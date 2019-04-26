592
0
Как спасали заблудившихся во время перелета пеликанов на Алтае
Осенью птицы заблудились и не смогли улететь на зимовку.
Анастасия Баринова
26 апреля 2019 в 11:51
В конце октября в Алтайском крае экологи обнаружили семь пеликанов: птицы летели на зимовку, но не смогли совладать с сильным западным ветром. Однако река уже начала покрываться льдом; к тому же, она сама по себе не очень богата на рыбу, и судьба пеликанов вызвала беспокойство.
Орнитологи отловили птиц и поместили в специальные вольеры, где они могли бы перезимовать в комфортных условиях. А спустя несколько недель ситуация повторилась: заблудилось еще три птицы. Штормовой ветер не позволял им продолжить путь, при этом в регион пришли настоящие морозы. «Сегодня воссоединим их с другими 7, будет почти футбольная команда» – рассказал эколог Алексей Эбель.
Проведя зиму в Центре разведения, содержания и реабилитации редких видов хищных птиц «Тайгун», пеликаны съели почти три тонны рыбы, которую пожертвовали волонтеры, коммерческие и общественные организации. Уход за птицами был организован таким образом, чтобы они не привыкали к людям: в противном случае они не смогли бы продолжить нормальную жизнь в дикой природе.
И вот в регион пришла весна, а с ней и время гнездования. 23 апреля экологи и специалисты Минприроды Алтайского края провели операцию по отправке птиц в естественную среду обитания: в заказник «Пеликаний». Перед тем их окольцевали двумя видами колец: если они попадут на фотографии в другой части мира, их можно будет «опознать» и понять их маршрут. Сейчас биологи лишь предполагают, что они летают в Южный Китай.
На озеро Кабанье, расположенное на территории заказника, было доставлено 9 птиц из 10: один из пеликанов осенью сильно пострадал. Он не давал себя поймать, пока не наступили 20-градусные холода, но к этому времени птица отморозила кончики крыльев и лапы. В них развился некроз, и летать пеликан уже не сможет, поэтому он остался в центре «Тайгун» под присмотром специалистов. Посмотрите на новорожденных пеликанов из Московского зоопарка.
Орнитологи отловили птиц и поместили в специальные вольеры, где они могли бы перезимовать в комфортных условиях. А спустя несколько недель ситуация повторилась: заблудилось еще три птицы. Штормовой ветер не позволял им продолжить путь, при этом в регион пришли настоящие морозы. «Сегодня воссоединим их с другими 7, будет почти футбольная команда» – рассказал эколог Алексей Эбель.
Проведя зиму в Центре разведения, содержания и реабилитации редких видов хищных птиц «Тайгун», пеликаны съели почти три тонны рыбы, которую пожертвовали волонтеры, коммерческие и общественные организации. Уход за птицами был организован таким образом, чтобы они не привыкали к людям: в противном случае они не смогли бы продолжить нормальную жизнь в дикой природе.
И вот в регион пришла весна, а с ней и время гнездования. 23 апреля экологи и специалисты Минприроды Алтайского края провели операцию по отправке птиц в естественную среду обитания: в заказник «Пеликаний». Перед тем их окольцевали двумя видами колец: если они попадут на фотографии в другой части мира, их можно будет «опознать» и понять их маршрут. Сейчас биологи лишь предполагают, что они летают в Южный Китай.
На озеро Кабанье, расположенное на территории заказника, было доставлено 9 птиц из 10: один из пеликанов осенью сильно пострадал. Он не давал себя поймать, пока не наступили 20-градусные холода, но к этому времени птица отморозила кончики крыльев и лапы. В них развился некроз, и летать пеликан уже не сможет, поэтому он остался в центре «Тайгун» под присмотром специалистов. Посмотрите на новорожденных пеликанов из Московского зоопарка.