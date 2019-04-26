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Лазоревки свили гнездо в неожиданном месте, и в этом нет ничего хорошего
Исчезновение естественной среды затрагивает всех представителей фауны.
Анастасия Баринова
26 апреля 2019 в 16:03
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Любитель природы Кевин Уэстбери (Kevin Westbury) из британского графства Кембриджшир стал свидетелем необычного гнездования синих синиц (лат. Cyanistes caeruleus), или лазоревок. Эта небольшая птица с ярким голубовато-желтым оперением широко распространена в субтропическом, умеренном и субарктическом поясе по всей планете. Сезон размножения у них проходит с апреля по конец июня, однако с местом семейного гнезда лазоревки определяются к началу февраля, и с этого момента самцы становятся агрессивными по отношению к находящимся поблизости потенциальным соперникам.
Как правило, жилище синих синиц располагается в дуплах и других пустотах дерева. Иногда они используют старые гнезда дятлов и других птиц, а также щели пней, земляные норы, расщелины каменных стен и даже ниши искусственных сооружений, таких как дорожные знаки и почтовые ящики.
Но в этот раз лазоревки выбрали совсем необычное место гнездования: канализационный люк. Наблюдатель за птицами снял, как пара пернатых то и дело ныряет в отверстие люка, ведущее под землю, суетясь вокруг своего нового дома. Комментируя видео, орнитологи называют ситуацию удивительной, однако ничего радостного в этом нет.
Люк в любой момент могут вскрыть коммунальные службы, и птицы рискуют потерять потомство. Выбор столь странного объекта для гнезда иллюстрирует потерю естественной среды обитания: как и многим другим представителям фауны, птицам все сложнее найти необходимые для выживания условия, и они вынуждены приспосабливаться к изменчивому миру вокруг.
Посмотрите, как ради гнездящейся птицы едва не отменили фестиваль.
Как правило, жилище синих синиц располагается в дуплах и других пустотах дерева. Иногда они используют старые гнезда дятлов и других птиц, а также щели пней, земляные норы, расщелины каменных стен и даже ниши искусственных сооружений, таких как дорожные знаки и почтовые ящики.
Но в этот раз лазоревки выбрали совсем необычное место гнездования: канализационный люк. Наблюдатель за птицами снял, как пара пернатых то и дело ныряет в отверстие люка, ведущее под землю, суетясь вокруг своего нового дома. Комментируя видео, орнитологи называют ситуацию удивительной, однако ничего радостного в этом нет.
Люк в любой момент могут вскрыть коммунальные службы, и птицы рискуют потерять потомство. Выбор столь странного объекта для гнезда иллюстрирует потерю естественной среды обитания: как и многим другим представителям фауны, птицам все сложнее найти необходимые для выживания условия, и они вынуждены приспосабливаться к изменчивому миру вокруг.
Посмотрите, как ради гнездящейся птицы едва не отменили фестиваль.