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Новорожденный ленивец в американском зоопарке: видео
Этот двупалый ленивец еще совсем кроха, а медлителен и сонлив уже как взрослый!
Анастасия Крутикова
26 апреля 2019 в 18:23
Пара двупалых ленивцев (Choloepus didactylus) в зоопарке Денвера (США, штат Колорадо) вновь стала счастливыми родителями. У 23-летней самки Шарлотты и 28-летнего самца Эллиота две недели назад появился детеныш, на которого теперь могут полюбоваться посетители зоопарка.
Как сообщают ветеринары, новорожденный ленивец здоров и крепок. Пол его пока установить не удалось, поэтому имя малышу тоже еще не придумали. Все время он проводит со своей мамой Шарлоттой, накрепко вцепившись в ее шерсть и прижавшись к животу (в таком положении ему предстоит провести ближайшие полгода). Чтобы не мешать счастливой маме и детенышу привыкать друг к другу, его отца Эллиота и старшую сестру, родившуюся раньше, пока перевели в другое помещение – в экспозиции зоопарка они пока не выставляются.
Когда зоопарк объявил о беременности Шарлотты, детеныша все с нетерпением ждали еще в январе. Но ленивцы – весьма непредсказуемые создания, наблюдать за ними сложно из-за преимущественно ночной активности, так что ветеринарам только оставалось наблюдать за будущей мамой до апреля, чтобы знать, что она своевременно набирает вес и хорошо питается.
Смотрители зоопарка советуют посещать ленивцев ближе к вечеру, когда Шарлотта начинает больше двигаться. Хотя даже при этом условии малыша-ленивца будет сложно заметить среди ее мохнатой шерсти из-за крепких материнских объятий и густых зарослей в вольере животных. Также сотрудники просят посетителей не слишком громко говорить – чтобы не испугать новорожденного, пока он приспосабливается к жизни в новом для него мире.
Двупалые ленивцы, которые также известны как ленивцы унау, встречаются в тропических лесах Южной Америки, главным образом в Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу и Бразилии. Это ночные животные, которые проводят от 15 до 20 часов в день во сне, а активность начинают проявлять через час после захода солнца. За пару часов перед рассвета они выбирают место поудобнее, цепляются когтями-крючками за ветви и вновь отправляются в объятия Морфея.
Посмотрите на других фантастических зверят – детенышей австралийской ехидны.
Как сообщают ветеринары, новорожденный ленивец здоров и крепок. Пол его пока установить не удалось, поэтому имя малышу тоже еще не придумали. Все время он проводит со своей мамой Шарлоттой, накрепко вцепившись в ее шерсть и прижавшись к животу (в таком положении ему предстоит провести ближайшие полгода). Чтобы не мешать счастливой маме и детенышу привыкать друг к другу, его отца Эллиота и старшую сестру, родившуюся раньше, пока перевели в другое помещение – в экспозиции зоопарка они пока не выставляются.
Когда зоопарк объявил о беременности Шарлотты, детеныша все с нетерпением ждали еще в январе. Но ленивцы – весьма непредсказуемые создания, наблюдать за ними сложно из-за преимущественно ночной активности, так что ветеринарам только оставалось наблюдать за будущей мамой до апреля, чтобы знать, что она своевременно набирает вес и хорошо питается.
Смотрители зоопарка советуют посещать ленивцев ближе к вечеру, когда Шарлотта начинает больше двигаться. Хотя даже при этом условии малыша-ленивца будет сложно заметить среди ее мохнатой шерсти из-за крепких материнских объятий и густых зарослей в вольере животных. Также сотрудники просят посетителей не слишком громко говорить – чтобы не испугать новорожденного, пока он приспосабливается к жизни в новом для него мире.
Двупалые ленивцы, которые также известны как ленивцы унау, встречаются в тропических лесах Южной Америки, главным образом в Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу и Бразилии. Это ночные животные, которые проводят от 15 до 20 часов в день во сне, а активность начинают проявлять через час после захода солнца. За пару часов перед рассвета они выбирают место поудобнее, цепляются когтями-крючками за ветви и вновь отправляются в объятия Морфея.
Посмотрите на других фантастических зверят – детенышей австралийской ехидны.