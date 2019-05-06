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Зачем юному крабу такая модная шляпка?
Многие крабы маскируются с использованием окружающих их предметов, но наиболее оригинальный способ выбрали членистоногие из семейства Dromiidae.
Анастасия Баринова
6 мая 2019 в 09:11
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Семейство Dromiidae насчитывает более сотни видов, и всех объединяет общая черта: использование губки (лат. Porifera) для камуфляжа. Некоторые из них просто помещают это живое существо на свой панцирь, придерживая парой конечностей; другие «обтачивают» губку под нужные размеры и затем насаживают на себя.
Японские ученые решили изучить этот процесс детальнее. Для эксперимента они отобрали 38 крабов Lauridromia dehaani, предложив им искусственные губки из вспененного меламина. На выбор материала повлияли его свойства: он легко тонет в воде и его легко оттуда извлечь.
Крабам губки подошли: они сначала вырезали из своего кусочка нужную форму (на это уходило около 50 минут), а затем еще пять часов требовалось для создания правильного углубления, идеально облегающего панцирь.
Все эти действия крабы проводили ночью – вероятно, чтобы минимизировать нападение хищников. При этом у каждого членистоногого была собственная излюбленная техника и форма для «шляпки». Однако все это проделывали только подопытные размером менее 9 см; особи крупнее к губкам интереса не проявляли.
На основании этого наблюдения ученые сделали вывод о том, что губка, как и предполагалось ранее, используется крабом для защиты от врагов. Впрочем, это актуально только для юных членистоногих: взрослые уже сами могут постоять за себя.
Узнайте секрет краба-боксера.
Японские ученые решили изучить этот процесс детальнее. Для эксперимента они отобрали 38 крабов Lauridromia dehaani, предложив им искусственные губки из вспененного меламина. На выбор материала повлияли его свойства: он легко тонет в воде и его легко оттуда извлечь.
Крабам губки подошли: они сначала вырезали из своего кусочка нужную форму (на это уходило около 50 минут), а затем еще пять часов требовалось для создания правильного углубления, идеально облегающего панцирь.
Все эти действия крабы проводили ночью – вероятно, чтобы минимизировать нападение хищников. При этом у каждого членистоногого была собственная излюбленная техника и форма для «шляпки». Однако все это проделывали только подопытные размером менее 9 см; особи крупнее к губкам интереса не проявляли.
На основании этого наблюдения ученые сделали вывод о том, что губка, как и предполагалось ранее, используется крабом для защиты от врагов. Впрочем, это актуально только для юных членистоногих: взрослые уже сами могут постоять за себя.
Узнайте секрет краба-боксера.