 2019 в 08:20
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Воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма поймали рыбаки волжского колхоза им. Ленина. Рыба попалась в закидной невод.
Вобла (лат. Rutilus caspicus) – эндемик бассейна Каспийского моря. Эти рыбы редко вырастают более 30 см в длину (как правило, от 17 до 26 см). Зиму они проводят в ямах перед самыми устьями Волги, а в апреле-мае наступает время нереста.
В настоящее время промысловые запасы воблы невелики и продолжают снижаться. Начиная с 2000 года они сократились с 54 тыс. тонн до 27 тыс. тонн. Главной причиной является незаконный улов. Кроме того, рыба страдает от изменений климата. Этой весной уровень воды оказался слишком низким, и большие косяки воблы застряли на мелководье под Астраханью.
Для умножения популяции рекордно большую рыбу было решено отпустить на волю. Перед тем рыбаки взяли у нее несколько чешуек: на основе этого специалисты смогут определить ее возраст. Посмотрите на огромную рыбу-«oбманщицу».
Вобла (лат. Rutilus caspicus) – эндемик бассейна Каспийского моря. Эти рыбы редко вырастают более 30 см в длину (как правило, от 17 до 26 см). Зиму они проводят в ямах перед самыми устьями Волги, а в апреле-мае наступает время нереста.
В настоящее время промысловые запасы воблы невелики и продолжают снижаться. Начиная с 2000 года они сократились с 54 тыс. тонн до 27 тыс. тонн. Главной причиной является незаконный улов. Кроме того, рыба страдает от изменений климата. Этой весной уровень воды оказался слишком низким, и большие косяки воблы застряли на мелководье под Астраханью.
Для умножения популяции рекордно большую рыбу было решено отпустить на волю. Перед тем рыбаки взяли у нее несколько чешуек: на основе этого специалисты смогут определить ее возраст. Посмотрите на огромную рыбу-«oбманщицу».