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В Антарктиде исчезла вторая по величине колония императорских пингвинов
Сотрудники Британской антарктической службы рассказали об экологической катастрофе в районе Халли-Бей.
Анастасия Баринова
29 апреля 2019 в 13:37
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На протяжении последних 60 лет морской лед в заливе Халли, расположенном возле шельфового ледника Бранта, оставался сравнительно стабильным. Здесь сформировалась и комфортно себя чувствовала огромная колония императорских пингвинов: от 15 000 до 24 000 гнездящихся пар. Это была вторая по величине колония во всей Антарктиде и около 9% от общей мировой популяции.
Однако в 2016 году этот участок планеты попал под влияние сильнейшего Эль-Ниньо. Ледяная платформа, на которой подрастали птенцы, не выдержала шторма и обрушилась. Неокрепшие малыши погибли в ледяной воде. По данным нового исследования, колония лишилась 10 000 детенышей. Более того, она не успела восстановиться, поскольку ситуация повторилась в 2017 и 2018 годах.
Обычно пингвины оставались на леднике с апреля по декабрь. За это время птенцы отращивали перья и учились плавать. Взрослые особи способны противостоять капризам погоды, и сейчас, по наблюдениям ученых, они продолжают жить в привычных местах, но их численность серьезно сократилась: рекордно мощные шторма уничтожали потомство на протяжении трех сезонов.
Это самый массовый случай сокращения популяции за всю историю наблюдений за пингвинами в этом районе. В то же время специалисты зафиксировали рост численности соседней колонии пингвинов под названием Доусон-Ламбтон, которая находится в 55 километрах к югу. Если в 2015 году там проживало 1280 пар, то к 2018-му – уже около 14 600 пар. Специалисты надеются, что большая часть колонии Халли-Бей все же успела спастись и просто «переехала».
Соавтор исследования и главы отдела охраны природы Британской антарктической службы Фил Тратан (Phil Trathan) отмечает, что на состояние общемировой популяции императорских пингвинов эта потеря большого влияния не оказывает: в 54 колониях проживает от 130 000 до 250 000 гнездящихся пар. Однако сам факт того, что эти стойкие птицы оказались столь уязвимы в условиях, ранее считавшихся безопасными, вызывает серьезные опасения. На основе этих данных можно прогнозировать резкое сокращение их численности уже к концу столетия.
Посмотрите, как журналисты спасали пингвинов.
Однако в 2016 году этот участок планеты попал под влияние сильнейшего Эль-Ниньо. Ледяная платформа, на которой подрастали птенцы, не выдержала шторма и обрушилась. Неокрепшие малыши погибли в ледяной воде. По данным нового исследования, колония лишилась 10 000 детенышей. Более того, она не успела восстановиться, поскольку ситуация повторилась в 2017 и 2018 годах.
Обычно пингвины оставались на леднике с апреля по декабрь. За это время птенцы отращивали перья и учились плавать. Взрослые особи способны противостоять капризам погоды, и сейчас, по наблюдениям ученых, они продолжают жить в привычных местах, но их численность серьезно сократилась: рекордно мощные шторма уничтожали потомство на протяжении трех сезонов.
Это самый массовый случай сокращения популяции за всю историю наблюдений за пингвинами в этом районе. В то же время специалисты зафиксировали рост численности соседней колонии пингвинов под названием Доусон-Ламбтон, которая находится в 55 километрах к югу. Если в 2015 году там проживало 1280 пар, то к 2018-му – уже около 14 600 пар. Специалисты надеются, что большая часть колонии Халли-Бей все же успела спастись и просто «переехала».
Соавтор исследования и главы отдела охраны природы Британской антарктической службы Фил Тратан (Phil Trathan) отмечает, что на состояние общемировой популяции императорских пингвинов эта потеря большого влияния не оказывает: в 54 колониях проживает от 130 000 до 250 000 гнездящихся пар. Однако сам факт того, что эти стойкие птицы оказались столь уязвимы в условиях, ранее считавшихся безопасными, вызывает серьезные опасения. На основе этих данных можно прогнозировать резкое сокращение их численности уже к концу столетия.
Посмотрите, как журналисты спасали пингвинов.