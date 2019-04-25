  • Нашествие гигантских медуз на британский курорт: фото и видео
    Фото: mattthomasdrums/Instagram
  • Нашествие гигантских медуз на британский курорт: фото и видео
    Фото: medusaserpent/Instagram
  • Нашествие гигантских медуз на британский курорт: фото и видео
    Фото: thatreptileplace/Instagram
  • Нашествие гигантских медуз на британский курорт: фото и видео
    Фото: life_and_all_its_lovely_bits/Instagram
Природа

Нашествие гигантских медуз на британский курорт: фото и видео

Стаи огромных медуз приплыли к берегам британского города Торки.
Анастасия Баринова
26 апреля 2019 в 13:59
Жители города Торки (Torquay) на южном побережье Англии обнаружили в воде огромное количество медуз-корнеротов Rhizostoma pulmo. Эти стрекающие широко распространены в северо-восточной части Атлантического океана, в Адриатическом, Средиземном, Черном, Азовском, Ирландском и других морях. В среднем они имеют диаметр до 40 см, хотя известны и 90-сантиметровые особи.


Несмотря на огромный размер и массу около 35 кг, людям они не угрожают: яд корнеротов очень слабый, и максимальный эффект, который может получить человек – небольшая сыпь. Это самая крупная медуза, которую можно встретить в водах Британии, но она редко подплывает так близко к берегу. Нынешнее вторжение, как полагают специалисты, объясняется рекордно высокой температурой воды, которая стала следствием жаркой погоды на побережье.


Узнайте о действительно опасных морских обитателях.

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СМИ2
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